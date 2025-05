Tesla Model Y: la última esperanza en medio de la tormenta

A lo largo de su historia, Tesla ha sorteado tormentas con audacia, pero pocas tan complejas como la que enfrenta hoy. La compañía dirigida por Elon Musk atraviesa una severa crisis de demanda en algunos de sus mercados clave, especialmente en Europa, donde sus cifras de ventas han experimentado desplomes difíciles de justificar.

Y en medio de ese panorama, el nuevo Model Y llega cargado de expectativas, no como una simple actualización, sino como una tabla de salvación para una empresa que parece perder el control del timón.

En los últimos meses, los síntomas se han acumulado sin pausa. Desde la caída estrepitosa de las matriculaciones en países estratégicos como Suecia o los Países Bajos, hasta el desconcierto entre inversores que se preguntan si Musk sigue teniendo el enfoque necesario para dirigir Tesla, el escenario es sombrío.

Aunque el SUV Model Y ha sido el coche más vendido del mundo durante varios trimestres consecutivos, su nueva versión llega no para liderar, sino para rescatar.

Y lo hace con promociones agresivas. Tesla ha comenzado a ofrecer descuentos significativos en mercados como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Suecia, tratando de incentivar una demanda que ya no responde con la misma efervescencia de antes.

En este contexto, donde los consumidores europeos muestran preferencia por opciones más accesibles y tecnológicamente competitivas, como las que ofrecen los fabricantes chinos, el nuevo Model Y enfrenta una cuesta empinada.

La caída libre en Europa: datos que alarman

Abril fue un mes particularmente duro para Tesla en Europa. Las cifras son más que elocuentes: en Suecia, las ventas se desplomaron un 80,7%, alcanzando su nivel más bajo desde octubre de 2022. En los Países Bajos, el descenso fue del 73%, en Dinamarca del 67% y en Francia del 60%. Incluso Portugal, donde Tesla había mantenido cierta tracción, reportó una caída del 33%.

Solo Noruega e Italia se desmarcan de la tendencia general, con aumentos del 11% y del 29%, respectivamente. Pero estos repuntes puntuales no alcanzan a revertir un trimestre negro para Tesla, en el que la marca ha perdido posiciones de manera significativa dentro del mercado de vehículos eléctricos.

Según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles citados por Reuters, la cuota de Tesla en el segmento de eléctricos en la UE pasó de 19% en el primer trimestre del año anterior a solo 8,8% en el mismo periodo de este año.

En contraste, el mercado general de coches eléctricos creció un 28% durante ese tiempo. La conclusión es clara: no es la movilidad eléctrica la que se está desacelerando, sino Tesla.

Así lo resume una fuente cercana al sector que prefiere no ser identificada. “La caída de la demanda no es tanto de los coches eléctricos como de Tesla”, afirma con contundencia. Y los números lo respaldan.

Mientras marcas como BYD, Xpeng, SAIC o Chery siguen aumentando su presencia en Europa y ganando terreno con modelos más baratos, bien equipados y actualizados con rapidez, Tesla parece haber entrado en una fase de estancamiento, tanto en producto como en estrategia comercial.

El problema no parece ser la calidad de sus vehículos, sino una desconexión creciente con el ritmo del mercado.

El nuevo Model Y: la gran apuesta

En este contexto llega el renovado Model Y, cuyas primeras unidades comenzarán a entregarse en junio en gran parte de Europa. En países como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, el modelo ya puede reservarse desde hace semanas.

En España, su lanzamiento se produjo en enero, con una versión especial llamada Launch Series, basada en la versión Gran Autonomía Tracción Integral y con un sobreprecio de $9,700 dólares respecto al modelo base por tratarse de una edición limitada.

Los analistas coinciden en que el éxito del nuevo Model Y será clave para determinar el futuro inmediato de Tesla en la región.

El coche mantiene muchas de sus características reconocibles, pero también ha incorporado mejoras en confort, conectividad y rendimiento. Sin embargo, el gran atractivo en este momento no está en las especificaciones, sino en los descuentos.

En Estados Unidos, algunas versiones del Model Y se están ofreciendo con rebajas de entre $3,000 y $5,000 dólares, y en Europa se observan estrategias similares. Es un movimiento que no solo busca incentivar ventas, sino también dar señales positivas a un mercado cada vez más escéptico.

La otra cara: Cybertruck y la imagen de Musk

Pero no todo gira en torno al Model Y. Otro gran dolor de cabeza para Tesla es la pick-up Cybertruck, cuyas ventas no han despegado como se esperaba. “Ya no hay que esperar un año para conseguir una”, apuntan fuentes del sector.

Por otro lado, la imagen pública de Elon Musk también ha comenzado a erosionar la percepción de la marca. Desde su polémico comportamiento en redes sociales hasta su incursión en política tras obtener un rol en el entorno de la Casa Blanca, el CEO de Tesla parece estar enfocado en múltiples frentes… menos en el automotriz.

A esto se suma el hecho de que, mientras las marcas chinas presentan constantemente nuevos modelos, Tesla lleva años sin lanzar un producto verdaderamente nuevo.

La empresa ha enfocado buena parte de sus recursos en desarrollar robotaxis y tecnologías de inteligencia artificial, una apuesta que, si bien es prometedora a largo plazo, deja a la marca sin novedades en el presente inmediato.

El desafío es hoy, no en 2030

Con todo este panorama, Tesla se enfrenta a una disyuntiva crucial: necesita resultados inmediatos para mantener su posición de liderazgo en el mercado, pero su estrategia parece estar diseñada para una década futura. Y ese desfase está comenzando a pasar factura.

El Model Y puede ser un salvavidas, pero no será suficiente si no viene acompañado de una política de producto más dinámica, precios más competitivos y una reconexión con las expectativas de los usuarios.

Las señales de alerta son múltiples, y si Tesla no reacciona a tiempo, el liderazgo que construyó en la última década podría desvanecerse en la próxima.

