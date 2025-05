Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de mayo de 2025

Escorpión

Te vienen nuevas oportunidades financieras y discusiones con tus superiores en tu trabajo, tu deja que ladren y no digas nada así evitarás hacer tormentas en vasos de agua. Te esperan días grises por una noticia que te pondrá de muy mal humor, al final te darás cuenta el por qué fue mejor que las cosas sucedieran de esa manera. Tus sueños te revelarán una gran verdad que habías esperado. Si tienes pareja momentos de pura pasión se aproximan. En el amor hay muchas posibilidades de concretar algo serio, no seas tan exigente al momento de buscar o salir con alguien recuerda que como esté el sapo deberá de estar la pedrada, si quieres un modelo ponte las pilas y que lo que pides sea lo mismo que ofreces. Si tienes pareja ponte las pilas pues hay dos personas que le andan rondando y a tu pareja no le son indiferentes. Si tienes pareja, da el siguiente paso, un compromiso o viaje podría consolidar la relación. Embarazo de familiar y retorno de amistad del pasado. Mejoras en los dineros y te llegará dinero extra que te debían. Tendrás noticias de expareja, pero mándalo a la fregada que solo va llegar a incomodarte y causarte problemas.

Libra

Amores te sobrarán, pero posiblemente elijas a la persona incorrecta has caso a tu corazón y no a tus ojos, sueles irte mucho por las apariencias. No cambies tu sentido de humor pues es lo que atrae a las personas. Es posible que recibas ofertas de trabajo o algo que tiene que ver con curso o escuela, podría interesarte realizar algún curso o prepárate en algo que siempre has querido, se te dará la oportunidad. Una amistad sufrirá accidente o enfermedad, saldrá adelante. Cuídate de cambios de humor y de infecciones en garganta. Si tienes pareja, la desconfianza podría ser el talón de Aquiles que provoque problemas. Nueva etapa llena de nuevas oportunidades en todos los ámbitos de tu vida, date la oportunidad de conocer nuevas personas y de dejar de mendigar cariño, amor y atención a quien no te pela y no hace nada por conservarte en tu vida. Te estás convirtiendo en una persona muy dura y con justa razón, solo así lograrás que nadie te friegue y se sobrepase contigo.

Virgo

Si tu pareja no te muestra mucho tus sentimientos no le presiones, recuerda que no todos tienen el poder de ser tan expresivos y directos como tú. Posibilidades de encamamiento con amistad, no te metas en esas cuestiones o podrías enamorarte y al final esa persona no tomarte en cuenta de la manera en que tú quieres. Vienen movimientos perros en tus estados de ánimo días amanecerás muy pleno y feliz y otros que ni te toquen porque soltarás golpes, aprende a controlar tu carácter, es muy explosivo y sueles lastimar a muchas personas sin darte cuenta. Chismes muy perros te van a poner de malas, ten cuidado con lo que saldrá de tu boca pues dañarás a familiares. Algunas veces te flagelas mucho y te culpas de todo lo que pasa a tú alrededor y no debe de ser así, deja que las personas se hagan responsables de sus actos y no cargar con maletas que no son tuyas. Si has estado preocupado por una situación que no se ha resuelto no te preocupes que a más tardar a finales del mes se resolverá. Ten mucho cuidado con cambios inesperados en tu economía los cuales podrían afectarte demasiado. Cuando logras enamorarte eres capaz de cambiar el mundo de quienes te rodean pues sueles derramar mucha paz y confianza.

Leo

Muchos cambios en puerta que te harán madurar y despojarte de todo ese miércoles de gente que solo te hace sufrir y sentir mal. En la economía algunos problemas, sueles gastas más de la cuenta y después te la vez muy presionado o presionada. Vienen movimientos astrológicos que harán que retorne una persona de tu pasado y te darás cuenta como la vida le ha tratado. Traerás mucha suerte en juegos de azar sin embargo es importante que no apuestes el dinero que no tienes. Tu pareja andará muy cariñoso o cariñosa ni te emociones mucho que en unos días sabrás que es lo que quiere o necesita. Tu sentido de humor te ayudará mucho atraer a muchas personas a tu vida sin embargo deberás de ser bien cauteloso o cautelosa pues podrías dejar entrar a tu vida a personas que solo te utilizarán para lograr alguno de sus objetivos. En tu familia se necesitará que pongas más de tu parte pues la has descuidado mucho. Momento de ponerte las pilas en todo, dejar de andar de arrastrado y mandar a la fregada a quienes no te dan el sí ni dejan que otros u otras te lo den, quita de la puerta a esas personas que no quieran entrar en tu vida, pero bien que estorban en el camino.

