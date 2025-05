Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de mayo de 2025

LEO

Prepárate, porque los astros te traen un revolcón de esos que acomodan la vida: proyectos que se consolidan, negocios que se inician y madurez que te llega… aunque será regañadientes, mejor dicho casi que a fuerza. No desesperes si las cosas no se mueven tan rápido como tu impaciencia quiere, que todo fruto necesita madurar antes de ser saboreado. En el amor, ya deja de ponerte triste si esa persona no te llama, ni te busca, ni da señales de humo, si no está, es porque no quiere estar, y no porque esté ocupado. Aprende a caminar solito o solita, que tu felicidad no debe depender de nadie que no seas tú ¿Tienes pareja? Pues si ha andado fría o distante como suegra en Navidad, tal vez sea momento de bajarte de la nube y ver la relación con ojos más realistas: puede que ya no estén caminando en la misma dirección. Un familiar te va a pedir apoyo —sí, otra vez— y una noticia sentimental del pasado se te viene como karma en tacones. Y ojo con tus pensamientos, que se te pueden cumplir más rápido que tus ganas de chismear: pide bonito y enfócate en lo positivo. La vida te abrirá muchas puertas, pero tú decides si las cruzas… o te quedas mirando por la cerradura.

VIRGO

Recuerda esto: la vida es una, no hay ensayos, ni botón de reinicio. Así que si algo te late, hazlo… y si alguien opina lo contrario, que le valga su propia vida, no la tuya. No te quedes con las ganas de nada, porque el arrepentimiento sabe más amargo que café recalentado de oficina. Tus relaciones más estables podrían surgir con personas de signos como Tauro, Capricornio o Cancer, con quienes podrías compartir desde un café hasta una hipoteca (si te vas a lo intenso). Pero cuidado con los Géminis… sí, esos que son como el clima: hoy sol, mañana huracán emocional. Estás por vivir momentos importantes, de esos que hacen que el corazón se acelere y las piernas flaqueen, y no precisamente por subir escaleras. Deja de desconfiar tanto de la gente que te ha demostrado estar ahí en las buenas, en las malas y hasta cuando haces el ridículo. Hay una amistad que tiene guardado un chisme y está considerando soltártelo en estos días. Prepárate emocionalmente… o con una copa en la mano, lo que llegue primero. Se aproxima un evento social de esos donde vas a brillar más que filtro de Instagram. Además, podrías recibir una oferta de ascenso o un viaje de trabajo… el combo soñado: más dinero y fotos para presumir porque eres muy de esas. En el amor, tu pareja viene con una de sus clásicas escenitas dramáticas. ¿La solución? Respira, cuenta hasta 10… o hasta 100 si es necesario. Ya conoces el guion. No te lo tomes tan personal. Eso sí, ten cuidado con tus cambios de humor y al momento de hacer trámites: podrías cometer un error que te cueste dinerito y varios corajes. Extrañarás a alguien del pasado —no porque haya amor, sino porque la soledad a veces te abraza como borracho en fiesta— y eso puede confundirte. Recuerda: no es amor, es abstinencia emocional.

LIBRA

Prepárate porque se viene una sacudida familiar de esas que te hacen pensar en mudarte… y si es posible a otro planeta. Una discusión está por estallar y podrías perder la paciencia más rápido de lo que piensas. Respira hondo y elige tus batallas: no todo lo que brilla es motivo de pleito. Es hora de ponerte las pilas, de verdad. Ya no puedes seguir caminando por la vida como si estuvieras perdido en el súper sin lista de compras. Visualiza a dónde vas, qué quieres y —muy importante— con quién sí y con quién ni de chiste. Hay alguien que se está metiendo más de lo debido en tu vida, como si tu existencia fuera una serie de Netflix. Recuerda: tú tienes el control remoto, nadie más. No dejes que otros decidan por ti ni que tu pasado te siga cobrando renta emocional. Deja de esforzarte tanto por gente que apenas se acuerda de ti cuando necesita algo. Tu tiempo es oro, no lo malgastes en quien solo da migajas. Y si tu pareja ha estado más misteriosa que el Vaticano eligiendo papa, ojo: ese “misterio” puede tener nombre, apellido y hasta color de piel… se ve alguien de tez blanca rondando, y no precisamente para hacer amigos. Pero no todo es caos, también has madurado un montón. Ya no eres el o la ingenua que se tragaba todos los cuentos, incluso los sin final feliz. Esa evolución es tu mejor escudo contra repetir las mismas pend$ejadas sentimentales.

