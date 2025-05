Trump propone expulsar del Congreso a los demócratas que exigen someterlo a juicio político

El presidente Donald Trump arremetió en contra de los representantes demócratas que impulsan una propuesta para someterlo a juicio político y les pidió a sus compañeros de partido expulsarlos del Congreso.

Al inicio de esta semana, a través de un mensaje en video compartido en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Shri Thanedar, representante por Michigan, dio a conocer que presentó siete artículos de juicio político en contra el presidente Donald Trump a quien considera un “peligro para la democracia”.

“Está intentando consolidar un poder descontrolado y erosionar los límites constitucionales de la presidencia. Si permitimos que esto siga así, estaremos diciendo que el presidente está por encima de la ley. Que la Constitución de Estados Unidos es opcional.

No me quedaré callado y hago un llamado a todos mis colegas, demócratas, republicanos e independientes, a que me apoyen. Ya basta. Hay que destituir a Donald J. Trump”, expuso.

Los demócratas fracasaron en su intento de llevar a Donald Trump a juicio político durante su primera etapa al frente de la Casa Blanca. (Crédito: Manuel Balce Ceneta / AP)

La propuesta del político de origen hindú fue respaldada por la firma de su compañera de partido Jan Schakowsky, representante por Illinois, lo cual produjo un enorme malestar en el presidente de la nación al considerar que no existen fundamentos para someterlo a juicio político.

“Los demócratas están completamente descontrolados. ¡Lo han perdido todo, sobre todo la cabeza! Estos lunáticos de la izquierda radical están otra vez con el ‘impeachment’.

Ya tienen a dos congresistas ‘sin nombre’, poco respetados y totalmente locos, lanzando el ‘impeachment’ contra Donald J. Trump por vigésima vez, aunque no tienen ni idea de por qué me enjuiciarían.

Tal vez debería ser por limpiar el DESORDEN que nos dejaron en la Frontera, o la Inflación Más Alta en la Historia de nuestro País o, tal vez, debería ser la Retirada incompetente de Afganistán, o Rusia, Rusia, Rusia/Ucrania, Ucrania, Ucrania, o el Ataque de Israel el 7 de octubre que sólo procedió porque permitieron a Irán recuperar una Gran Riqueza”, indicó.

Decidido a que se les fije un castigo a sus detractores, Donald Trump pidió expulsarlos del Congreso a la brevedad.

“Los republicanos deberían empezar a pensar en expulsarlos del Congreso por todos los delitos que han cometido, especialmente en épocas electorales.

Estos son unos completos ineptos que odian a nuestro país y todo lo que representa. Quizás deberíamos empezar a hacerles este juego y expulsar a los demócratas por los muchos crímenes que han cometido, y estos son crímenes REALES”, subrayó.

