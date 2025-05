Ana Patricia Gámez rompe el silencio tras rumores sobre el fin de ‘Enamorándonos USA’

La presentadora mexicana Ana Patricia Gámez, quien junto a Rafael Araneda encabeza el programa ‘Enamorándonos USA’, rompió finalmente el silencio tras todo lo que se ha dicho sobre el show que encabeza y que podría salir del aire en cuestión de días,

Aunque la ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ no ha hablado abiertamente sobre este tema, sí lanzó en sus redes sociales una publicación con la que habría dado a entender que el ciclo de la emisión que conduce ya cumplió su ciclo.

“El tiempo es relativo ✨Una semanita más o una menos, todo depende del cristal con que se mire ❤️ Feliz lunes! los esperamos esta noche en @EnamorandonosUsa”, publicó a inicios de semana, justo unas horas después de que se filtraran detalles sobre el inminente fin del show que lleva 6 largos años al aire.

A esa publicación le siguió otra más que la muestra en el set de grabación de Enamorándonos luciendo un vestido corto de color negro, pero no fue eso lo que llamó la atención, sino el mensaje con el que acompañó su video.

“He aprendido a seguir mis latidos y ahora tengo el corazón mas contento ♥️”,compartió Ana Patricia.

Los mensajes de la presentadora, quien en la actualidad no tiene contrato con Univision, despertaron la curiosidad de sus fans, pues algunos intuyeron que era su manera de confirmar lo que tanto se ha venido diciendo sobre la emisión que tiene como objetivo flechar corazones.

“¿Anita dinos si es verdad que el programa se cancela?😢”, “Dos semanas más y la verán de nuevo en ‘Despierta América’”, “Los voy a extrañar”, “Van a cancelar Enamorándonos USA en dos semanas”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que le han dejado.

De acuerdo a lo que se ha informado la emisión ya no volvería al aire tras su acostumbrada pausa de verano, por lo que estaríamos viviendo los últimos días de uno de los programas emblema de UniMás, el cual no saldría del aire por rating, sino porque desde México ya no habrían querido renovar contrato con la emisión.

