Manelyk González no descarta un romance con Caramelo tras su salida de La Casa de los Famosos

Manelyk González, una de las favoritas del público en La Casa de los Famosos All-Stars, fue eliminada sorpresivamente del reality. Tras su salida, la influencer no ha dudado en responder a las preguntas de sus seguidores, incluida la posibilidad de explorar una relación con Caramelo, su compañero de alianza y shippeo en el programa.

En una entrevista exclusiva con People en Español, Manelyk confirmó que está dispuesta a intentar algo con el concursante una vez que él abandone la casa.

“Sí, lo voy a intentar. Quiero ver cómo fluyen las cosas afuera”, admitió. Además, reveló que Caramelo logró sacar de ella una versión que pocos conocen: “Es una de las pocas personas que ha visto lo mejor de mí. Allá adentro era un mundo paralelo: convivíamos 24/7, y si no estaba con él, me ponía de mal humor. Ahora toca esperar y ver qué pasa”.

La mexicana dejó claro que no quiere arrepentirse: “No me quedaré con las ganas. Tenemos ese pendiente, y solo lo sabremos cuando él salga. Ojalá sea pronto, porque merece ganar: ¡tiene todo para lograrlo!”.

Sobre su eliminación y rivalidades

A pesar de la sorpresa que supuso su salida, Manelyk se mostró orgullosa de su trayectoria en el programa. Destacó el cariño de sus seguidores —evidente cuando recuperó su teléfono y vio los mensajes de apoyo—, pero también confesó su desilusión al descubrir la magnitud de los comentarios negativos que el equipo Fuego hizo sobre ella:

“Sabía que hablaban a mis espaldas, pero no imaginé que fuera tanto… Ahora entiendo que no me soportaban”.

Sin dudarlo, Manelyk declaró su lealtad a Caramelo y a sus aliados: “Voy por Caramelik, por Rey Grupero, por Adame… ¡Todo mi equipo Agua!”. Con su salida, Caramelo y Rey Grupero se consolidan como los grandes favoritos para alzarse con el título de esta edición All-Stars.

Después de la salida de González, los favoritos para ganar esta edición son Caramelo, Alfredo Adame y Rey Grupero. En el top también se puede meter Luca Onestini y Dania Méndez.

Seguir leyendo de La Casa de los Famosos All-Stars: