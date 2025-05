Horóscopo de hoy de Mhoni Vidente, 12 de mayo de 2025

Mhoni Vidente es una reconocida vidente, astróloga y clarividente mexicana conocida por sus acertadas predicciones. Este es el horóscopo de hoy lunes 12 de mayo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

En la carta del el Diablo, que significa que abras bien los ojos que no confíes en nadie y que es el tiempo de alejarse de personas y lugares tóxicos que no te dejan avanzar.

Esta carta del Diablo también nos dice que el dinero va a fluir sin ningún problema, que es el tiempo de hacer inversiones y hacer crecer tu patrimonio, eso sí, no debes de prestar dinero y no ayudar a personas que no se lo merecen; que el amor no se compra se da.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 03,15 y 36, tu color es el azul y amarillo, signos muy compatibles contigo Capricornio, Aries y Leo, tu punto débil los corajes sin razón, o sea el estómago y el intestino alimentarte mejor y sigue con tu ejercicio.

Arriésgate a cambiar y hacer ese negocio que tanto deseas. Días de renovarse por completo y dejar atrás todo lo que hace estar estancado y tener mejor actitud, recuerda que tu signo siempre necesita estar en movimiento para tu energía se renueve en cada momento.

Cuidado con las infecciones de la piel y sexual, sé más cuidadoso con tu salud, en el amor a veces piensas en volver con tu ex pareja y es normal, pero recuerda que ni para atrás ni para agarrar impulso así a cerrar círculos y conocer personas nuevas.

Te llega un dinero extra que no esperabas en el día 13 de mayo que va ser tu mejor día en esta semana, piensas en tomar un curso de verano de idiomas y conseguir una beca, hazlo eso te ayudará mucho en tu futuro.

Date baños de flores con agua bendita el día martes que para tu energía positiva crezca más, ten cuidado con los chismes, trata de no platicar tanto tus asuntos personales. Arreglas papeles de hacienda, lema de esta semana no tener limites en tu vida profesional.

Un amor se va de tu lado, recuerda que a veces las personas se cansan de esperar algo que no va a llegar es mejor hablar claro con tu pareja y decirle que no quieres nada formal, preparas un viaje para estos días.

Tauro

La carta del tarot El Mundo y la Fuerza que nos dice que no te rindas, que sigas adelante con tus proyectos de vida, recuerda que si tienes tropiezos es porque estás haciendo, luchando por un mejor porvenir y se vale equivocarse

Esta carta del mundo te recomienda buscar un mejor trabajo y que sea más internacional por eso deberás aprender idiomas y saber de economía internacional.

Te llega un regalo que no esperabas que te dará mucha alegría y piensas en festejarte en un viaje con tu familia, tu mejor día es el jueves. Tus números mágicos son 14,20 y 39, tu color es el naranja y blanco, tus signos compatibles Acuario, Virgo y Capricornio, tu punto débil el cuello y el cerebro, trata de quitarte tanta tensión haciendo ejercicio y meditando.

Días de estar con mucho ánimo para salir adelante y ya tener un plan de trabajo para tu futuro, recuerda que tu signo está cruzando por una racha de nuevas oportunidades de prosperar así trata de aprovechar todo lo que este a tu alcance.

Preparas, arreglas tus papeles de pasaporte o visa, ya necesitas controlar tu mal carácter para no sentirte mal después de una discusión con tu pareja y familia así estar más tranquilo. Recibes un regalo sorpresa y eso te va a poner buen humor, recuerda que siempre es época de dar y regalar.

Compras muebles para tu casa, vas con el dentista, tendrás un golpe de suerte el día 15 de mayo ese día te hablan de otro trabajo o tus jefes para darte un bono.

Tendrán una sorpresa los Tauro que están casados que les cambiara la vida un embarazo, tu lema es sigue adelante y no voltees para atrás que la buena suerte esta en tu futuro.

Géminis

En la carta del tarot te salió el As de bastos y la Muerte, que nos dice que es el momento de actuar con forme a tus planes que ya no hay tiempo que perder que tu buena suerte está de tu lado, en los cambios positivos de trabajo.

Si estás pasando por un divorcio o problemas legal trata de resolverlo rápido para que no te quite pensamientos. Tu mejor día es el 09, 16 y 27, tu color es el verde y naranja, tus signos compatibles Leo, Virgo y Libra, tu punto débil la tiroides y las hormonas, trata de ir con tu medico, será una semana bendecida para el signo de Géminis.

Días de estar muy preocupado por tu futuro y situación económica, recuerda que tu signo siempre trata de asegurar su porvenir por eso es tiempo que empieces un negocio o invertir en bienes raíces.

