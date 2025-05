Aumenta ctividad de ICE y HSI en el sur de California

Activistas miembros de Unión del Barrio y de la Coalición de Autodefensa Comunitaria reportaron que, previo a las marchas del Dia Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo, agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de la Patrulla Fronteriza (CBP) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) efectuaron operativos en San Diego, Santa Ana, West Los Angeles, Brentwood, Santa Clarita y Hollywood.

“Fue un intento de aterrorizar”, declaró Ron Góchez, miembro de Unión del Barrio. “Trataron de meter miedo en el día Primero de Mayo”.

Según el activista, no fue coincidencia que ICE haya aumentado sus actividades y pretendiera limitar la participación del pueblo en contra del llamado a deportaciones masivas del régimen de Donald Trump.

Durante los primeros 100 días de esta administración, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se ha centrado en “lo peor primero”, expulsando a presuntos extranjeros delincuentes más peligrosos.

Desde el 20 de enero, ICE ha arrestado a 66,463 indocumentados. De ellos, supuestamente 2,288 eran pandilleros.

Oficiales y agentes especiales del ICE han realizado 1,276 arrestos en lugares de trabajo y propuesto multas de casi $1 millón para las empresas que contraten a trabajadores indocumentados.

Operativos contra inmigrantes

En el Día Internacional de los Trabajadores, desde el parque MacArthur a Pershing Square, cientos de manifestantes criticaron el plan de deportaciones masivas de Trump y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS); además subrayaron que “para ellos, todos somos un blanco”.

“Buscan deportar a trabajadores y usan la categoría de “criminales” como excusa”, dijeron. “Por eso, seguimos organizándonos en nuestras comunidades para proteger a la clase trabajadora de los criminales fascistas que secuestran y trafican a nuestra gente para aumentar sus ganancias”.

Miembros de la Coalición de Autodefensa Comunitaria publicaron videos y fotografías de la actividad desarrollada por elementos de la Patrulla Fronteriza en Lake Elsinore, entre la calle Central y la Avenida Cambero, cerca de una tienda Walmart.

Aunque esa zona es vigilada por la Patrulla Fronteriza, los agentes fueron captados junto a un autobús. La persona que hizo el reporte no pudo confirmar si hubo personas arrestadas y subidas al camión.

También hubo otro reporte de agentes en el centro comercial Inland Center de San Bernardino.

Y, ante la mirada atónita de varios residentes, un agente de ICE derribó con violencia la puerta de un garaje. Esta acción permitió que otros tres agentes -incluidas dos mujeres con chalecos antibalas- tuvieran acceso libre para ingresar a hogar de San Diego. “Bienvenido al Nuevo Estados Unidos de Trump. Grande Estados Unidos”, indica el video que capturó jurupa-valley-locals-only .

Un grupo de siete oficiales de inmigración vestidos de civil, -dos usando bandanas y otros dos gafas oscuras- incluyendo a dos mujeres, fueron captados en el estacionamiento del restaurante japones Noshi Sushi, ubicado en el 4430 Beverly Blvd, en Los Ángeles. Los agentes se marcharon cuando se dieron cuenta de que un miembro de la Unión del Barrio estaba documentando su presencia en un video.

En Santa Clarita, según fue captado en video por un miembro de la Unión del Barrio, se registró actividad de agentes de HSI, entre Sierra Highway y Friendly Valley Parkway.

Gente despiadada

“Están creando muchísimo daño en nuestras comunidades”, expresó Angélica Reyes, profesora en la secundaria Santee de Los Ángeles. “Los ataques son contra todos: mujeres, trabajadores e inmigrantes. Tenemos que organizarnos mejor para cuando venga el peligro, y hacer todo lo posible para mantener juntas a las familias”.

Jade, una de sus estudiantes del noveno grado que participó en la protesta, dio a conocer que ella percibía las acciones de ICE como “racistas y perjudiciales para las personas afroamericanas, asiáticas y de piel morena”.

Dijo que se unió a la lucha y la resistencia porque era lo correcto por hacer, y recordó que su madre le mostró un video de una mujer con su hija, a quienes agentes de ICE sacaron a la fuerza de su auto en Maryland, ignoraron la tarjeta roja de defensa de sus derechos y rompieron el cristal de la ventana para arrestarla.

“[Los agentes] se negaron a mostrar una orden judicial y luego las secuestraron. Mi madre me dijo: “¿De qué sirve conocer tus derechos?”. Si esta gente es despiadada y te atacará de todas formas. Esto es horrible”, criticó.

“Pero no permitiremos que el miedo nos atrape. Hemos visto lo que sucede cuando dejamos que estos fascistas actúen sin control. Eso fue la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi”, subrayó la chica sobre el paralelismo histórico que se vive en Estados Unidos.

Hay que seguir luchando

Hamid Khan, director ejecutivo de la Coalición para Detener Espionaje de la Policía. Dijo a La Opinion que la lucha de los grupos defensores de los inmigrantes es “fuerte”.

“Seguimos construyendo la resistencia. El primero de mayo vimos no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, que los trabajadores internacionales están siendo celebrados. La gente salió a la calle, se expresó, compartió, y continuó construyendo esa cultura de resistencia”, explicó.

Khan manifestó que, cuando se habla de la deportación y encarcelamiento masivo de inmigrantes, la gente ha luchado, como lo hicieron en 1886 los obreros por obtener una jornada laboral de ocho horas y algunos fueron asesinados en Chicago, lo que dio origen al Dia Internacional de los Trabajadores, el primero de mayo.

