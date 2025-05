La harina de yuca, los chips, el pan, y otros productos contienen altos niveles de plomo.

La yuca se ha convertido en una alternativa popular sin gluten, pero las pruebas realizadas por Consumer Reports a 27 productos revelaron que más de dos tercios de estos contenían más plomo por porción de la cantidad diaria recomendada por nuestros expertos.

En las pruebas de Consumer Reports, algunos productos de yuca como harinas, chips y pastas, contenían tanto plomo que nuestros expertos recomiendan evitarlos

By Kevin Loria

Probablemente has visto productos elaborados con yuca en el supermercado, especialmente si has buscado alimentos sin gluten o para la dieta paleo. Esta raíz rica en almidón, también conocida como mandioca o cassava, ha sido durante mucho tiempo un alimento básico en algunas partes del Caribe, África, el sur de Asia y Sudamérica. Pero últimamente, la yuca ha ganado fama como un alimento saludable, gracias a que no contiene granos y es beneficioso para la salud intestinal. Por esta razón, la harina de yuca se está usando cada vez más en una gran variedad de alimentos como pan, pasta, chips (papitas fritas) y galletas.

Sin embargo, si estás pensando en probar los productos hechos con yuca, debes considerar las opciones con cuidado. Las últimas pruebas realizadas por Consumer Reports a 27 productos revelaron que, en más de dos tercios de ellos, una sola ración superaba el nivel de plomo que sus expertos en seguridad alimentaria consideran aceptable para el consumo diario, algunos incluso por más del 2,000%. Consumer Reports ha analizado varias categorías de alimentos y especias en busca de metales pesados. “Con la excepción de algunas especias (por ejemplo, ciertas marcas de albahaca, canela, jengibre, tomillo y cúrcuma), “nunca habíamos visto niveles de plomo tan altos como los que encontramos en algunos de estos productos de yuca”, dice James E. Rogers, PhD, director de investigación y pruebas de seguridad alimentaria en Consumer Reports.

Esta nueva investigación sobre productos de yuca surgió después de que Consumer Reports analizara en el 2024 aperitivos tipo “puffs” de vegetales, promocionadas como opciones saludables para niños pequeños. En esa ocasión, descubrimos que algunos de estos puffs hechos con yuca tenían los niveles de plomo más altos que hemos encontrado en todos los alimentos para bebés que CR ha analizado desde el 2017.

“Todos estos resultados demuestran que los consumidores tienen razones reales para preocuparse por el plomo en los alimentos que contienen yuca”, indica Rogers.

Consumer Reports fue alertado sobre la preocupación relacionada con el plomo en productos con yuca por Tamara Rubin, propietaria de Lead Safe Mama, una empresa dedicada a prevenir la intoxicación por plomo y ayudar a los padres a identificar posibles fuentes de exposición al plomo. Rubin también había detectado niveles altos de plomo en algunos productos a base de yuca.

Aun así, si has estado consumiendo alguno de los productos en los que nuestras pruebas detectaron altos niveles de plomo, o alimentos que contienen yuca en general, no entres en pánico, dice Rogers. Aunque no existe una cantidad de plomo que se considere segura, los riesgos reales para la salud surgen de la exposición repetida o prolongada a lo largo del tiempo. Muchos de estos alimentos se pueden consumir ocasionalmente, e incluso los alimentos con los niveles más altos de plomo no son lo suficientemente altos como para causar un daño inmediato.

El problema con el plomo

El plomo se encuentra en la tierra. Es parte natural de la corteza terrestre, pero también puede depositarse en el suelo debido a la contaminación industrial y el uso de gasolina con plomo o pesticidas a base de plomo, y permanecer allí durante años.

Puedes entrar en contacto con pequeñas cantidades de plomo de diversas maneras: a través de los alimentos, el agua potable contaminada o fuentes del entorno como pinturas a base de plomo, por ejemplo. Con una exposición frecuente, estas pequeñas cantidades pueden acumularse en el cuerpo con el tiempo y aumentar el riesgo de problemas de salud.

Los riesgos son mayores durante la infancia y el embarazo, ya que el plomo puede causar daños en el cerebro y el sistema nervioso de niños pequeños y fetos en gestación. Esto podría causar problemas de aprendizaje y conducta, entre otros. En adultos, la exposición prolongada al plomo se ha relacionado con alteraciones en el sistema inmunológico, problemas reproductivos, daño renal e hipertensión.