Cancer

Si sigues descuidando tu alimentación subirás mucho de peso y se te va a complicar. Pon atención a las señales que se te presentarán en estos días pues te llegarán nuevas oportunidades laborales y reuniones o fiestas en las cuales la pasarás de la mejor manera. A la fregada gente chismosa, que no te afecten comentarios negativos. Cuida mucho tu parte emocional y no permitas que ya nadie te lastime. Viene un gran amor que te va a revolucionar la manera de pensar. Es importante que no confíes tanto en quien se te acerque y te habla de amor al primer día de conocerle. Una nueva oportunidad de viaje o cambio de residencia se podría presentar. Déjate de fregaderas y aprende a ver más por ti, te has descuidado mucho y no es fecha en que comiences en buscar la manera de verte bien, tienes muchas posibilidades de recuperar tu cuerpazo criminal sin embargo caes en la tentación y no te aguantas las fregadas hambres. No permitas que persona de tu pasado arruine tu presente así que deslíndate de cualquier responsabilidad que no te corresponda. Vienen cambios en tu trabajo e incluso podrían existir envidias por parte de compañeros.

Géminis

Cuida más a tu familia pues la has descuidado mucho, recuerda que es lo más valioso que tienes. No caigas en juegos absurdos de familiares que quieren provocar conflictos, aprende a escuchar y callar. Ya no finjas sentimientos con quien no lo sientes, no caigas en errores por agradar a alguien que no lo valora. Enfermedad en integrante de tu familia. Una persona de piel clara de tu pasado te ha pensado mucho y buscará la manera de acercarse a ti. Cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día. Un nuevo amor se visualiza de tierras lejanas y llegará mediante una red social. Andarás en un tono algo intenso y desearás mucho la caricia sin embargo no es momento para eso pues estarás en una de tus etapas más fértiles del año podrías embarazar o quedar embarazada con cualquier error que cometas. Persona de piel blanca causará conflicto en tu familia. Pon atención a tus sueños pues te revelarán una gran verdad que está por suceder. Necesitas poner las cosas en claro con una amistad o podrían perder la confianza. Una amistad necesitará mucho de tu ayuda.

Tauro

Reflexionarás en estos días sobre todas las situaciones por las que has pasado en tu vida, te darás cuenta de que han valido las penas las caídas y los golpes que te ha dado la vida pues gracias a ellos has ha prendido a valorar lo que ahora tienes. Deja a la vida que se encargue de joder a todas esas personas que se han sobrepasado contigo y te han causado sufrimiento. Ya no te dejes manipular y bajar tu valor como persona por nadie. Hay muchas posibilidades de iniciar romance con una amistad con la que ha mostrado cierto interés por ti, no busques en otro lado lo que tienes a tu alrededor. Ve hacia atrás y date cuenta del camino que has recorrido para llegar donde ahora estás, algunas veces te quejas mucho de cómo te trata la vida, pero no pones atención a lo que has hecho para llegar donde estas. Viene un desprendimiento muy perro de una persona, debes aprender a soltar y dejar ir, nada es para siempre y no mereces a nadie que con sus desprecios o falta de tiempo y actitud te haga sentir de la fregada. Momento de madurar y buscar algo estable y sólido y dejar de andar aflojando a medio mundo. Si tienes pareja se visualiza celos que lejos de alejarlos los unirán más que nunca.

Aries

Haz una limpia en tu ciclo de amistades pues muchas de las personas que te rodean suelen envidiarte mucho y tomar cierta información tuya para llevársela a expareja o personas que no te quieren ni te ven con buenos ojos. No te dejes caer ni hagas que te afecten comentarios negativos, la vida te pondrá muchas pruebas y situaciones muy difíciles sin embargo aprenderás a salir adelante y aprender de esos errores. Es probable que te enteres de una situación que te pondrá de malas pues todo eso que te negabas a creer sobre cierta persona resultará cierto y te va a doler. Ya no dejes nada para el futuro y disfruta cada día como si fuera el último pues es lo único seguro que tienes. Hay una situación laboral que te traerá algo tenso sin embargo vienen buenas noticias, espera que todo madure para que el ofrecimiento o noticia que esperas sea mejor de lo que buscas y quieres. Es importante que inicies de cero en todo, date la oportunidad de dejar que la vida te vaya poniendo las situaciones y las personas en tu vida y tú solo ve aceptando a quienes te hacen sentir bien o te sacan una sonrisa.