“A mí no me sorprendió en absoluto que ICE haya querido causar terror”, afirmó. “Los he visto a lo largo de los años. Recuerdo cuando se veían vehículos del Departamento de Seguridad Nacional estacionados al otro lado donde nosotros estábamos marchando”.

El activista manifestó que esas son las tácticas que el estado ha utilizado en el pasado.

“En nuestra coalición volvimos a decir que, tanto la policia, como CBP [Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza] y ICE [Servicio de Inmigración y Aduanas] son policías que actúan con la orden de “Detengan a cualquiera’.

“Así que esto es contrainsurgencia. Ellos usan estas tácticas también para infundir miedo, asustar, crear paranoia y, simplemente, inquietar. Estas son formas directas e indirectas de control social, de cómo quieren someter a la gente completamente y mantenerla en silencio”.

Añadió que el mensaje para quienes los apoyan: “Miren, ahí estamos. Ahí estamos, con armas. Con mano dura. Vamos a ir por ustedes. Pero es nuestro deber no permitir que nos arrebaten nuestra alegría. Sí, la gente tiene miedo. Es una realidad. Están secuestrando a sus familiares. Los están secuestrando y raptando. Sin embargo, la gente tiene que seguir luchando”.

Todo esto es algo que le duele ver a Ron Góchez.

“Es tan difícil, pero cada incidente es una familia separada. Me acuerdo de los niños en San Diego, que estaban llorando cuando los agentes de ICE los separaron de su papa. Es verdaderamente inhumano lo que hacen a la gente. Es cruel. Es una tortura psicológica”.

¡Condenas aumentan 3755%!

Fiscales federales del Distrito Central de California presentaron cargos penales esta semana contra 45 acusados ​​que presuntamente reingresaron ilegalmente a Estados Unidos tras su deportación, lo que eleva el número total de acusados ​​por este delito desde el 20 de enero de este año a 347, un aumento interanual del 3755%, anunció el Departamento de Justicia.

“Hemos imputado a 347 personas. Esto no significa necesariamente que hayan sido arrestadas”, dijo Ciaran McEvoy, portavoz del Departamento de Justicia.

“Desde el 20 de enero de 2025, las 347 personas han sido acusadas de infringir el Título 8 del Código de los Estados Unidos, Sección 1326 (extranjero ilegal encontrado en Estados Unidos tras su deportación)”, añadió.

Las personas a las que acusan de este delito, tienen condenas por crímenes graves, incluyendo homicidio involuntario, tráfico de drogas, abuso sexual infantil y similares.

Algunos ​​fueron condenados previamente por delitos graves antes de ser deportados de Estados Unidos, incluyendo intento de robo y falsificación.

Desde el cambio de administración este año, los fiscales federales del Distrito Central, compuesto por siete condados y que incluye Los Ángeles, han perseguido agresivamente a inmigrantes, ilegales y delincuentes.

En comparación con 2024, los fiscales federales acusaron a un total de nueve personas por reingreso ilegal tras la expulsión, según el Título 8 del Código de los Estados Unidos, sección 1326. Un año antes, en el 2023, la fiscalía acusó a ocho de estos individuos.

“El gobierno tiene el deber de proteger a sus ciudadanos”, declaró el fiscal federal Bill Essayli. “Durante la administración anterior [de Joe Biden], esta fiscalía incumplió su deber al no procesar ningún caso de reingreso ilegal. Esos días ya pasaron. Los extranjeros delincuentes serán procesados ​​con todo el rigor de la ley”.

“La diferencia en las cifras es asombrosa”, declaró Todd M. Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Desde el 20 de enero, esta jurisdicción ha procesado a 347 inmigrantes indocumentados por reingresar a Estados Unidos tras su deportación. El año pasado solo hubo nueve de estos procesamientos.

El delito de ser encontrado en Estados Unidos tras su deportación conlleva una pena base de hasta dos años de prisión federal. Los acusados ​​que fueron deportados tras ser condenados por un delito grave enfrentan una pena máxima de 10 años, y los acusados ​​deportados tras ser condenados por un delito grave con agravantes enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión federal.

Los casos presentados recientemente

• Paulino González-García, de 26 años y originario de México, fue acusado mediante una denuncia penal federal de ser un extranjero indocumentado que se encontraba en Estados Unidos tras su deportación. González-García fue deportado en 2018 y cuenta con dos condenas estatales previas en el Tribunal Superior del Condado de Santa Bárbara por conducir bajo la influencia del alcohol (DUI). Se encuentra bajo custodia estatal y acusado de un tercer delito de DUI.

• Ricardo Cruz-García, de 31 años y originario de México, fue acusado mediante una denuncia penal federal de ser un extranjero indocumentado que se encontraba en Estados Unidos tras su deportación. Cruz-García fue deportado en 2019. Cuenta con una condena en 2018 por intento de robo y condenas en 2019 en el Tribunal Superior del Condado de Orange por posesión de una sustancia controlada, posesión de parafernalia ilegal y falsificación.

• José Rosales Ramírez, de 27 años y originario de México, fue acusado mediante una denuncia penal federal de ser extranjero indocumentado en posesión de un arma de fuego. Ramírez fue detenido en posesión de dos armas de fuego debido a su participación en un incidente en Compton, donde presuntamente disparó contra un vehículo en movimiento. La Fiscal Federal Adjunta Christina A. Márquez, de la Sección de Delitos de Seguridad Nacional e Inmigración, está a cargo de los tres casos.