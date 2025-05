Milan y Santiago Giménez se quedan sin copas europeas al perder la Copa Italia con Bolonia: 1-0

Santiago Giménez, delantero de la selección de México y el AC Milan se quedaron con las manos vacías de poder participar en una de las competencias europeas del próximo año al fracasar este miércoles en la final de Copa Italia con el Bolonia 1-0, después de 51 años de no haberse coronado en este certamen.

El cuadro rossoblu de esta forma coronó por tercera ocasión en su historia la conquista del certamen copero en un duelo muy cerrado celebrado en el estadio Olímpico de Roma y en donde el cuadro rossoneri volvió a mostrar las mismas carencias que han generado una temporada para el olvido y que pone en tela de juicio la continuidad del técnico portugués Sérgio Conceição.

Será coincidencia o no, pero el técnico lusitano siguió manteniendo en la banca al delantero mexicano Santiago Giménez y prefirió apostar de nuevo con un ataque conformado por el norteamericano Christian Pulisice, el francés Youssouf Fofana, el portugués Rafael Leao y el serbio Luka Jović, que finalmente no funcionó en la primera mitad, ni en el resto del encuentro, no obstante los intentos del propio Leao y de Youssouf Fofana, pero que se quedaron en meras aproximaciones.

Mientras tanto, el mexicano Giménez se quedó en la banca de ‘Il Diavolo’, mientras el Bolonia mantenía el control de las acciones maniatando a los delanteros del Milan que no atinaban a conseguir la forma de hacerle daño a la portería defendida por el polaco Łukasz Skorupski.

Como era de esperarse el control del Bolonia dio como resultado que fueran más peligrosos contra la meta del Milan defendida por el francés Mike Maignan, pero sin poder causar daño no obstante las aproximaciones del italiano Giovanni Fabbian y el argentino Santiago Castro que lograron combinarse para llegar con cierto peligro, pero todo controlado.

Así se fueron al descanso y en la segunda mitad Bolonia puso contra la pared al Milan con el gol del suizo Dan Ndoye a los 53 minutos aprovechando una asistencia del extremo italiano Ricardo Orsolini que le permitió a Ndoye quitarse a dos defensas y practicamente fusilara la meta de Maignan para el 1-0 definitivo

Pero aún así, Sergio Conceição tardó nueve minutos en mandar al mexicano Santiago Giménez, al portugés Joao Felix y al inglés Kyle Walker, para tratar de darle un cambio al dominado ataque de los milaneses pero tampoco hubo tanta diferencia.

Es cierto que poco antes de que ingresara el trío de relevos en el Milan, el portugués Rafael Leao dejó escapar una clara opción para el empate y después Santiago Giménez tuvo la suya al minuto 70 cuando Leao lo asistió, pero cuando iba a rematar llegó el colombiano Jhon Lucumí que impidió que el mexicano rematara cómodo y el balón llegó a muy suave al portero Skorupski.

#CopaItaliaxFoxSports | VER PARA CREER: increíble cómo no fue gol del Milan.



Viví la Copa Italia en la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/WRKWczBovA — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 14, 2025

Ya en los instantes finales Milan mando al británico Tammy Abraham para buscar que alguna pelota por algo pudiera ser conectada y lograra emparejar el marcador, pero el Bolonia contuvo todo y se adjudicó un torneo que desde hace 51 años se le había negado, alentado así sus opciones inclusive de alcanzar puestos europeos en el torneo de la Serie A.

