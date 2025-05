Juez desestima cargos contra inmigrantes arrestados en nueva “zona militar” en la frontera

Un juez federal desestimó los cargos de allanamiento contra casi 100 inmigrantes indocumentados que fueron arrestados en la frontera con México bajo una política de la administración Trump que declaró parte de la frontera de Nuevo México como una zona militar, bajo la jurisdicción del Departamento de Defensa.

El juez federal Gregory B. Wormuth, en Las Cruces, que se ocupa de los delitos relacionados con la frontera, dictaminó que el gobierno federal no demostró que los inmigrantes supieran que estaban entrando en una zona de “defensa nacional” recién declarada a lo largo de la frontera sur de Nuevo México, según The New York Times.

“Estados Unidos no proporciona ningún hecho que permita concluir razonablemente que el acusado sabía que estaba entrando en el Área de Defensa Nacional de Nuevo México, la instalación militar recién declarada”, declaró el juez Wormuth.

El presidente Trump declaró que una franja de tierra a lo largo de 180 millas (290 kilómetros) de la frontera sur del estado sería una base militar. La administración Trump declaró que la franja fronteriza sería considerada una extensión de la base militar de Fort Huachuca, en el este de Arizona.

Alrededor de 400 migrantes fueron acusados ​​de violar deliberadamente las normas de seguridad, delitos menores que pueden conllevar hasta un año de cárcel.

Militares junto a un Stryker M1126 estacionado en la frontera entre EE.UU. y México, como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur, en Douglas, Arizona. Crédito: Ross D. Franklin | AP

Los arrestos, que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, elogió el viernes pasado, saturaron las cárceles locales y cada día llevaban a decenas de migrantes encadenados a un tribunal federal para enfrentar los nuevos cargos.

Los abogados defensores afirmaron que algunos migrantes fueron arrestados antes de que el gobierno colocara letreros que advertían que la zona estaba restringida. Otros cruzaron entre los letreros, llegaron exhaustos en la oscuridad de la noche o no pudieron leer las advertencias, según los abogados.

El juez Wormuth pareció coincidir, desestimando muchos de los cargos en una serie de órdenes emitidas la noche del miércoles. Cargos casi idénticos contra cientos de otros migrantes también podrían ser desestimados pronto, dado lo que el juez describió como el enfoque de la fiscalía de “copiar y pegar” las acusaciones fácticas.

Los fiscales federales tienen la opción de apelar el fallo o volver a presentar los cargos con pruebas adicionales.

A pesar de la desestimación de los cargos de allanamiento, los migrantes aún enfrentan cargos por delitos menores por ingresar ilegalmente a Estados Unidos y es probable que sean deportados.

Sigue leyendo:

· Más de 80 inmigrantes han sido acusados de entrar a EE.UU. por una zona militar

· EE.UU. crea una segunda zona militar en su frontera con México

· EE.UU. acusa por primera vez a inmigrantes por entrar en zona militar en la frontera sur