Te llega la invitación a una boda, cuídate de dolores de rodilla o huesos trata de no caerte, tomas un curso de sistemas administrativos, recuerda que tu signo está lleno de talentos, pero siempre necesitas explotarlos.

Trata de arreglar ese problema legal para no tener pendientes en tu vida, tu lema en esta semana es Ser el Mejor en todo lo que vayas a realizar y tener más discreción con tu vida privada.

Cáncer

En la carta del tarot te salió el As de oros y el Carruaje, que te dice que es tu momento de crecer más en lo profesional, pero que debes de llevar una disciplina y organizar más tu tiempo que a veces te distraes mucho con los amigos y fiestas, recuerda que el éxito se forma con dedicación y constancia así que no lo dudes que la buena suerte te sonríe y sobre todo el consejo mejor cambiar de amistades y buscar personas más positivas como tú.

Tu punto débil es caídas y torceduras, cuidado al hacer ejercicio trata de no lastimarte, tus signos compatibles es Libra, Escorpio y Piscis, tus números mágicos son 05, 11,24, tu color es el verde y blanco.

Aprende a relajarte y ser feliz, días de estar con juntas de trabajo y cambios de puesto van a ser unos días de mucho movimiento en tu vida laboral. Firmas un documento legal que te ayudará a sentirte más tranquilo.

Recuerda que tu signo es puro sentimiento y vive de emociones, así que tu solo date ánimos para hacer cosas diferentes y ser feliz que somos lo que pensamos así a ponerlo en práctica.

Terminas de hacer tus pagos de tu tarjeta y te pones al corriente con tus deudas, te invitan a un festejo familiar.

Preparas un viaje o te vas de vacaciones para el mes de julio, no quites tu negocio solo dale tiempo para que funcione más y trata de pintarlo de colores fuertes y siempre mantener una sonrisa en las ventas, tu lema será no rendirte sin antes luchar por lo que quieres en la vida.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio y la carta de la Torre, que estas dos cartas juntas nos dice que es el momento de actuar, que no esperes más, que la buena suerte te rodea y deberás dejar la indecisión en el pasado y volver elaborar ese plan de trabajo que te llevará a estar mejor económicamente.

Si estás pasando por un problemas legal o de divorcio trata de resolverlo lo más rápido que se pueda y de la mejor manera, tramitas papelería de visa americana y papeles de migración, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 19, 31 y 40, tu color es el rojo y blanco, tu punto débil el riñón y la vejiga, recuerda que no debes de tomar los asuntos tan personales, es decir, no tomar los problemas como si fuera el fin del mundo.

Tus signos compatibles Sagitario, Piscis y Aries, días de salir de viaje por cierres de contratos van a ser unos días de muchas actividades en todos los sentidos así trata de poner toda la buena actitud ante todo lo que se presente.

Trata de no tomar muy personal situaciones con tus amigos recuerda que solo son pasajeros los comentarios así tu relájate, sigues con esa buena racha de juegos de azar y premios en la lotería.

Tu mejor día va ser el 13 de mayo que ese día tendrás buenas sorpresas que te harán sentir de lo mejor y regresa a ti un amor del pasado que te va hablar de formalidad, trata de seguir con la dieta o hacer más ejercicio para que tu energía se renueve más rápido.

Trata de volver estudiar inglés, recuerda que no es tan difícil solo pon un poco de empeño, tu lema en esta semana será nunca volver atrás y dejar lo que no era para ti aprender a soltar para tener más felicidad.

Virgo

En la carta del tarot te salió El Ermitaño y los amantes que te dice que es el momento de darte más valor y buscar una pareja sentimental que sea compatible para ti y ya no ser el amante de personas comprometidas, recuerda que tu signo es el más fuerte y que vale mucho pero a veces en el amor no se da su lugar.

Esta carta de el Ermitaño también nos dice que es el momento de resolver todo problemas que tengas y terminar tu carrera universitaria, es decir, darle continuidad a tu vida profesional, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 07, 13 y 21, tu color es el amarillo y naranja, tus signos compatibles Tauro, Aries y Capricornio, tu punto débil la migraña y el estrés, trata de seguir con tu ejercicio.

Días de estar analizando de hacer algo más en tu trabajo para que vean que tienes muchas actitudes en tu puesto laboral tu siempre propone y verás que pronto te darán ese puesto de jefe que tanto deseas.

Vas con el médico y te haces unos analices de sangre para estar mejor de salud. Te busca un familiar para pedirte dinero prestado, te invitan a salir de viaje y piensas ya en tomar vacaciones en el mes de junio.

Recuerda ser más discreto en tu vida privada para no tener problemas de chismes, te busca tu expareja para volver trata de hablar y analizar lo que paso y saber si te conviene volver o no, tu lema de esta semana será siempre buscar el éxito y la felicidad en tu vida.