Sagitario

Momentos en los cuales personas del pasado podrían retornar, no traerán nada bueno solo dolores de cabeza. Pon mucha atención a chismes en el área de la familia. Una llamada o mensaje te pondrá muy de buenas. Un viaje se aproximará y conocerás nuevas personas que te dejarán marcado para toda tu vida. Una persona que físicamente ya no está en este mundo te dará una señal, debes de saber que no hay día en que no te acompañe y te cuida desde otro cielo. Ten mucho cuidado con cambios repentinos los cuales podrían llevarte por caminos equivocados. Recibirás noticias importantes. Es posible que dos amistades tuyas estén hablando muy mal de ti, sueles provocar muchas envidias y la única manera que encuentran de lastimarte es dejándote en mal con otras personas, en unos días u horas sabrás de quienes se tratan. Cuídate de vecinos o vecinas envidian mucho a tu familia y podrían hacer algo pa fregarlos. Pon un vaso de agua con tres limones bajo tu cama para lograr quitar cualquier energía y romper con maldades que vayan dirigidas hacia ti, te ayudará a dormir mejor. Deberás de ser muy cuidadoso con tus gastos pues podrías enfrentar problemas económicos a mitad de año.

Capricornio

No temas a cambios en tu vida, el área de los dineros se ve muy buena sin embargo necesitarás no gastar en cosas que no necesitas pues podrías enfrentar problemas económicos muy pronto. Una persona de piel aperlada regresa de tu pasado, ten cuidado pues podrías regresar a lo que ya te dañó en tu pasado. Vienen movimientos en tu trabajo muy perros con cambios de horarios o de puestos, ten cuidado con persona de piel blanca, quedar manipularte y hacerte daño. Te enteras de embarazo en amistad y posibilidad de un viaje en grande que comenzará a planearse. Posibilidad de encamarte con una amistad y una noticia sobre una persona que te importa mucho saldrá a la luz. Te viene una noticia sobre una persona que te interesa mucho sin embargo la información que llegará a ti no será lo que esperas y podrías decepcionarte mucho. Es importante que pongas las cartas sobre la mesa con tu pareja en caso de tener pues podrían caer en situaciones complicadas debido a chismes que estarán a la puerta. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que checa bien las propuestas que llegarán para que no te apendejes y aceptes la correcta.

Acuario

Te encanta el sufrimiento y cuando alguien te trata bien sales corriendo del susto. Cambios de carácter importantes se visualizan, la llegada de nuevos proyectos y cierre de ciclos de amistades. Recuerda quién eres y hacia donde te diriges, no pierdas tu tiempo ni dediques tu vida a personas que no te valoran o te hacen sentir menos. Una amistad te pondrá a prueba con un favor pues últimamente te has mostrado indiferente. Las traiciones se harán presentes en próximas fechas, ten cuidado con cuestiones que tengan que ver con pagos y deudas pues podrías cerrar una puerta que necesitarás en tu futuro. Es probable que en estos días surjan ciertos problemas en la familia que te podrían poner de malas, que eso no te afecte, busca la manera de arreglar y solucionar dichos problemas. Recuerda quién eres y de dónde vienes, no permitas que ninguna persona te haga bajar de tu nivel, tienes todo para tener a la persona que quieras a tu lado, pero caes en fregaderas y al final terminas con la peor mie#rda que encuentras. No tengas miedo a cambiar tu rutina pues será la clave para que logres mucho de tus propósitos y sueños.

Piscis

La vida es muy corta para quedarte con ganas de algo, disfruta todo lo que te ponen en bandeja de plata y disfrútalo. Cuidado con golpes o caídas que podrían estar a la orden del día. Ten cuidado con lo que piensas, quieres y deseas pues estas en una etapa donde todo lo que deseas se comenzará a materializar, sobre todo las cuestiones negativas, así que trata de que lo que pase por tu cabeza sean pensamientos positivos. Haz a un lado personas tontas que solo se aprovechan de quién eres y de lo que tienes. Mucha suerte en juegos de azar así que vete a jugar a la lotería o haz algo que todo va a resultar de la mejor manera. Te vienen movimientos en tus estados de ánimo, días te sentirás de la fregada y otros querrás comerte al mundo. Es momento de pensar en el futuro y comenzar a trabajar en el para qué comiences a ver en claro los resultados. Viene una salida a tomar con amistades o a chismear con la comadre. Ten mucho cuidado con cambios de última hora los cuales podrían dañarte la existencia. No tengas miedo de enfrentar los obstáculos que la vida te pone cada día pues tienes la capacidad de eso y mucho más. Debes aprender a confiar más en ti y en tu capacidad de lograr lo que te propongas, no hagas caso a chismes tontos de personas que buscarán desprestigiarte o dañarte con tonterías.