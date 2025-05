Muere José Mujica, expresidente de Uruguay

José Alberto Mujica Cordano, el exguerrillero y agricultor que gobernó a Uruguay, perdió la vida a los 89 años víctima de cáncer.

Nacido en Montevideo, en 1935, Mujica fungió como presidente de la nación sudamericana de 2010 a 2015.

Lucía Topolansky Saavedra, viuda del exmandatario, se encargó de anunciar el deceso.

Desde enero, Pepe Mujica había anunciado públicamente que el cáncer de esófago que padecía se había extendido por su organismo y su deseo era no continuar más con tratamientos médicos.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”, expresó el exmandatario charrúa durante una entrevista concedida a la cadena de radio y televisión inglesa BBC.

Fue así como, después de recibir una serie de cuidados paliativos para aliviar el dolor, su organismo no resistió más.

La sencillez asumida por José Mujica le produjo la admiración de sus compatriotas. (Crédito: Arnulfo Franco / AP)

Entre los últimos reconocimientos que le otorgaron por su gestión al frente de Uruguay destaca la Cruz de Boyacá, máxima condecoración civil de Colombia, la cual le fue otorgada en 2024 por Gustavo Petro, presidente de dicha nación.

Durante la mayor parte de su vida Mujica se caracterizó por abogar por la justicia social y conforme fue creciendo en la arena política terminó por convertirse en un referente de la izquierda en Latinoamérica.

“No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje. Vivo con lo justo para que las cosas no me roben la libertad”, solía decir Mujica en las múltiples entrevistas que llegó a conceder.

Yamandú Orsi, actual presidente de Uruguay, publicó un mensaje de condolencia en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

“Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo”, externó.

