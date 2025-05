Revelan conductas autolesivas de Maradona en sus últimos días: no debió ser trasladado a su casa, según médico

En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el director de la Clínica Olivos, Pablo Dimitroff, reveló este martes detalles que comprometen aún más a los acusados.

Dimitroff fue el primer testigo en declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro, en Argentina, que busca esclarecer las responsabilidades por la muerte del exfutbolista el 25 de noviembre de 2020.

El médico explicó que el estado de salud de Maradona, tras ser operado por un hematoma subdural en la cabeza, no era compatible con un tratamiento domiciliario. Según afirmó, el astro tenía conductas autolesivas, no respetaba los horarios de sueño y vigilia, y tampoco seguía correctamente el tratamiento farmacológico.

“Sus conductas eran autolesivas, no comía como corresponde, tomaba cosas que no le hacían bien, no se levantaba de la cama, estaba despierto de noche y dormía de día, no cumplía con la toma de medicación”, señaló Dimitroff ante los jueces.

El 11 de noviembre, Maradona fue dado de alta y trasladado a una residencia privada en la localidad de Tigre, en contra de lo que él y otros profesionales de la clínica recomendaban. “Nos parecía que el domicilio no era el lugar adecuado para la continuidad del tratamiento que había iniciado en Clínica Olivos con el drenado del hematoma”, agregó el médico.

Según explicó, el plan más razonable era que el exfutbolista continuara su recuperación en una institución especializada en rehabilitación motriz y en tratamiento de adicciones, algo que nunca ocurrió.

La Justicia allana la clínica tras versiones contradictorias sobre la operación

Cinco horas declaró el director de Clínica Olivos, Pablo Dimitroff, y ahora la fiscalía está solicitando "obtener todos los registros informáticos" para juntar "toda la documentación que exista respecto del tratamiento y la internación" de Diego Maradona.

Es decir, allanamiento — Riso Balvidares (@RisoBalvidares) May 6, 2025

Durante la misma jornada, la Justicia argentina ordenó el allanamiento de la Clínica Olivos. El objetivo es esclarecer si Diego Maradona fue sometido a su última operación sin contar con los estudios prequirúrgicos necesarios.

La decisión fue tomada por el TOC N.º 3 de San Isidro a pedido de la Fiscalía, luego de que Dimitroff presentara documentos que indicarían que sí se realizaron esos estudios. Esta versión contradice lo que declaró la semana pasada Fernando Villarejo, jefe de Terapia Intensiva de la clínica, quien sostuvo que no se hicieron las pruebas correspondientes antes de intervenir quirúrgicamente al ’10’.

Con esta medida, los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach intentan esclarecer una de las dudas centrales del proceso judicial, que podría incidir en la responsabilidad de los acusados.

En este juicio están imputados por homicidio simple con dolo eventual siete trabajadores de la salud: el médico personal de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la coordinadora médica Nancy Forlini; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni.

La enfermera Gisela Madrid también está acusada, pero enfrentará un juicio por jurado, como lo solicitó su defensa.

El tribunal deberá determinar si la muerte del astro pudo haberse evitado y si hubo negligencia en la cadena de decisiones médicas que, lejos de garantizar su recuperación, terminaron por sellar su destino.