Libra

En la carta del tarot te salió El Sol y la carta del la Rueda de la Fortuna, que estas dos cartas juntas te da la fuerza suficiente para tener más ingresos económicos, que solo tengas que salir de tu situación de confort y buscar un trabajo mejor pagado y el de poner un negocio propio que eso te hará reinventarte y ya no estancar tu buena suerte.

Recuerda que tu signo tiene muchas cualidades de vendedor así que no lo desperdicies y busca un nuevo rumbo laboral, tendrás propuesta de matrimonio o de amor verdadero, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 17, 49 y 60, tu color es el azul y amarillo, tus signos compatibles Acuario, Sagitario y Géminis, tu punto débil el riñón y al infección de vejiga, ve tu con mádico a una revisión.

Recuerda que serán unos días de abundancia económica así trata de ahorrar para un futuro, decides vender tu carro y cambiarlo por una camioneta, tramitas lo de un viaje y decides ir de vacaciones en verano con tus amigos.

En tu casa te van a pedir ayuda para resolver algo legal o una deuda atrasada, recuerda que tu signo es el pilar de tu casa así que siempre trata de ayudar a tus seres queridos, te compras ropa y cambias de look más juvenil que es muy importante que te veas y te sientas de lo mejor así que es la oportunidad de hacerse unos arreglos estéticos.

Tendrás un golpe de suerte el día 13 de mayo en ese día te va a llegar una oportunidad de crecimiento personal, ya no seas tan tímido es tiempo de tener más carácter y enfrentar todos tus retos.

Recuerda hacer tus pagos de tarjeta de crédito y tu colegiaturas para que no tengas problemas de deudas, cuida a tu papi va andar enfermito y trata de visitarlo más, tu lema en esta semana es No digas siempre que si debes de aprender que no te dejes manipular y buscar personas más positivas como tu.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió El Mago y la carta de la Templanza que nos dice que es el momento de buscar nuevas oportunidades de crecimiento laboral que ya no te estanques en lo mismo de siempre que debes de actuar conforme a tus planes de vida.

Estas cartas juntas también te señalan que son tiempos de cambios radicales y tomar decisiones en tu vida personal para progresar, eres el líder natural de la sociedad busca estudiar política y relaciones internacionales.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 04, 18 y 42, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles Virgo, Cáncer y Piscis, tu punto débil es el estómago y las úlceras gástricas, días de tener muchas presiones en tu trabajo y tu vida diaria recuerda que tu signo es muy exagerado así trata de relajarte y pensar bien cómo vas a resolver todos los problemas que vengan en estos días.

Tu pareja va a hablar contigo para una separación amorosa, sigues con el ejercicio que eso te ayuda a estar más tranquilo y no tener tantos nervios, pagas deudas de tu tarjeta de crédito, tendrás la oportunidad de exponer tus ideas o propuestas de trabajo en tu oficina.

Tu mejor día va a ser el 15 de mayo ese día los astros se van a poner a tu favor y la fortuna te va a llegar así que ese día pon una vela amarilla y pide que se te dará.

Tu lema de esta semana es ya no insistir a personas o trabajos que no son para ti, es decir, no rogarle a nadie tu eres el más importante en tu vida. Vendes una propiedad familiar para repartir una herencia.

Sagitario

En la carta del tarot te salió el Loco y la carta del As de copas, que nos dice que tendrás oportunidades nuevos de trabajo con personas de poder y del extranjero, que trates de estar bien preparado y seguir con tus estudios de idiomas que las nuevas oportunidades llegarán para darte mas ingresos.

Cuidado con los chismes y comentarios trata de no meterte en problemas que no son tuyos es mejor ser discreto.

Recibes un dinero extra por lotería con los números 01, 02 y 26, tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles Leo, Cáncer y Aries, tu punto débil son los vicios trata de controlarte y cuidar tu salud.

Te llega la propuesta de un negocio tu diles que si eso te ayudar a estar mejor económicamente. Te pones al corriente en todos tus pendientes de pagos y sanar tu economía, recuerda que tu signo siempre sobresale de los demás por su carisma y personalidad atractiva, pero eso hace despertar muchas envidias por eso siempre trata de ponerte un listón rojo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos como protección y usar perfume de sándalo.

Sigue ahorrando que eso te va ayudará a comprar lo que necesites en tu futuro, recuerda que las oportunidades llegan en el momento y en estos días te va llegar una así que aprovéchala en el día 12 de mayo que ese va a ser tu mejor día así que trata de arreglar todos tus asuntos pendientes que tengas.

Trata de no regresar con el amor del pasado porque te va a volver hacer lo mismo, tu lema de esta semana será Seguir así de autentico y no tener miedo al que dirán que tu formas tu futuro.

