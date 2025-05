Justin Baldoni asegura que Blake Lively presionó a Taylor Swift para borrar mensajes comprometedores

El conflicto legal entre Justin Baldoni y Blake Lively ha dado un nuevo giro inesperado, involucrando esta vez a una de las figuras más influyentes del entretenimiento: Taylor Swift.

En una reciente presentación ante el tribunal, los abogados del actor y director señalaron que Lively habría presionado a Swift para que eliminara mensajes comprometedores.

Según los documentos judiciales presentados el miércoles, el equipo legal de Baldoni asegura que uno de los representantes de Lively contactó directamente al bufete que representa a la cantante. La intención habría sido que Swift emitiera una declaración pública en respaldo a Lively. De lo contrario, según se alega, la actriz amenazaba con divulgar intercambios personales de texto entre ambas.

El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, sostiene en su escrito que estos intentos forman parte de un patrón de intimidación y manipulación para influir en posibles testigos del caso. Aunque los detalles de los mensajes aún no se conocen públicamente, Freedman afirma que existen pruebas escritas que evidencian esta presión asegurando que se trata de comunicaciones que respaldarían el intento de coacción por parte de Lively.

The Hollywood Reporter indica que ante estas acusaciones, Mike Gottlieb, representante legal de Lively, respondió de forma tajante: “Negamos categóricamente todas estas supuestas acusaciones, que provienen de fuentes anónimas y carecen por completo de fundamento. Esto es lo que ya esperamos de los abogados de las partes de Wayfarer, quienes parecen actuar sin pruebas y sin medir las consecuencias de sus acciones”. Además, anunció que tomarán medidas legales contra lo que calificó como una conducta inapropiada por parte del equipo contrario.

El nombre de Swift se ha vuelto un punto de fricción en esta disputa desde que recibió una citación formal por parte del equipo de Baldoni, aunque la cantante se ha mantenido al margen del proceso. Según People, su portavoz aclaró recientemente que “Taylor Swift nunca pisó el set de la película, no tuvo participación creativa, ni ofreció opiniones sobre el proyecto”, limitando su vínculo a la cesión de una canción para la banda sonora.

El caso tiene su origen en la demanda que Blake Lively interpuso contra Baldoni por acoso y represalias durante el rodaje de It Ends With Us. El actor respondió con una contrademanda de 400 millones de dólares, acusando a Lively de difamación y chantaje.

Mientras ambas partes continúan su batalla en tribunales, el círculo de amistades cercanas a Lively —incluyendo a su esposo Ryan Reynolds y a Swift— queda en el centro de una controversia que parece ir más allá del ámbito profesional. Baldoni asegura que fue citado en casa de Lively para hablar sobre una escena, solo para ser confrontado, por lo que la actriz describió como sus “dragones”: Reynolds y Swift.

En un mensaje incluido como prueba, Lively escribió: “Si alguna vez ves Game of Thrones, entenderás que soy Khaleesi y, como ella, tengo un par de dragones. Para bien o para mal. Pero casi siempre para bien”.

Por ahora, Swift guarda silencio público. Pero con el caso intensificándose y más nombres siendo mencionados, es probable que lo que comenzó como una disputa profesional escale hacia una saga legal con aún más protagonistas inesperados.

Seguir leyendo: