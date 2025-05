Francisca llora al aire al revivir el día en que le cumplió a su mamá su sueño de ir a Disney

La presentadora dominicana Francisca, de 36 años y quien forma parte de ‘Despierta América’, no pudo evitar no conmoverse hasta las lágrimas, luego de que hace unas horas reviviera el día en que llevó a su mamá a Disney, cumpliéndole uno de sus más grandes sueños.

La también actriz revivió esa anécdota durante los festejos que en la emisión de Univision organizaron con motivo del Día de las Madres, en donde tuvo como invitada de lujo a Doña Divina Montero, su mamá.

“¡Un momento mágico! ✨🤗😘 @francisca recuerda el día que cumplió uno de los más grandes sueños de su mamá. 👏💪”, se lee en el texto con el que la cuenta de Instagram de la emisión describió la escena que vivieron madre e hija en Disney.

Aunque Francisca ya había compartido en el pasado detalles de ese sueño que le cumplió a su progenitora, siempre que lo recuerda no puede evitar conmoverse hasta las lágrimas y en esta ocasión no fue la excepción.

“Esta foto está en mi corazón porque, honestamente, a mí me sorprendió muchísimo cuando tú me dijiste que tu sueño era ir a Disney y me recordó que, a veces, uno da todas las cosas como por sentado y llevarte allí y ver tu cara de felicidad, de saltar como una niña, algunas preguntas que me hacías, eso lo voy a atesorar en mi corazón porque en ese día yo no estaba haciendo como feliz a ti, a la mamá, sino a la niña”, le dijo Francisca, mientras se proyectaba al aire la foto de ambas frente al castillo de Disney.

A continuación la esposa de Francesco Zampogna reconoció los grandes sacrificios que hizo Doña Divina por ella y sus hermanos, por lo que quiso devolverle algo de lo mucho que les dio.

“Yo sé que has tenido una vida muy difícil donde no has podido cumplir muchos sueños y más cuando te convertiste en mamá. Los sacrificios fueron inmensos para podernos sacar a nosotros adelante, para mí es un regocijo poder cada día hacerte un sueño realidad. Gracias por todo lo que que tú has hecho siempre, te amo, te admiro y te respeto”, dijo Francisca entre lágrimas, mientras abrazaba a su mamá en pleno foro de televisión.

La escena entre madre e hija conmovió a los seguidores del morning show de Univision y así lo hicieron saber en la zona de comentarios de la publicación.

“Francisca y su mamá siempre son un motivo para recordamos que se puede”, “Que lindas. ❤️”, “Dos grandes ejemplos de VIDA para nosotros”, “Qué bella eres como madre, hija y persona”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que ha tenido la publicación.