Al evaluar cuánta cantidad de plomo podría causar daño real, lo primero que hay que tener en cuenta es que “los epidemiólogos aún no han encontrado un nivel de plomo que no represente ningún riesgo”, señala Keeve Nachman, PhD, profesor de salud ambiental e ingeniería en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad de Johns Hopkins, en Baltimore. Sin embargo, los efectos de exposiciones pequeñas pueden ser difíciles de detectar. Mientras que una dosis alta de plomo puede provocar síntomas que van desde dolor de estómago y de cabeza hasta convulsiones o coma, la exposición en pequeñas cantidades es más sutil, explica, “y se manifiesta en un aumento en la incidencia de ciertos efectos neurológicos y leves disminuciones en el coeficiente intelectual de la población”.

Dicho esto, evitar por completo el plomo no es posible, afirma Nachman. “No es nada raro que algunos alimentos que forman parte de nuestra dieta habitual superen ocasionalmente los límites de exposición diarios”, explicó, en referencia a los niveles establecidos por el gobierno federal y los estados.

El problema con la yuca

Los tubérculos, como la yuca, las zanahorias, los betabeles o remolachas, y los camotes, crecen bajo la tierra y se sabe que pueden absorber plomo, así como otros metales pesados ​​y contaminantes. No hay nada en la planta de yuca que la haga más propensa que otros tubérculos a absorber plomo, según Ganga Hettiarachchi, PhD, profesora de química ambiental y del suelo, especializada en el estudio de metales traza y la química de los nutrientes, en la Universidad Estatal de Kansas en Manhattan. Sin embargo, es posible que algunas yucas se cultiven en zonas altamente contaminadas, o que se manipulen o procesen de maneras que introduzcan plomo, comenta.

La yuca es un tubérculo grande con una cáscara similar a la corteza de un árbol.

Photo: Getty Images

Varios estudios han descubierto que la yuca puede ser una fuente importante de exposición al plomo en las personas que la consumen con frecuencia. Por ejemplo, en un estudio del 2015 publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health, los investigadores encontraron que la yuca cultivada en una región de Ghana tenía niveles de plomo lo suficientemente altos como para aumentar el riesgo de problemas de salud entre las personas que la consumían habitualmente.

“En Ghana, [esta contaminación] tiende a ser un problema porque consumimos mucha yuca. Es un alimento básico para nosotros”, dice Nesta Bortey-Sam, PhD, profesor asistente de toxicología química y ambiental en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Pittsburgh, y uno de los autores del estudio. Sin embargo, señala que los niveles encontrados en los productos con mayor cantidad de plomo en las pruebas de CR fueron comparables a los niveles de plomo en la yuca del estudio. (CR está estudiando la posibilidad de realizar pruebas de seguimiento de los productos de yuca usados en comunidades africanas, asiáticas y caribeñas de los Estados Unidos)

En otro estudio, publicado en el Journal of Toxicology and Environmental Health en el 2013, los investigadores midieron la cantidad de plomo en la harina de yuca (mandioca) usada como alimento básico en varias comunidades remotas del Amazonas. Descubrieron que los niveles de plomo en la harina eran mucho más altos que los de la raíz fresca. Los niveles de plomo en la sangre en estas comunidades eran, en promedio, casi cuatro veces más altos que los niveles que suelen generar alerta cuando son detectados por los pediatras en los Estados Unidos.

Rubin, dueña de Lead Safe Mama, dice que su organización ha encontrado altos niveles de plomo en varios productos de yuca en sus pruebas. También dice que la yuca ha resultado ser una fuente importante de plomo en algunas familias con las que Lead Safe Mama ha trabajado.

“Al trabajar con las familias para identificar las fuentes de exposición al plomo en sus hijos, primero descartamos los ‘sospechosos comunes’ [pintura, tierra y agua contaminadas con plomo], antes de empezar a considerar las fuentes alimenticias”, dice Rubin. “En casi todos los casos que he investigado, donde hemos determinado que la causa probable de exposición al plomo proviene de la alimentación, la yuca ha jugado un papel importante en la dieta de esa familia”.

Una de esas madres, Audrey Powell, de Austin, Texas, cuenta que, en el 2022, su familia estaba tratando de resolver algunos problemas de salud inexplicables que padecía su hija de cuatro años. Un médico sugirió hacer una prueba de plomo, y los resultados mostraron niveles ligeramente elevados.

