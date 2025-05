¡Cuidado con lo que buscas en Google! Estas 6 palabras pueden ponerte en la mira de los hackers

Una simple búsqueda en Google puede convertirse en una trampa para los incautos. Los hackers han perfeccionado técnicas para aprovecharse de las consultas más inocentes, redirigiendo a los usuarios a sitios maliciosos que comprometen su seguridad.

Las 6 palabras que te ponen en la mira de los hackers

Según un informe de SOPHOS, los ciberdelincuentes utilizan tácticas como el “SEO poisoning” para posicionar páginas fraudulentas en los primeros resultados de búsqueda. Estas páginas, aunque parecen legítimas, están diseñadas para robar información personal y financiera.

Entre las frases que se han identificado como peligrosas al ser buscadas en Google se encuentran:

“¿Son legales los gatos de Bengala en Australia?”: una consulta aparentemente inocente que ha sido utilizada para redirigir a sitios maliciosos.

“Número de atención al cliente” o “soporte técnico”: los estafadores crean páginas falsas que imitan los servicios de atención al cliente de empresas legítimas, engañando a los usuarios para que proporcionen información sensible.

“Préstamos fáciles” o “trabajos remotos bien remunerados”: aprovechándose de personas en situaciones económicas difíciles, los hackers ofrecen oportunidades falsas que requieren la instalación de software malicioso.

“Autenticador de Google”: al buscar esta aplicación, algunos usuarios han sido dirigidos a versiones falsas que comprometen la seguridad de sus cuentas.

“Cuestionario de fortaleza mental en el deporte”: esta frase ha sido usada para atraer a deportistas y entrenadores, redirigiéndolos a descargar archivos PDF infectados.

“Viagra en línea”: una búsqueda común que ha sido explotada mediante el “hackeo farmacéutico”, redirigiendo a sitios que venden productos falsificados y roban datos personales.



Cómo protegerte de estas amenazas

Lo primero que debes hacer es prestar mucha atención a los enlaces en los que haces clic. Aunque parezcan legítimos, algunos pueden estar disfrazados para llevarte a páginas maliciosas. Revisa siempre la URL completa y verifica que pertenezca a un dominio oficial. Si ves letras o palabras raras, símbolos extraños o extensiones poco comunes, lo más seguro es que estés frente a una web falsa.

Además, evita proporcionar datos personales o bancarios en sitios que no conoces bien o que no estén verificados. Si una página te pide tu número de tarjeta, tu contraseña o cualquier información sensible apenas ingresas, desconfía. Las páginas legítimas no funcionan así.

Otro punto clave es mantener tu equipo protegido. Asegúrate de tener un buen antivirus instalado y actualizado, y activa funciones de protección contra phishing y malware en tu navegador. Este tipo de herramientas puede detectar páginas sospechosas antes de que llegues a hacer clic en ellas.

Y, aunque suene a cliché, desconfía de las ofertas milagrosas. Si ves anuncios que prometen trabajos desde casa con sueldos exagerados, préstamos sin condiciones o productos caros a precios ridículos, lo mejor es no hacer caso. Estas promesas suelen ser el anzuelo perfecto para atraparte en una estafa.

Por último, considera buscar directamente en las páginas oficiales en lugar de escribir todo en Google. Si necesitas soporte técnico, entra al sitio oficial de la empresa y busca su contacto desde ahí. Así evitas caer en trampas posicionadas con técnicas de SEO engañosas.

Lo que Google no te dice (pero los hackers sí aprovechan)

Los ciberdelincuentes saben cómo funciona el algoritmo de Google, y por eso diseñan sus sitios para aparecer en las búsquedas más comunes. No necesitas ser un experto en ciberseguridad para mantenerte a salvo, pero sí debes mantener los ojos bien abiertos. La próxima vez que escribas una frase en Google, piensa dos veces: esa búsqueda podría llevarte directo al radar de los hackers.

