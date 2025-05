Martín Anselmi exige a Cruz Azul que deje de mentir a la gente

Martín Anselmi, ex técnico de Cruz Azul, por fin se animó a referirse al conflicto laboral que sostiene con la directiva de la Máquina Celeste y lo hizo con severidad al calificar de mentirosos al cuadro cementero en el asunto de la rescisión de contrato que en las recientes horas se fijó en 3.1 millones de dólares de indemnización.

De acuerdo a los últimos detalles, tanto Cruz Azul como los portugueses llegaron al acuerdo de liquidar los 3.1 millones de dólares ($60.14 millones de pesos mexicanos aproximadamente) y no los $5 millones de dólares que exigió Cruz Azul ante el Tribunal de Justicia Deportiva (TAS) por sus siglas en inglés y que serán abonados hasta abril de 2026.

Martín Anselmi habló sobre su salida del Cruz Azul y qué es lo que pasará. #futbol #ligamx #cruzazul #azul pic.twitter.com/obRrvBB3Kc — TVC Deportes (@TVCDeportes) May 10, 2025

Por esa razón, Anselmi se refirió a la supuesta violación de contrato en que incurrió la directiva de los lusitanos, pero lo hizo con fuerza al exigir a la directiva de Cruz Azul que dejen de mentirle a la gente y que digan en realidad lo que pasó en el sentido de que no hubo ninguna irregularidad al contrato, pues estaba establecida la cláusula rescisión de contrato.

“Las cosas son como son y, como dije el día que me presenté en el FC Porto, hubo un acuerdo que no se respetó. Luego hubo una situación límite, pero las partes llegaron a un acuerdo por la misma cantidad, porque ya había un acuerdo. Dejen de mentirle a la gente, no hay quiebra, ni acuerdo de confidencialidad, nada. Este es el acuerdo, las cifras están ahí”, destacó el ex estratega de los cementeros.

Anselmi también alzó la voz al precisar que:”Todo fue transparente, las partes se pusieron de acuerdo por el mismo valor del primer acuerdo, pero se siguen diciendo muchas cosas, los valores están ahí, los publicó Porto, no hay insolvencia, no hay acuerdo de confidencialidad, que todo sea transparente”.

"Las cosas son como son y son como las dije el día que me presenté en Porto. Había un acuerdo, eso fue lo que dije el día que llegué. Ese… pic.twitter.com/IAMAqdx85u — Futbol Picante (@futpicante) May 10, 2025

Martín Anselmi también se refirió que en este tipo de cantidades que exige el Cruz Azul no podía ser solvente sin el apoyo de su escuadra Porto FC, por lo cual ahora que se ha solucionado el tema reconoció que se negaba en actuar legalmente contra su antiguo equipo.

“No puedo ser insolvente si el FC Porto me apoya. No quiero ir en contra de mi anterior club; tengo mucho cariño por Cruz Azul y su afición, por eso fue un tema tan delicado para mí. Es imposible que olvide jamás a la afición de Cruz Azul”

El director técnico sudamericano reconoció que este tema ha sido muy desgastante en su entorno familiar, donde su esposa e hijos estaban desesperados por las cantidades que se manejaron y por la forma como se publicaban cosas que provenían del Cruz Azul

“Hablamos de un tema personal, un tema un tanto delicado. Dicen que el tiempo lo cura todo y no quiero hablar de eso, es un tema del FC Porto. Algún día me gustaría sentarme y hablarlo. Es un tema delicado, mi familia y yo sufrimos mucho tiempo”, precisó Anselmi.

El técnico argentino afirma que le gustaría tener un espacio donde explayarse y explicar todo lo que ha sido esta… pic.twitter.com/QPxnZBDqhb — Claro Sports (@ClaroSports) May 10, 2025

Por lo pronto, con este arreglo se prevé que Martín Anselmi siga como entrenador del equipo portugués para la próxima temporada en medio de la inconformidad de los aficionados que consideran que el anterior técnico de Cruz Azul no es el indicado para reverdecer lauros en el torneo lusitano.

