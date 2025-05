Promotor de Benavídez critica pelea de Canelo y Scull: “Vergüenza”

Sampson Lewkowicz, promotor de David Benavídez, calificó la actuación de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y William Scull como vergonzosa tras protagonizar una pelea de poca acción el pasado fin de semana en Arabia Saudita.

En una entrevista con Pro Boxing Fans, Lewkowicz declaró que tanto Scull como Canelo Álvarez nunca se arriesgaron en el combate y piensa que era su deber hacerlo después de la gran paga que recibieron.

“Mira, cuando te pagan tanto, tienes que arriesgarte. Canelo no quería arriesgarse, y el otro (William Scull). Ya sabes, la escuela cubana. Perjudicó a todos los cubanos. Tenemos un problema con otros que están corriendo y creo que todo ha cambiado. Ojalá alguien le quitara los cojones a Morrell, porque Morrell perdió con dignidad. Este tipo (Scull) perdió con vergüenza”, dijo.

“Canelo no participó en la pelea. Nunca se arriesgó, y eso también es una vergüenza para él. Y además, ahora saben por qué Benavídez no fue tan amable y habló tantas tonterías, y su padre también. Pero fue una buena excusa para que Canelo (evitara) la pelea porque no puede pelear. No es capaz de pelear contra Benavídez. Esa es la verdad”, agregó.

En la pelea, William Scull optó por correr en el ring y evitar el intercambio con Canelo Álvarez. El mexicano pasó la mayoría del combate persiguiéndolo y fueron abucheados por el público por la falta de acción.

Según CompuBox, 512 golpes fueron lanzados en el enfrentamiento y solo 122 se conectaron entre ambos. Como el peleador tapatío fue el que más conectó, al final los jueces le dieron la victoria en las tarjetas por decisión unánime con puntuación de 115-113, 116-112 y 119-109.

Tras el duelo y coronarse como doble campeón indiscutido de peso supermediano, Canelo Álvarez no se mostró contento con su actuación y calificó su victoria como aburrida porque William Scull -que aplicó un estilo de mucho movimiento sobre el ring- solo fue a sobrevivir y no a pelear.

Además, se anunció oficialmente la superpelea con Terence Crawford, que se realizará el 12 de septiembre en Las Vegas.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, William Scull, de 31 años, perdió la oportunidad de coronarse indiscutido en las 168 libras y perdió su invicto en el deporte. El cubano tiene marca de 23 triunfos, nueve de ellos por la vía rápida, y un revés.

