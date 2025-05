Exasesora de “El Chapo” podría convertirse en jueza en México

La abogada Silvia Delgado García, conocida por colaborar en la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, es candidata a jueza penal en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde hace campaña como parte de la restructura en el sistema judicial federal y estatal a través de elecciones abiertas, permitiendo que los ciudadanos elijan directamente a jueces y magistrados.

Activistas como Miguel Meza, del colectivo Defensorxs, alertó sobre candidatos con posibles vínculos criminales. “Fue muy fácil encontrar información comprometedora. Solo bastaba con buscarlos en Google”, dijo, tras detectar perfiles de los candidatos, algunos de ellos, considerados “de riesgo”.

Delgado asegura que solo brindó asistencia legal, y que fue un orgullo representar a “El Chapo” Guzmán porque “hay que darle valor a las personas”.

También dijo que no trataría delitos federales y, como el narcotráfico es un delito federal, no se encargaría de este tipo de casos. Aun así, podría enfrentarse a miembros del Cártel de Sinaloa acusados de homicidio, extorsión, robo de vehículos o venta de drogas a pequeña escala, señala The Washington Post.

Conflictos de intereses

De acuerdo con Meza, Delgado subestima las preocupaciones planteadas por Defensorxs: “No entienden que cuando los abogados defienden a una persona, lo que se defiende son sus derechos individuales. Se defiende su derecho a una defensa técnica adecuada”.

Anteriormente, en entrevista con el diario El Financiero, Delgado expresó: “No soy la abogada de ‘El Chapo’, soy abogada de muchísima gente”.

Meza advierte sobre conflictos de interés: “No puedes defender al Cártel de Sinaloa un día, y al siguiente juzgar a sus miembros”.

De acuerdo con The Washington Post, Meza se sorprendió al conocer que Delgado habría denunciando la extradición de “El Chapo”, en reportajes periodísticos en 2017.

Al siguiente año, viajó a Nueva York para su juicio, donde dio a su esposa la traducción y las explicaciones legales, por lo que Meza y sus colaboradores la consideran una candidata de “alro tirado”.

Crimen organizado presente

El contexto de los estados mexicanos con presencia de grupos criminales favorece la normalización de candidatos con vínculos dudosos. Daniel Beltrán, un vendedor del tianguis local de Ciudad Juárez, comentó a The Washington Post: “Aquí los narcos siempre han sido parte de la economía”.

Carlos Murillo, académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, advierte que el crimen organizado buscará incidir en las listas partidistas, que orientarán el voto en una elección compleja y poco comprendida por la ciudadanía. “Habrá penetración del crimen organizado, porque ya está en todos los niveles”, afirmó.

Reforma Judicial en México

Con este nuevo sistema, toda la Suprema Corte y la mitad de los jueces federales, alrededor de 850, serán elegidos por votación en 2025; el resto será renovado en 2027. La medida busca “democratizar” el poder judicial.

Sin embargo, activistas y expertos alertan sobre el alto riesgo de infiltración del narcotráfico y la falta de filtros rigurosos para los aspirantes, pues los requisitos para postularse son mínimos: tres años de experiencia legal, cartas de recomendación y no contar con antecedentes penales.

