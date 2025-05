Canelo Álvarez vs. Scull en vivo: horario y dónde ver en vivo

Este sábado 3 de mayo, Saúl “Canelo” Álvarez regresa al ring para enfrentar al cubano William Scull en un combate que definirá al campeón indiscutido del peso supermediano. La pelea se celebrará en Riad, Arabia Saudita, como parte de la cartelera de “Fatal Fury: City of Wolves”, y los aficionados en Estados Unidos podrán verla en vivo por DAZN Pay-Per-View desde las 11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT.

Será la primera aparición de Canelo en Medio Oriente, un evento que también marca el inicio de su contrato con Riyadh Season. El mexicano busca recuperar el trono de las 168 libras, tras dejar vacante el título de la FIB en 2024 por no concretar su defensa ante el propio Scull.

Canelo Álvarez y William Scull posan luego de cumplir con el peso reglamentario para su pelea unificatoria en Riad, Arabia Saudita. Crédito: Ricardo López J. | Impremedia

¿A qué hora y en dónde ver la pelea?

La cartelera arrancará a las 7:00 p.m. ET (4:00 p.m. PT), y se podrá seguir exclusivamente a través de DAZN. Este se encuentra disponible en:

Roku

Fire TV

Apple TV

Smart TVs

Móviles

Computadoras

El precio del PPV es de $59.99, aunque también hay un paquete conjunto con la pelea de Ryan García vs. Rolando Romero por $90.

¿Qué se juega Canelo Álvarez este sábado?

El tapatío (62-2-2, 39 KOs) llega tras vencer a Edgar Berlanga por decisión unánime en septiembre de 2024. En la previa al combate, aseguró que no saldrá a buscar el nocaut: “Eso llega solo. La última vez lo intenté y el rival se defendió bien. Ahora quiero hacer mi pelea, lastimar y dar lo mejor de mí”. También habló sobre pelear en un horario inusual (6:00 a.m. en Arabia): “Sentía el cuerpo débil, pero ya me adapté”.

Scull (23-0, 9 KOs), por su parte, ve esta cita como una oportunidad histórica. “Me lo voy a comer”, dijo con confianza en redes sociales. En entrevista con Telediario, destacó el trabajo de su equipo: “Sabemos la capacidad de Canelo, pero podemos contrarrestarlo”. Si gana, el cubano no solo retendrá su cinturón de la FIB, sino que podría convertirse en el primer boxeador cubano y el segundo latino en ser campeón indiscutido en la era de los cuatro cinturones.

Cartelera completa del evento “Fatal Fury: City of Wolves”

Además del combate estelar entre Álvarez y Scull, la noche de boxeo en Arabia Saudita ofrecerá varias peleas atractivas:

Badou Jack vs. Norair Mikaeljan (título crucero del CMB)

Martin Bakole vs. Efe Ajagba (peso pesado)

Jaime Munguía vs. Bruno Surace (peso supermediano)

Marco Verde vs. Michel Polina (peso mediano)

Brayan León vs. Aaron Guerrero (peso mediano)

Esta función coincide con el fin de semana del Cinco de Mayo, una fecha muy especial para los fanáticos del boxeo mexicano, que podrán ver en acción a una de sus máximas figuras en una cita histórica desde Medio Oriente.