ESCORPIÓN

Si estás soltero o soltera, relájate y deja de buscar el amor como si fuera oferta del Buen Fin. Disfruta tu tiempo libre, porque en cuanto arranque junio, ¡zas!, aparece alguien en tu radar… y ni cuenta te vas a dar cuando ya estés mandando memes cursis a las 3 a.m. Cuidadito con el chisme familiar que anda cocinándose. Podría salpicarte como aceite caliente si no manejas las cosas con calma (o al menos sin groserías). Mantén la calma y no te metas en lo que no te toca, a menos que sea para defenderte con estilo. Los astros están haciendo movimientos interesantes y traen energía positiva para ti, así que aprovecha: sueños que veías lejanos podrían empezar a materializarse. Y sí, todo indica que una persona de tierras lejanas (o al menos de otro código postal) podría aparecer para ponerte el corazón blandito… aunque sea por videollamada. Es momento de dejar atrás la culpa por errores que ni tuyos fueron. Haz las paces con tu pasado y no te culpes por cosas que solo viviste para aprender. Lo que viene pinta mucho mejor. Invitaciones llegarán: una para un proyecto interesante, otra para un viaje que podría cambiar tu humor. Eso sí, no tomes decisiones a lo loco ni dejes que los demás piensen por ti. Escucha, analiza y actúa con cabeza… no con antojo. Nada de excusas: si tienes metas, ¡ve tras ellas! No pongas pretextos como “el clima está raro” o “Mercurio retrógrado”, ponte las pilas y enfócate. La meta está cerca, pero necesitas moverte. La paciencia no es tu fuerte, pero recuerda: hasta la vela más chiquita tiene su hora para brillar. Y tú estás por encenderte.

ARIES

¡Aguas, Aries! Hay una persona a punto de cruzarse en tu camino con más drama que la rosa de Guadalupe. Y si ya la conoces (y ya te fregó antes), ni se te ocurra repetir capítulo… esa historia ya se contó: tú llorando y él o ella como si nada, subiendo indirectas en redes. Ojo con tus ex, porque se ve en el aire un posible intento de venganza o mínimo un mensaje pasivo-agresivo a las 2 de la mañana. No entres en su juego, ni le des réplica —esto no es debate político. Guarda tu energía para cosas mejores, como ti mismo. Tus palabras son poderosas, pero también peligrosas. No prometas lo que no vas a cumplir, no sea que termines atado a un compromiso que ni tú entiendes. Y, por favor, deja de intentar caerle bien a todos: quien te quiera, que te aguante tal y como eres (lengua suelta incluida). Si estás en una relación, se aproxima una discusión… de esas que revuelven problemas viejos, malentendidos y hasta lo que pasó en 1956. Habla claro, sin rodeos, pero sin veneno —que a veces se te va la mano. Cuida también tu cuerpo: se ven molestias gástricas e insomnio. El estómago no es basurero emocional. La rutina podría traer tensión con tu pareja: distancias, trabajo o familia podrían enfriar las cosas. Si te interesa salvar la relación, riega la plantita. Si no, al menos no la pises. Ten cuidado con los gastos impulsivos. Eso de “me lo merezco” no aplica si luego estás contando monedas para comprar café. No tomes decisiones con la tarjeta en mano y el corazón roto. Y si últimamente has descuidado a tu pareja, atención: tiene dudas sobre lo que sientes, y esas dudas crecen rápido. A veces basta con un “te quiero” a tiempo… o mínimo un meme bonito, ¡pero haz algo!

