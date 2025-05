¿Cuál es el problema de Los Angeles Galaxy? Mauricio Cienfuegos analiza al conjunto de la MLS

Los Angeles Galaxy no están en su mejor momento. El conjunto angelino, actual campeón de la Major League Soccer, está en el fondo de la Conferencia Oeste. Mauricio Cienfuegos habló sobre las posibles causas de la crisis deportiva dentro de la institución angelina.

Mauricio Cienfuegos recordó cómo ha sido el proceso de Greg Vanney al mando del club. Desde 2021, el estratega estadounidense está al mando de Los Angeles Galaxy. Vanney ya acumula hasta 171 partidos en el club y los resultados han sido irregulares.

“El primer año no calificó; el segundo año creo que lo eliminó en la primera ronda o la segunda ronda; el tercer año tampoco calificó y quedó creo que en penúltimo lugar en toda la liga, o sea que si hubiera habido descenso el Galaxy tenía que haber descendido y el cuarto lugar pues es obvio, salió campeón, hizo una buena temporada. Pero ahí puede ver que ha sido un equipo que no ha sido constante“, recordó Cienfuegos en una conferencia de prensa por la Copa del Mundo de la FIFA 2025, cuya final y semifinales se jugarán en el Estadio Metlife.

En la actualidad, los Angeles Galaxy han jugado 11 partidos en la temporada de la MLS 2025. El exequipo de Javier “Chicharito” Hernández acumula 3 empates y 8 derrotas. El club no ha podido celebrar su primer triunfo en la campaña y solo ha convertido 8 goles en lo que va de torneo (junto a St. Louis City son el equipo menos goleador). Cienfuegos explica que el club ha rearmado su estructura en cada temporada y no ha encontrado una estabilidad con los intérpretes dentro del campo.

“El problema grande que le veo al Galaxy es que cada año que vas al estadio a ver al equipo y ves diferentes nombres, diferentes jugadores. Un equipo no se puede armar así que cada año cambie cinco o seis jugadores y que cada año en la titularidad hayan nuevas figuras. Yo creo que esa ha sido la clave para que el equipo no haya sido tan constante“, explicó.

La ausencia de Riqui Puig

Mauricio Cienfuegos resaltó que la ausencia de Riqui Puig es un factor a tomar en cuenta en la caída del nivel de Los Angeles Galaxy. El futbolista español jugó su último partido con el club el 1 de diciembre de 2024. Desde entonces Puig ha sido una baja en el equipo, pues se recupera de una rotura de ligamento cruzado.

“También hablamos mucho de que depende en un porcentaje muy alto de Puig, de Riqui Puig. Es un jugador que a mí me encanta mucho. Cuando él está jugando siempre voy a ver al equipo prácticamente por él porque me encanta su estilo y cuando está Puig en el equipo yo creo que es otro. Hoy Puig no está jugando y es por eso que creo que el equipo está sufriendo mucho“, concluyó.

Riqui Puig tenía mucha responsabilidad en el ataque angelino. El español participó de forma directa en 49 goles de sus 82 partidos jugados con Los Angeles Galaxy. Su aporte ya no se ve en el club y eso ha hecho del Galaxy el equipo menos goleador de la temporada 2025 (8 goles e 11 partidos).

Sigue leyendo:

– Otro día en la oficina: El Galaxy perdió y aún no conoce la victoria en la temporada

– Mauricio Cienfuegos espera un buen papel de los clubes de la MLS en el Mundial de Clubes

– ¿Lionel Messi continuará en la Major League Soccer?

– Raúl Jiménez ha sido tentado para salir del Fulham