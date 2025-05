Así detuvieron al alcalde de Newark Ras Baraka ante un centro de detención de ICE

Analilia Mejía, codirectora de Popular Democracy, una organización con sede en Nueva York, estaba presente durante el arresto del alcalde de Newark Ras Baraka por agentes enmascarados del Departamento de Seguridad Nacional, durante una protesta realizada el viernes contra la apertura de un centro de detención de ICE en Delaney Hall de Newark y concedió una entrevista exclusiva a La Opinión.

La entrevista de Analilia Mejía fue realizada por Jesús García, periodista de este diario.

The Associated Press publicó en YouTube un video tomado durante la protesta y el arresto del alcalde de Newark Ras Baraka que puede verse aquí.

Durante la entrevista, Ana Lilia explicó que estaba apoyando a una de las organizaciones en la protesta que se realizó ante el centro de detención de ICE el viernes en la tarde, porque se usa para detener a personas indocumentadas sin la debida inspección ni autorización de la ciudad y detalló los acontecimientos que condujeron al arresto del alcalde, incluida la presencia de tres legisladores del Congreso a quienes se les negó el acceso total a las instalaciones, pese a que los congresistas sostienen que la visita estaba programada.

Cuando se le preguntó a Analilia Mejía cuál era el motivo de la protesta, ella dijo que desde principios de mes “nos enteramos que hay estaba utilizando el centro de detención de Delaney Hall como como un centro para detener pensamos personas indocumentadas o que están detenidas o desaparecidas”.

“Nos enteramos después de hablar con la ciudad de Newark y con el alcalde de Newark, nos enteramos que la ciudad no había dado permiso a ICE para convertir este centro de detención y utilizarlo. O sea, no ha habido inspección ni del departamento de policía ni del departamento de bomberos”.

“O sea, no se les ha dado permiso a asegurar que ese centro tenga el nivel de seguridad y y que esté en condiciones para detener personas o hasta que individuos trabajen en él”.

“El alcalde ha llegado al centro varias mañanas, incluyendo esta mañana, pidiendo que se le dé permiso para investigar y asegurar que las condiciones estén al día, como manda la ciudad, como manda la ley municipal”.

El alcalde de Newark, Ras Baraka, cuando asistía a una protesta ante Delaney Hall, el sitio propuesto para un centro de detención de ICE, en Newark. Crédito: Seth Wenig | AP

Analilia Mejía relató que aproximadamente a la 1:30 p.m. llegaron al centro de detención de ICE tres legisladores del Congreso que representan a Nueva Jersey: Bonnie Watson Coleman, Robert Menendez, LaMonica McIver

“Los tres hablaron con ICE y les recordaron que, como representantes federales, como congresistas, ellos tienen el derecho a investigar y entrar a cualquier centro federal y y pidieron que se le diera entrada a los tres más al alcalde que lo estaba acompañando. Les permitieron que entraran al estacionamiento”.

“Pero, pero después de unos momentos, ICE le pidió al alcalde que saliera del estacionamiento y entrara otra vez al espacio público”.

“El alcalde lo hizo de inmediato. Calmadamente salió y después de unos momentos, personas que estaban que estaban enmascaradas, que tenían pistolas, que tenían en su ropa detalles de ICE,

se unieron de una forma agresiva, empujaron a los miembros de congreso y agarraron al alcalde y se lo llevaron adentro del centro, pasaron el borde de espacio público a privado y se llevaron el alcalde”.

“Descubrimos que que movieron el alcalde a otro centro y los activistas, los miembros de congreso y y la familia del alcalde, estamos todos unidos aquí, demandando que el alcalde sea liberado”.

La representante LaMonica McIver, en el centro, exige la liberación del alcalde de Newark, Ras Baraka, tras su arresto mientras protestaba frente a una prisión de detención de ICE. Crédito: Angelina Katsanis | AP

A la pregunta de si el alcalde está detenido provisionalmente en una prisión federal, Analilia Mejía dijo: “Él está detenido en un centro que entendemos que es un centro federal, pero no está marcado. Es un centro que es como un “centro fantasma”. O sea, que es un centro que no está listado como como cárcel, no está listado de ninguna manera. Está en un centro que hasta parece un centro comercial”.

No es un lugar que se puede ver como una cárcel, un centro de detención. Es como un lugar particular o aparenta ser un lugar particular o hasta privado y como activistas que trabajan en derechos de inmigrante dicen que este es un centro que ni sabíamos estaba aquí”.

¿Ustedes ya notaron si llegó algún abogado para el alcalde Baraka?

Hemos estado en comunicación con el fiscal general, con la oficina del gobernador y con ACLU y también el alcalde y la familia del alcalde han estado en comunicación con sus propios abogados.

“Hemos estado tratando de hablar con cada individuo, cada organización que pueda defender el derecho de no solo los congresistas y el alcalde, pero los derechos de cada ciudadano porque este es un momento donde es obvio que el gobierno federal bajo Trump se está acostumbrando a partir leyes, a negar derechos, no importa si es un individuo inmigrante o hasta una persona elegida para representar la ciudad más grande del estado de New Jersey.

Analilia dijo que los congresistas Bonnie Watson Coleman, Menendez y McGyver, continuaban allí, demandando con activistas, con organizadores, que el alcalde sea liberado. Y hay miembros de de diferentes grupos o iglesias representantes religiosos que están empezando una vigilia y están prometiendo quedarse aquí en este sitio hasta que liberen al alcalde.