TAURO

Prepárate, porque podrías abrir los ojos de golpe y descubrir que esa persona que tenías en un altar… era puro humo, sí, se te cae la venda y con ella un par de ilusiones, pero tranqui, mejor ahora que después, cuando ya le hayas puesto casa, perro y clave del Wi-Fi. Deja de andar de salvavidas emocional, no todos quieren ser rescatados, y muchos solo se te cuelgan para no ahogarse ellos… mientras tú te hundes con todo y flotis. Si no te pidieron ayuda, mejor ahórrate el esfuerzo y los corajes. Tienes el talento para lograr lo que te propongas, pero últimamente andas medio desconectado de ti mismo, como celular sin señal, has perdido confianza, y eso te tiene dando vueltas en círculos. Un cambio de rutina te urge más que vacaciones en la playa. Sal de lo de siempre, respira otro aire, y verás cómo se te acomoda el mundo. Tu ánimo ha estado tan volátil como tus ganas de contestar mensajes y no es casualidad: repetir lo mismo todos los días te tiene con la bipolaridad desatada, haz algo diferente, aunque sea cambiar la ruta al trabajo o el sabor del café. Cuidado con las traiciones: un compañero de trabajo o amistad cercana te podría meter en un problemón, y tu nombre podría salir embarrado sin deberla ni temerla, así que, si tienes que confiar en alguien… que sea en ti, punto. Haz limpieza emocional, saca de tu vida a la gente que solo ve lo malo, que se queja de todo y que te baja la pila, a esa gente: bendiciones, y que les vaya bonito… lejos. Y no aflojes (literalmente) sin protección, no te emociones tanto con alguien que ni sabes bien quién es, tu cuerpo es templo, no parque de diversiones sin reglas, cuídate, que una mala decisión puede costarte caro… o mínimo una cita incómoda con el doctor.

GÉMINIS

Prepárate, porque la vida viene con una vuelta perra estilo novela de suspenso: podrías ser víctima de un fraude o engaño por parte de alguien bien cerquita de ti. ¿Quién? Pues esa persona que sonríe mucho pero ya te ha dado mala espina antes, no ignores tu intuición, no está loca… solo está bien entrenada. Nada de hacerte la víctima, sí, a veces la vida te da unos madrazos gratis, pero también has tomado decisiones con los ojos cerrados y el corazón de por medio, toca asumir lo tuyo y corregir el rumbo antes de que acabes haciendo otro berrinche.

Si estás en pareja, el universo te dice: borrón y cuenta nueva, no se trata de olvidar todo como si nada, sino de sentarse, hablar, perdonar y, sobre todo, respetarse, si no hay respeto, ni el horóscopo te puede salvar, reinicien el sistema o dense un descansito… sin drama (bueno, un poquito sí, eres Géminis). Algo importante está por pasar, algo que te va a sacudir más que café en ayunas, será un evento que cambiará tu forma de ver las cosas y te dejará una gran enseñanza, así que abre bien los ojos y el corazón —pero no el monedero, porque ahí vienen gastos. Una reunión o reencuentro con la familia podría emocionarte más de lo esperado, redescubrirás lo valiosa que es esa conexión que a veces das por sentada, es momento de dedicarles tiempo… y no solo cuando necesitas un consejo, comida o dinero. Ahora sí, viene lo fuerte: una traición ronda tu círculo social. Alguien que se dice “amigue” te anda apuñalando con palabras por la espalda, así que analiza bien quién celebra tus logros y quién nada más está ahí para ver en qué fallas. Spoiler: no es el que te da like en todas tus historias. Haz una limpia energética y emocional, quita de tu vida a la gente tóxica que solo está para criticar o meter cizaña, no más apariencias: si ya no te cae bien, ni finjas.

La tristeza te podría pegar en estos días, y no porque estés mal, sino porque la soledad te anda rondando, no te claves en lo que no fue; mejor enfoca toda tu energía en lo que sí puede ser. El pasado no tiene nada nuevo que decirte.

