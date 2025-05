Hispano arrestado en Miami por poner un collar de perro su hijastro de 6 años y golpearlo brutalmente

Un hombre de Miami, identificado como Zachary Pérez, de 42 años, fue arrestado el sábado y enfrenta graves cargos de abuso infantil agravado con grandes daños corporales, según un escalofriante reporte de arresto. La acusación detalla actos de crueldad extrema contra su hijastro de tan solo 6 años, incluyendo el uso de un collar de perro.

De acuerdo con los procedimientos judiciales de fianza, Pérez presuntamente colocó un collar de perro alrededor del cuello del niño y lo arrastró. Las autoridades también informaron que el acusado arrojó al menor al suelo, lo pateó repetidamente en el estómago y lo golpeó con la rama de un árbol durante un período de dos días.

El reporte de arresto añade que Pérez también propinó múltiples golpes en la cara del niño, lo que le causó varios hematomas visibles, reseñó Telemundo 51.

La gravedad de las acusaciones llevó a la jueza a negar la fianza de Pérez el domingo. En su comparecencia ante el tribunal este lunes, se le informó formalmente: “Usted ha sido arrestado por abuso infantil agravado, aquí dice con prejuicio, Gran daño corporal o tortura”.

Durante la audiencia, Pérez insistió a la jueza en la necesidad de ser liberado pronto para no perder su empleo. “Solo tengo un trabajo en el que tengo que estar mañana, así que cualquier cosa que sea posible que pudiera ir a trabajar y no perder mi trabajo. Porque si pierdo mi trabajo, entonces no podré darle dinero a mi esposa y a mis hijos, así que lo que sea, no lo sé. Esta es la primera vez que me pasa algo así. No sé qué hacer”, declaró el acusado.

Ante esta petición, la jueza respondió con firmeza: “No vas a salir de la cárcel hoy. Puedo nombrar una oficina de defensor público para usted o para los fines de esta audiencia o restablecerla mañana y darle la oportunidad de tener un abogado presente”.

En un momento de la audiencia, la jueza reafirmó la naturaleza atroz de las acusaciones contra Pérez, manifestando conmovida: “Creo que eso es abuso infantil agravado, con tortura y voy a retenerlo sin fianza”. Añadió con visible pesar: “La verdad es horrible que a esta altura de la humanidad sigamos haciendo estas cosas tan penosas, se me ha hecho un nudo en la garganta”.

