Concejal Mónica Rodríguez: ‘Nunca voy a dejar de pelear por la gente’

Mónica Rodríguez, la concejal por el distrito 7 del Valle de San Fernando, se ha convertido en una voz crítica y escrutadora de las acciones que se toman en el Concejo de Los Ángeles.

Su nombre se ha mencionado entre quienes podrían buscar la alcaldía de Los Ángeles.

La Opinión platicó con la concejal Rodríguez, quien es una de las dos únicas latinas en el Concejo de Los Ángeles, y la más experimentada, ya que asumió el escaño desde 2017.

Su gran inspiración ha sido su padre Rafael Rodríguez, un bombero que estuvo ayudando en las protestas de Los Ángeles de 1992.

“Este fue el momento de mi vida que me hizo querer ocupar un cargo público, porque vi cómo el sur de Los Ángeles y las áreas pobres se las arreglaron por sí solas mientras que el Departamento de Policía de Los Ángeles decidió proteger Beverly Hills y a las zonas ricas”.

Así fue como siendo una estudiante de la San Fernando Senior High School decidió hacer una carrera en el servicio público para luchar por los menos favorecidos. Su padre tiene ahora 75 años.

La concejal Mónica Rodríguez muestra una imagen donde se ve a su padre Rafael Rodríguez, un bombero que es su más grande inspiración. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

¿Qué te parece la propuesta presupuestal presentada por la alcaldesa Karen Bass para resolver el déficit fiscal, y cómo lo harías tú, sin afectar a los trabajadores municipales?

“Desafortunadamente la alcaldesa no tiene mucha credibilidad como una líder fiscalmente prudente. Hemos visto cómo se ha perdido mucho dinero con las personas sin hogar que podría haberse utilizado de forma más inteligente.

“Ha sido muy desalentador y frustrante ver que se hable con tanta indiferencia sobre los recortes, porque ya la gente está aterrorizada con la recesión y ahora potencialmente podrían perder su trabajo.

“Lo que esto significa para los servicios de todos en Los Ángeles, es realmente problemático. Necesitamos una reorganización estructural del Departamento de Policía de Los Ángeles para garantizar que tengamos el máximo despliegue de agentes al servicio de la comunidad; y tener conversaciones honestas y serias sobre la cancelación de contratos para trabajos sin fines de lucro que son importantes, pero debemos enfocarnos en los servicios básicos de la ciudad como la limpieza de las calles y vecindarios más seguros”.

Hizo ver que la propuesta presupuestaria de la alcaldesa ha sido el colmo, y no tiene mucho sentido.

“Los servicios de saneamiento se recortaron después de que el Concejo votó para aumentar su pago a los residentes. Yo no voté a favor, y me preguntó cómo pueden cobrar más a la gente, y dicen que se preocupan por la gente pobre, pero están cobrando más, encareciendo su vida y, al mismo tiempo, recortando servicios”.

Su propuesta es apoyar a las pequeñas empresas para mejorar nuestros impuestos.

“Hay muchas oportunidades para generar más ingresos para la ciudad y gestionar una mayor eficiencia de los departamentos. Pero eso no es lo que ha sucedido”.

Mónica Rodríguez, concejal de la ciudad de Los Ángeles desde 2017. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

¿Cuál es tu opinión con relación a la propuesta de despedir a cientos de trabajadores civiles en el Departamento de Policía de Los Ángeles?

“No tiene sentido. Hay otras iniciativas para asegurarnos de proteger la mayor cantidad posible de puestos civiles. Pero la alcaldesa no las propuso en su presupuesto. Así que ahora el Concejo tendrá que tomar decisiones difíciles sobre recortar esos puestos”.

Subrayó que ha sido la única concejal que ha votado en contra constantemente sobre el dinero que se gasta en el programa Inside Safe.

“Gasta $17,000 para que una persona sin hogar esté en el interior”.

¿Podemos esperar un presupuesto justo al final del debate?

“No creo que sea un presupuesto justo tal como se presentó. Las áreas que fueron completamente protegidas fueron aquellas en las que la alcaldesa gasta dinero, y eso, para mí, lo dice todo.Si sus prioridades son para la gente de Los Ángeles, se aseguraría de que se distribuya equitativamente a todas las partes de la ciudad. Eso no es lo que refleja este presupuesto”.

Has sido la concejal con un voto no consistentemente, una voz muy crítica en el Concejo. ¿No te has sentido aislada del resto del grupo de concejales que son aliados de la alcaldesa?

“Todo esto tiene motivaciones políticas en torno a las personas sin hogar. La alcaldesa representa a toda la ciudad, pero ha decidido selectivamente, y su personal también, dónde realizar esas operaciones, y se han concentrado en zonas donde el concejal la apoya. Así que me parece indignante. Me parece muy mal, y por eso no estoy de acuerdo con esas cosas.