CÁNCER

A ver, mi cangrejito sensible, llegó la hora de ponerte las pilas y dejar de llorar por quien no mueve ni un dedo por ti. El amor no se mendiga, ni se ruega, ni se negocia con post de indirectas, si esa persona no se aparece ni por error, ya estuvo, no pierdas más tiempo con quien no hace ni madres por estar en tu vida. ¿Quieres amor verdadero? Empieza por dártelo tú. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, y tú ya llevas varios boletos caducos en la mano, así que abre los ojos, guarda el corazón y ponte más trucha, hay alguien que sí quiere estar contigo, pero tú sigues mirando al pasado como si fuera Netflix. Cuidado con tus comentarios, ultimamente andas muy suelto de lengua y eso podría meterte en un problemón de esos que ni el chisme sabroso justifica. A veces, el silencio también es sabiduría… o supervivencia. Tienes amistades muy fieles, sí, pero también cargas con dos o tres que solo aparecen cuando ocupan algo, te buscan como si fueras cajero automático con consejería emocional incluida. Hora de hacer limpieza: quien solo te ve como plan B… mándalo directo a la Z. Vas a revivir recuerdos románticos que pensabas superados, no es que extrañes a la persona, extrañas la costumbre, el olor, o cómo te hacía reír con tonterías, pero ojo, porque la nostalgia es como el tequila: en exceso te hace hacer llamadas que luego dan vergüenza y hablando de amores disfrazados, hay una persona de piel blanca que se te anda acercando con cara de oveja… pero trae colmillo escondido, no te encariñes tan rápido ni te emociones con las primeras atenciones, recuerda: lo dulce también empalaga… y lo falso, intoxica. Cuida tus finanzas, andarás gastando como si fueras influencer con patrocinio, y la realidad es que ni descuento en la tiendita tienes, si no ajustas el cinturón, vas a terminar endeudado y sin idea de en qué se te fue el dinero. Spoiler: fue en delivery, regalos que nadie agradeció y ese antojo que “nomás era por esta vez”.

PISCIS

¡Ay, Piscis! Se te acabó la excusa para no ser sincero contigo mismo. ¿Te cuesta decir lo que sientes? Pues ahora el universo te da la oportunidad de ser tan claro como el agua… ¡o tan directo como un buen golpe de realidad! Si se ofenden, pues ni modo, que se aguanten, mejor expresar lo que tienes en el corazón que guardarlo todo al final terminarás explotando como una olla de presión, así que ya basta de callar por no querer hacer olas. Es momento de pensar bien en lo que realmente quieres para tu vida. Últimamente te has dejado llevar por todo lo que te rodea, y ahora es hora de centrarte, tienes que enfocarte en lo importante: tus proyectos, tus sueños y, por supuesto, tu felicidad, todo eso que dejas de lado porque te quedas solucionando los problemas de los demás, sí, ya sé que eres de los que siempre está al pie del cañón para todo el mundo, pero ¿y tú? ¿Te has dejado alguna vez a ti mismo como prioridad? Y hablando de prioridades, ¡hazle una limpia a tu círculo! Esos amigos que siempre tienen una “opinioncita” que, a veces, no aportan ni un gramo de sabiduría, en serio, no todos los consejos que recibes son para tu bien, los amigos de verdad te apoyan, te levantan y no te critican a tus espaldas mientras se quedan con la palomita en el asiento, esperando que tú sigas haciendo todo el trabajo: ¿Te suena? Pues ya está, es hora de cortar esos lazos. Un viaje está por llegar a ti, aunque la fiesta o el plan que tenías antes podría ser cancelado, pero, hey, no te pongas de drama, todo pasa por algo y las cancelaciones no son tan malas cuando te permiten descansar y reenfocar tu energía en cosas más valiosas, piensa que las malas noticias solo son señales para que cambies el rumbo, ¡y lo bueno está por llegar! Ahora, si tienes pareja, aquí viene el reto: ¡cuidado con tu boca! No porque hables mucho, sino porque podrías soltar una indiscreción que termine en un chisme que ni tú mismo querías empezar, mejor piensa dos veces antes de hablar y no hagas promesas que no puedas cumplir, este es el momento de ser más prudente, más sabio… y no más directo de lo que la situación requiere. En cuanto a tu estado de ánimo, tranquilo, hay días en los que la tristeza te viene a visitar sin invitación, pero no dejes que se quede a dormir, el futuro te tiene sorpresas, pero si sigues atrapado en lo que no fue, nunca verás lo que sí está por llegar, así que suelta eso, ¡y camina ligero hacia lo que sí te hace feliz!