Capricornio

En la carta del tarot te salió El As de Oros y el Caballo de Oros, que sin duda los da el resultado a la buena suerte que va a atrevesar tu signo en estos días, así que no lo dudes has los cambios que necesitas para encontrar mejores oportunidades de crecimiento profesional, que estas dos cartas juntas nos indica la llegada de personas de poder a tu vida para ayudarte a crecer más en lo profesional, que deberás seguir con tus estudios profesionales y buscar una beca para el extranjero y capacitarte más.

Esta carta te recomienda que tengas cuidado con las traiciones de amores y amigos, que abras bien los ojos y no caigas en tanta confianza. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 10, 30 y 46, tu color es el azul y amarillo, tu punto débil el riñón y la vesícula, trata de tomar mas líquidos naturales.

Tus signos compatibles Aries, Géminis y Virgo, en esta semana decides si sigues con tu pareja o no, pero trata siempre de analizar siempre todo lo bueno que tienes en tu relación sentimental y no precipitarte en tomar decisiones, recuerda que los Capricornio son muy determinantes y siempre toman decisiones que después se arrepienten.

Compras ropa para un evento importante en estos días, cambias el plan del celular y nuevas el que tienes que siempre el Capricornio le gusta la tecnología, te invitan a salir de viaje a finales de este mes de mayo; tu ve que te vas a divertir mucho.

Tu mejor día va a ser el 13 de mayo en ese día te llega dinero extra por lotería trata de prender una vela de color rojo para que tu energía positiva aumente más en estos días y usar mucho el perfume de sándalo o pachuli.

Tu lema de esta semana va a ser El que se enoja pierde así que tendrás que tenar calma para resolver situaciones complicadas.

Acuario

En la carta del tarot te salió la Justicia y la carta del Emperador, que estas cartas nos dice que estás en tu momento de salir de esos problemas que tenías en lo económico que no lo dudes que la abundancia llegará, pero tendrás que pagar deudas y sanar tu economía.

Esta cartas del tarot te recomienda que estudies algo relacionado a la ingeniería o administración que eso te va a ayudar a tener mejor porvenir, te llegan familiares de fueras para irse de vacaciones, te busca un amor del pasado solo para reclamarte trata de salir de esos problemas del pasado.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 22, 28 y 32, tu color es el blanco y naranja, tu punto débil la espalda baja y riñones trata de cuidar más tu salud, cuidado con los chismes en el trabajo, compras un boleto de avión para visitar a tu familia para el mes de julio.

En el amor seguirás conociendo a la persona ideal pero mientras tu trata de seguir divirtiéndote en tu vida, vendes tu carro y sacas un crédito para comprar uno nuevo, tu sigue con el ejercicio y dieta que te estás viendo de lo mejor recuerda que a ti siempre te van a criticar todo lo que uses.

Preparas una fiesta para festejar a un familiar, tendrás un examen de última hora tratar de terminar bien tu carrera universitaria, tu lema de esta semana va a ser Siempre buscar la felicidad y no dejarse manipular por personas tóxicas.

Piscis

En la carta del tarot te salió El As de Copas y el Loco que nos dice que estás en tu momento de buscar una casa y construir tu patrimonio, que eso te dará seguridad en tu día a día.

Estas cartas del tarot juntas te recomienda que no te dejes llevar por los chismes que trates de siempre buscar una explicación y si ves que ya no funciona tu relación sentimental es mejor alejarse.

La carta del Loco es dinero rápido y fácil con los números 12, 25 y 33, tu color es el azul y blanco. Tus signos compatibles son Cáncer, Leo y Libra, que tu punto débil es garganta y problemas de virus trata de tomar más vitaminas.

Tu mejor día es el martes, no busques tanto el porque tu déjate querer, recuerda que son tiempos de ahorrar y no gastar en cosas que no vallas utilizar.

Serán unos días de recordar un amor del pasado y sentirse melancólico. Ya no sufras háblale y trata de ver la oportunidad de volver y empezar de cero, recuerda que tu signo a veces exagera mucho toda las situaciones.

Trámites de un crédito para poner un negocio, trata de visitar más a tu mami que va a andar algo malita. En el trabajo alguien te buscan con intenciones amorosas trata de poner en orden tu vida privada.

Tu lema de esta semana es Tener paciencia y fuerza espiritual que todo llega en su momento y tu momento es hoy.

Tu mejor día va a ser 13 de mayo trata de ese ponerse ropa de colores fuertes y zapatos nuevos para pises éxito en todo lo que vayas a realizar.

Te buscan para invitarte a viajar en estos días diles que si que necesitas también relajarte.