Mientras intentaba identificar la fuente del plomo, Powell se puso en contacto con Rubin, quien le recomendó varias áreas que debía revisar. “Analizamos toda la casa, la pintura, la tierra en el jardín, el agua”, cuenta Powell. “Fue realmente aterrador”. Cuando esos resultados no ofrecieron respuestas concluyentes, Powell terminó enviando a un laboratorio privado muestras de varios alimentos que su familia consumía con frecuencia para analizarlos en busca de metales pesados. Uno de esos alimentos era la harina de yuca, que Powell había comenzado a usar creyendo que era una opción saludable. Esa harina resultó tener un nivel de plomo casi tres veces mayor que cualquiera de los productos incluidos en las pruebas actuales de CR.

De inmediato, Powell dejó de usar la harina y realizó otros cambios adicionales que Rubin le recomendó, como cambiar la pasta de dientes y algunas de las sartenes que usaba. La siguiente vez que midieron los niveles de plomo en su hija, estos habían bajado, afirma Powell. Desde entonces, la niña ha crecido bien y está mucho más saludable.

Lo que revelaron las pruebas de CR

Para las pruebas más recientes de CR, nuestros científicos seleccionaron una amplia variedad de productos en los que la yuca era uno de los ingredientes principales: chips, harinas, crackers, panes, galletas dulces, una barra, un cereal, una pasta, un aperitivo “puff” y refrescos. Realizamos pruebas para detectar varios metales pesados: arsénico, cadmio, plomo y mercurio. (Para detalles sobre cómo realizamos las pruebas, consulta nuestra hoja de metodología).

El plomo fue el único metal pesado que resultó ser un problema. No detectamos mercurio en ninguno de los productos. Y aunque encontramos niveles detectables de arsénico en aproximadamente la mitad de los alimentos analizados, y de cadmio en la mayoría de estos, las cantidades por porción en esos productos estaban muy por debajo de los niveles que CR considera preocupantes para esos metales.

Aunque hubo algunas excepciones, en general, la harina de yuca y los productos elaborados con ella presentaron los niveles más altos de plomo. Algunos productos contenían almidón de tapioca (también conocido como harina de tapioca) o jarabe de tapioca, que son ingredientes derivados de la yuca. Los productos con estos ingredientes (ya sea solos o combinados con harina de yuca) tendían a tener niveles más bajos de plomo. (La tapioca se usa en una gran variedad de alimentos, incluyendo las bolitas llamadas “boba”, que se usan en el té de burbujas). Esto podría deberse a que la harina de yuca se elabora secando y moliendo la raíz entera, fresca y pelada, un proceso que podría concentrar el plomo presente en el tubérculo, dice Eric Boring, PhD, un químico de CR que codirigió nuestras pruebas. El almidón de tapioca se obtiene tras lavar y triturar la raíz, y el jarabe de tapioca se produce al procesar el almidón. Los productos que incluían harina de yuca como una entre varios tipos de harina también solían tener niveles más bajos de plomo.

De las siete harinas de yuca de nuestras pruebas, cuatro tenían niveles de plomo tan altos que nuestros expertos recomiendan no consumirlas. Una porción diaria de ¼ de taza contenía entre 1,000% y más de 2,300% del nivel de plomo considerado preocupante por CR, que es de 0.5 microgramos. Las otras tres presentaban entre 200% y un poco más del 600% de ese nivel por porción. Estas últimas deberían consumirse con moderación, pero no es peligroso comerlas de vez en cuando. La harina con el nivel más bajo de plomo en nuestras pruebas fue Tonomi Cassava Flour; una porción aporta el 215% del nivel de preocupación de CR. Según nuestros expertos, se puede consumir hasta tres veces por semana sin problema.

Por supuesto, nadie come harina (de yuca o de otro tipo) sin nada más. Sin embargo, al revisar varias recetas de repostería hechas con harina de yuca, vimos que consumir ¼ de taza en una sola sentada no es difícil. Por ejemplo, algunas recetas para 12 muffins requieren entre 1½ y 1⅔ tazas de harina de yuca. Eso significa que con solo comer dos muffins ya estarías consumiendo cerca de ¼ de taza.

Los chips de yuca también mostraron niveles altos de plomo en nuestras pruebas. De los ocho productos analizados, dos aparecen en nuestra lista de productos que es mejor evitar, y uno tenía niveles tan elevados que nuestros expertos recomiendan no consumir más de una porción por semana. Los niveles de plomo en una onza de estos tres productos oscilaron entre el 600% y el 1,700% del nivel de preocupación de CR. Los chips con los niveles más bajos de plomo fueron los Goya Yuca Cassava Chips. Una onza de estos proporcionó el 10% del nivel de preocupación de CR por el plomo (ver gráfica a continuación).