ACUARIO

¡Acuario, qué onda contigo! Tus cambios de humor son tan repentinos que ya deberían tener una advertencia en la etiqueta: “¡Cuidado! No te metas con este, que puede cambiar de dirección en segundos.” Te molesta la rutina, pero más te molesta que no consigas lo que quieres, la buena noticia es que naciste para ser un líder, y el dinero te persigue más que a las cucarachas después de un corte de luz, pero tienes que empezar a poner más enfoque en tus objetivos. ¡Basta de de esperar!Cuidado con las malas energías que rodean tu vida, ¡y eso incluye a tu propia pareja! Si notas algo raro en su actitud, ya sabes: pon las cartas sobre la mesa, la transparencia es la clave para que las cosas fluyan bien, y no te olvides de que las cosas raras nunca son casualidad, no es que no creas en el amor, pero ya has recibido tantos golpes que parece que te cuesta un poco confiar, pero tranqui, que en las próximas semanas una ilusión nueva se cruza en tu camino, ¡y te hará sonreír otra vez!Una fiesta o evento se asoma en el horizonte, ¡y tú serás el centro de todas las miradas! No te deprimas por lo que no tienes, porque lo que realmente importa ya está a tu alrededor, y si alguien se atreve a criticarte o te envuelve en chismes, simplemente ignóralo. ¡La envidia ajena siempre será el mejor combustible para tu fuego!

CAPRICORNIO

¡Capri, tú y tu vida son de decisiones! Ya basta de dejar que otros decidan por ti, la vida es un juego, y tú eres el que tiene que tirar los dados, no tus amigos ni tu familia, te has perdido tanto buscando complacer a los demás que casi olvidas qué quieres tú, ¿eh? Pero no te preocupes, todavía estás a tiempo de ponerte las pilas. Ten cuidado con esa persona de piel blanca que se te acerca, si, ya sabes, esa que te suelta comentarios dulces, pero que no sabes si confiar, tal vez tenga una lengua más afilada que la de una serpiente. Y en cuanto a los amores, ¡por favor! No te hagas ilusiones con quien ya no tiene nada más que ofrecerte, solo dramas y dolores de cabeza, si no te aporta paz, ¿para qué lo quieres en tu vida? Un consejo, en los próximos días sentirás que las cosas en tu vida se mueven como piezas de ajedrez, no dejes que las malas decisiones te lleven por un camino equivocado, respira profundo, ten en cuenta tus verdaderas metas, y no pierdas el rumbo. Hay vecinas chismosas que podrían meterte en problemas, ten cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día.

SAGITARIO

Este es tu momento para brillar, para crecer y para arriesgarte. Los cambios son necesarios y, si no tomas las riendas ahora, podrías lamentarlo después. Venimos a este mundo a aprender y, en tu caso, a evolucionar, tanto en el ámbito personal como en el profesional. No tengas miedo de expresar lo que sientes. Si a alguien no le gusta, que se aguante, no tienes por qué callar lo que piensas solo para mantener la paz, cuidado con las decisiones financieras, podrías cometer errores que te costarán un buen billete. No gastes por impulso y, si necesitas algo, asegúrate de que sea una inversión y no un capricho. Te viene un amor del pasado… ¡y lo peor es que podrías caer de nuevo en la tentación! Pero, en serio, no te olvides de los errores cometidos, si no aprendiste la primera vez, no te sorprendas si terminas con las mismas heridas, mejor invierte en relaciones que realmente aporten algo bueno a tu vida. Podrías iniciar un romance por estos días, aunque las discusiones estarán al acecho como moscas en verano. Confianza será tu palabra clave… y también tu talón de Aquiles, tú decides si entras al juego o te quedas mirando. Cuídate de una amistad de tu pasado que podría retornar en cualquier momento y va traer problemas y guerra de enfrentamientos. Se vienen días en los cuales el dinero va comenzar a rendir pero deberás de ser inteligente para saber aprovecharlo.