“No les gusta lo que hago, pero lo voy a decir así. Algunos colegas me han comentado: «¡Guau, eres muy querida en tu distrito!». Y yo les dije: «Sí, porque trabajamos mucho, damos la cara y entiendo el trabajo”.

“¿En qué se diferencia esto de cualquier otro favoritismo político que se esté experimentando en el gobierno federal con Trump y los republicanos? Eso también está mal. Incluso siendo demócratas. Por eso creo que mi trabajo es asegurar que todos los sectores de la ciudad reciban el dinero de los contribuyentes y que nadie sea priorizado selectivamente con fines políticos. Y así que voy a seguir siendo esa voz”.

Mónica Rodríguez, concejal de la ciudad de Los Ángeles por el distrito 7 del Valle de San Fernando. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Tu nombre se ha mencionado en cuanto que potencialmente podrías competir para ser alcaldesa en cuatro años o el próximo año. ¿Eso es algo en lo que estás interesada?

“Sí. Amo esta ciudad y a sus habitantes, y si pudiera servir a más miembros de mi comunidad, sería un honor. Este es uno de los mayores privilegios de mi vida. Amo este trabajo. Me encanta levantarme cada día, ir a trabajar, y son jornadas largas, a veces de 14, 16, 18 horas.

“Pero cuando me presento y hago el trabajo que les prometí a mis electores, y demuestro cómo puedo mejorar las cosas, por supuesto, quiero hacerlo a mayor escala para todos. Por eso me dediqué al servicio público”.

Además sostuvo que le encanta rendir cuentas a la gente y ayudar con sus acciones, a restaurar la fe y confianza en el gobierno.

“Por eso abordo este trabajo con ese nivel de escrutinio. No es políticamente correcto, pero es importante, porque creo que nuestra comunidad se ve marginada regularmente por su gobierno. Y estoy luchando para mantenerla como una institución en la que puedan confiar.

“He sido concejal desde 2017, pero empecé a trabajar mucho antes para el concejal Mike Hernández y trabajé para la junta escolar. Así que he estado en el gobierno y sus alrededores durante más de 20 años”.

¿Cuáles consideras tus principales logros en tu distrito?

“¡Caramba!, comencé el primer programa piloto de casas rodantes (RV), que ahora se expandirá por toda la ciudad. Es muy rentable para sacar a las personas de la calle.

“Creé el primer Departamento de Desarrollo Juvenil de la ciudad. En dos mandatos, tengo dos sistemas de servicio de camiones (DASH) para Sylmar y Pacoima.

“Tenemos nuevos parques. Estoy muy orgullosa de cómo hemos limpiado, de cómo adquirimos propiedades para la futura estación de bomberos de Sylmar, ya que lleva años esperando. Tengo muchos resultados tangibles de los que estoy muy orgullosa en mi distrito”.

La concejal Mónica Rodríguez y el cónsul de México en Los Ángeles, Carlos González ponen en marcha el Consulado Móvil en Pacoima. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

¿Qué tan grande es el problema de los desamparados en tu distrito?

“Desde que asumí el cargo, hemos invertido en más de 600 viviendas en mi distrito, y estamos tratando de controlar el desamparo, porque no puedo confiar en las cifras ni en la documentación que proviene del Departamento para Desamparados del condado de Los Ángeles (LAHSA).

“ La alcaldesa solo ha realizado tres o cuatro inspecciones internas en mi distrito, pero ha visitado el sur de Los Ángeles y el oeste de Los Ángeles docenas de veces. Así que tengo que concentrarme en luchar por mi distrito, porque es claro políticamente que otros no le están invirtiendo”.

¿Qué mensaje le das a la amplia comunidad de inmigrantes indocumentados que viven en tu distrito y están bajo ataque bajo la Administración Trump?

“Mi mensaje para ellos es que seguiré defendiéndolos y luchando para que se sientan seguros en su comunidad. He estado trabajando con todos los consulados latinos para ofrecer servicios en Pacoima y que sean más accesibles para ellos, porque quiero asegurarme de que tengan acceso a los recursos y al apoyo que necesitan”.

Añadió que sean inmigrantes o no, quiere que la gente sepa que pueden llamar a su oficina para ayudarlos a encontrar los recursos que necesitan.

“Voy a trabajar muchísimo. No voy a parar, no voy a bajar el ritmo. No estoy cansada. Simplemente me llena de energía la capacidad de ayudar a la mayor cantidad de personas posible”.

Y recordó a la gente de su distrito que están ahí para ayudarlos. :Llámanos, envíanos un correo electrónico, y haremos todo lo posible para ayudarte a atender tus inquietudes. Nunca voy a dejar de pelear por ustedes ”.