Plomo en los productos con yuca

CR analizó 27 alimentos e ingredientes elaborados con yuca, o con ingredientes derivados de la yuca como almidón de tapioca o jarabe de yuca, para detectar la presencia de plomo. Los resultados se muestran a continuación como porcentaje del nivel de preocupación de CR por el plomo en una porción del alimento.

Este nivel se basa en la dosis máxima permitida (MADL) de plomo establecida por la Proposición 65 de California (0.5 microgramos por día). Nuestros expertos usan este valor porque es el estándar más estricto disponible para el plomo.

Bajo las regulaciones de la Proposición 65, los productos que contienen plomo u otras sustancias “reconocidas por el estado de California” como causantes de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos, los productos que superen el MADL deben llevar una etiqueta de advertencia.

A diferencia de la Proposición 65, que considera la exposición promedio de los consumidores a lo largo del tiempo y la frecuencia con la que consumen un producto para determinar si este excede el MADL y requiere una etiqueta de advertencia, Consumer Reports basa sus cálculos de riesgo en el consumo de una porción diaria del producto. Esta diferencia en la metodología significa que los hallazgos de CR no pueden usarse para determinar si un producto cumple o no con la Proposición 65. Nuestros resultados tienen como objetivo orientar al consumidor sobre qué productos tienen niveles relativamente más altos de plomo, no para definir en qué punto la exposición puede causar daños medibles a la salud ni para evaluar el cumplimiento de la ley en California. Para más detalles, consulta nuestra hoja de metodología de pruebas (PDF).

Basándonos en nuestros hallazgos, hemos organizado los productos en tres categorías. Los que figuran en la categoría “Productos para evitar” contienen niveles de plomo muy superior al nivel considerado como preocupante por CR. Los demás productos están clasificados en las categorías “Está bien comer de vez en cuando” y “Mejores opciones”, y especificamos la cantidad máxima de porciones que se podrían consumir por semana o por día sin superar el nivel considerado preocupante por CR.

Notas de la gráfica

1) Lleva una etiqueta de advertencia de la Proposición 65 de California en el paquete o en el sitio web del producto.

2) Este producto ha sido descontinuado por el fabricante, pero los consumidores aún pueden tenerlo en sus despensas.

3) El fabricante originalmente le informó a CR que, basándose en sus propias pruebas, había dejado de vender temporalmente este producto mientras realizaba más pruebas. Tras la publicación, dijo que discontinuó el producto. Los consumidores aún pueden tener este producto en sus despensas.

4) El fabricante indicó que reformuló este producto en febrero del 2025 y ya no contiene yuca; compramos los productos para nuestras pruebas antes de la reformulación. Los consumidores aún pueden tener este producto en sus despensas.

5) Aunque una porción de este producto no superó nuestro nivel de preocupación por el cadmio, el contenido de cadmio influyó en la recomendación del tamaño de la porción.

Las empresas responden

Contactamos a los 18 fabricantes cuyos productos superaron el nivel de preocupación de CR por el plomo, enviándoles nuestros resultados de las pruebas y solicitando comentarios. Recibimos respuestas de nueve de ellos: Bob’s Red Mill, Iberia, Lesser Evil, MadeGood, Otto’s Naturals, Pamela’s, Terrasoul, Thrive Market y Whole Foods.

Muchos mencionaron que el plomo es un elemento que está presente de forma natural y que no se puede evitar por completo. MadeGood, Otto’s Naturals y Thrive dijeron que realizan pruebas a sus ingredientes o productos terminados para detectar metales pesados.

Iberia indicó que actualmente no “analiza cada lote de ingredientes crudos antes de usarlos” pero si realiza pruebas periódicas en los productos terminados y toma precauciones adicionales, como obtener ingredientes de regiones con baja contaminación. La empresa compartió los resultados de laboratorio de tres lotes de su producto, que se fabricaron después de los lotes que analizamos en CR. Estos resultados mostraron niveles de plomo más bajos que los que nosotros encontramos. Sin embargo, al menos en dos de esos lotes, los niveles seguían por encima del nivel de preocupación de CR, y nuestros científicos indicaron que la empresa usó un método de prueba diferente al nuestro.

Algunas empresas indicaron que los productos que analizamos ya han sido retirados del mercado. (Estos están señalados con una nota al pie de nuestra gráfica). Los incluimos en los resultados porque tienen una larga vida útil y los consumidores podrían tenerlos en sus despensas.

Algunas compañías reconocieron que las preocupaciones sobre la yuca influyeron en su decisión de dejar de vender su producto.

Thrive Market, cuyos chips de yuca presentaron altos niveles de plomo, dijo: “Realizamos una auditoría interna de nuestra selección de alimentos de la marca Thrive Market, enfocándonos específicamente en pruebas de metales pesados. Esa auditoría identificó el mismo producto de chips de yuca para realizar pruebas adicionales y, posteriormente, hemos retirado el producto de nuestro sitio mientras se completan todas las pruebas”. Después de que se publicó este artículo, Thrive nos informó que había discontinuado estos chips.

MadeGood dijo que los Star Puffed Crackers que CR analizó provenían de un lote producido antes de que la empresa realizará cambios en la fórmula del producto. Tras identificar “un ingrediente de yuca que no cumplía con nuestras estrictas especificaciones”, MadeGood dijo que primero redujo la cantidad de yuca en las crackers y luego “determinó que reformular el producto para eliminar la yuca por completo era la mejor solución a largo plazo”.

Lesser Evil dijo que dejó de producir sus No Cheese Cheesiness Paleo Puffs “en respuesta al cambio en las preferencias de los consumidores hacia otros productos puff de nuestra línea” pero también mencionó que, por otra parte, ha dejado de usar yuca en todos sus productos.

Advertencias en las etiquetas de productos con yuca

Bob’s Red Mill y Pamela’s señalaron que los envases de sus productos incluían una etiqueta de advertencia conforme a la Proposición 65, por lo que los consumidores estaban debidamente informados. Vimos estas advertencias al revisar todos los productos y encontramos ocho fabricantes más que las incluían en el empaque o en el sitio web de la empresa. (Indicamos qué productos las tienen en nuestra gráfica).

Dos ejemplos de etiquetas con advertencias de la Proposición 65 en algunos productos con yuca.

Photo: Consumer Reports

Los niveles establecidos por la Proposición 65 tienen un margen de seguridad. Para las sustancias que pueden causar problemas reproductivos, se fija en 1/1000 del nivel en el que no se observaron efectos en estudios con animales. “Es el estándar más estricto que existe”, afirma Rogers de CR. “Y dado que ningún nivel de exposición al plomo es seguro, creemos que lo más prudente es adoptar un enfoque conservador”.

“Colocar una etiqueta de advertencia de la Proposición 65 en un producto sí alerta a los consumidores sobre un posible riesgo, pero sería mejor que la empresa hiciera todo lo posible por obtener sus ingredientes de zonas donde los niveles de plomo sean lo suficientemente bajos como para que no sea necesaria una advertencia”, dice Brian Ronholm, director de políticas alimentarias en CR. “Por eso hacemos un llamado a los fabricantes cuyos productos tuvieron los niveles más altos de plomo en nuestras pruebas (Bob’s Red Mill, Jovial, Otto’s Naturals y Quay) a que tomen medidas. La variación en los niveles de plomo entre productos del mismo tipo que analizamos demuestra que sí es posible producir productos de yuca con niveles más bajos de plomo”. (Firma nuestra petición).

Y aunque los niveles basados ​​en los de California son los que más protegen la salud, no son la única forma de evaluar la cantidad de plomo en un alimento. Una porción diaria de los 10 productos con los niveles más altos de plomo en nuestras pruebas superaría el nivel de referencia provisional (IRL) de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el plomo en alimentos para niños. Los tres primeros productos en la lista superaron el IRL establecido para mujeres en edad fértil. Estos niveles (2.2 microgramos por día y 8.8 microgramos por día) “sirven como punto de referencia para evaluar si la exposición al plomo a través de los alimentos representa una posible preocupación”, según la agencia.

Los niveles IRL de la FDA, que se actualizaron en 2022, no se basan en un nivel “seguro”, sino que tienen por objeto señalar los alimentos que podrían hacer que la cantidad de plomo en sangre de las personas supere los niveles de referencia en el 2.5% de la población.

Al igual que el MADL, los niveles IRL de la FDA incluyen un margen de seguridad. En este caso, es 10 veces el nivel establecido, lo que significa que se necesitarían 10 veces esos niveles para alcanzar los valores de plomo en la sangre que son motivo de preocupación. Este margen adicional tiene en cuenta que algunas personas absorben plomo de los alimentos en mayor cantidad que otras, según Maya Deyssenroth, DrPH, profesora asistente de ciencias de la salud ambiental en la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia. Además, es crucial recordar que las personas también están expuestas al plomo a través de otras fuentes, incluyendo otros alimentos, el agua, el polvo y la tierra.

Enviamos nuestros resultados de las pruebas a la FDA y preguntamos cómo monitorea los niveles de metales pesados en la yuca. Un portavoz respondió: “La FDA mantiene su programa de Elementos Tóxicos en los Alimentos y los Artículos de Alimentación para asegurar una vigilancia regular posterior a la comercialización de los alimentos que tienen mayor probabilidad de estar contaminados con elementos tóxicos, debido a las condiciones ambientales y, por lo tanto, son más propensos a contribuir a la exposición humana a estos elementos. En ese programa de vigilancia se incluyen productos alimenticios a base de yuca, como el pan, los chips, las papas fritas, la harina y el almidón, así como la yuca entera. Si la FDA encuentra que el nivel de un contaminante en un alimento hace que este no sea seguro, tomamos medidas, lo que puede incluir trabajar con el fabricante para resolver el problema y tomar acciones para evitar que el producto entre o permanezca en el mercado estadounidense”.

Consejos para los consumidores

Hay varias medidas que puedes tomar para minimizar el plomo en tu dieta (y sus posibles efectos) proveniente de los productos de yuca y otras fuentes.

Limita la exposición. Si vas a consumir productos que contienen yuca, puedes reducir tu exposición al plomo limitando la cantidad de porciones a la semana y evitando los productos con los niveles más altos, dice Sana Mujahid, PhD, directora de investigación y pruebas de seguridad alimentaria en Consumer Reports, quien codirigió nuestras pruebas. Esto es especialmente importante para los niños y las mujeres embarazadas o que podrían quedar embarazadas.

Considera otras opciones sin gluten. Si necesitas seguir una dieta sin gluten, la yuca no es tu única opción. El alforfón o trigo sarraceno, el maíz y el mijo también son libres de gluten y, según pruebas anteriores de Consumer Reports, deberían tener niveles de plomo mucho más bajos que la harina de yuca. Estos también tienen niveles bajos en arsénico y cadmio. Otras investigaciones muestran que el sorgo tiene un nivel más bajo de arsénico, cadmio y plomo. El arroz es bajo en plomo y cadmio, aunque puede tener un alto contenido de arsénico. Consumer Reports recomienda variar los alimentos. También hemos identificado algunos productos a base de yuca que puedes consumir con más frecuencia.

Varía tu dieta. Incluir una variedad de alimentos saludables en tu dieta en general puede ayudarte a reducir la exposición a metales pesados. Además, consumir nutrientes como calcio, hierro, selenio, vitamina C y zinc puede ayudar a contrarrestar algunos de los efectos negativos que los metales pesados tienen en el cuerpo. “Tener una dieta variada es una excelente manera de asegurarse de obtener los beneficios de una alimentación balanceada, mientras se evita el consumo excesivo de plomo de un solo tipo de alimento”, comenta Nachman de Johns Hopkins. La FDA también respaldó esta recomendación de variar la dieta en su respuesta a CR.

Lava y pela. Si sueles consumir la yuca entera como verdura, debes saber que algunas investigaciones han demostrado que, en plantas de yuca cultivadas en suelos con altos niveles de plomo, la mayor parte de este metal se concentra en las capas externas de la raíz. Limpiar bien y pelar completamente la hortaliza podría reducir de manera significativa la cantidad de plomo en la raíz fresca de yuca.

Considera analizar tu agua potable. En algunas áreas, el agua potable tiene niveles elevados de plomo. La mayoría de las personas que reciben agua de una red municipal y pagan su propia factura deben recibir un informe anual de calidad del agua, conocido como el Informe de Confianza al Consumidor (CCR). Si no recibes el tuyo, llama a tu proveedor de agua local. Y si eres inquilino, ponte en contacto con el propietario. Los sistemas que abastecen a 100,000 personas o más también deben publicar los informes en línea. Puedes encontrarlos en el sitio web de la Agencia de Protección Ambiental. Sin embargo, esos informes no contemplan el plomo que puede entrar al agua a través de las tuberías en tu casa, y las personas con agua de pozo no reciben un CCR. Podrías considerar enviar una muestra de tu agua potable a un laboratorio certificado para su análisis. Los laboratorios National Testing Laboratories y Tap Score tuvieron buenos resultados en las pruebas realizadas por CR.

Nota del editor: Este articuló fue actualizado para incluir que Thrive le informó a CR, después de la publicación, que la empresa había discontinuado las chips de yuca.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.