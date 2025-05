Bad Bunny narra la historia de cada canción en “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”

El cantante Bad Bunny ha decidido sorprender a sus fanáticos con un recorrido íntimo a la historia detrás de cada tema dentro de su álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, lanzado a nivel mundial en enero de este 2025.

Para ello, protagonizó una sesión exclusiva dentro de la estación Apple Música Uno en la que narró a detalle la inspiración y proceso creativo de los 17 temas que componen su sexto álbum de estudio en solitario.

“Es mi proyecto más personal, más emotivo, en el que se puede sentir una madurez: no tan solo en mi persona, sino también en mi música. La idea del proyecto viene de varios años atrás, pero no fue hasta que comencé a trabajar en él, a escribir y grabar canciones, que poco a poco fue cogiendo otro rumbo, distinto del que imaginaba, y poco a poco fue cogiendo un significado mucho más importante del que tenía antes de haber sido creado. Lo bonito de este proyecto fue que fui creciendo junto con él y las personas que forman parte de él“, contó al inicio de la sesión.

NUEVAyoL

El boricua, cuyo nombre real es Benito, comenzó este viaje al pasado contando la historia de uno de los temas favoritos del público: “NUEVAyoL”, el cual se trata de una de las primeras creaciones para esta propuesta musical en colaboración con el productor MAG.

Para ello, se puso sobre la mesa la idea de una fusión que incluyera salsa: “Tengo por ahí el screenshot: él me envió una pista de rap con un sampleo de una canción de salsa de los 70. Estaba durísima, entonces le envié la de ‘Un Verano en Nueva York’ de El Gran Combo y le dije, ‘¿qué tú crees de un dembow con esto?’. El loco se quedó callado, y como una semana después viró con el beat de ‘NUEVAYoL'”, detalló.

VOY A LLeVARTE PA PR

Por su parte, la melodía de “VOY A LLeVARTE PA PR” se trata de un homenaje al reggaetón del 2010- 2011, detalle que Benito indicó durante la charla con Apple Music: “Esto es un reggaetón criollo, bien de Puerto Rico, y que, obviamente, el resto de Latinoamérica lo ha adoptado también. Este sonidito es como minimalista. Simplemente es la base de reggaetón, un bajo pegajoso, una melodía pegajosa y ya, sin mucho detalle, sin meterle mucha capa, mucho sonido. Es bastante básico y entonces es cuestión de uno darle el flow“, explicó.

“De aquí en adelante el disco ya está ciento por ciento situado en Puerto Rico. Ya lo que viene es todo lo que soy y todo con lo que me identifico, también lo que es Puerto Rico. Entonces, ¿qué mejor para darte la bienvenida a Puerto Rico que un reggaetón de este tipo?“, cuestionó emocionado.

BAILE INoLVIDABLE

“Quizás es mi canción favorita y una de las más importantes. Es la base de lo que fue la idea de este álbum: “BAILE INoLVIDABLE‘”, explicó el cantante multipremiado sobre este track. Según lo dicho por el famoso, los primeros pasos de su creación se dieron cuando apenas estaba trabajando en su anterior material discográfico, “Un Verano Sin Ti”: “Era el momento de crear esta salsa. Tengo notas de voz tarareando la canción completa”, dijo.

“El alma, la energía, el amor, la pasión de cada una de las personas que estuvieron involucradas en esta canción fueron clave. Para mí es bien importante: tú puedes hacer la canción más dura, puedes tener la producción más dura, pero si tú no estás conectado con lo que está pasando, con la canción, con lo que estás haciendo y no lo estás sintiendo, no te vale nada. Todas estas personas que participaron en esta canción lo dieron todo”, añadió.

WELTiTA

A pesar del éxito de esta canción, para Bad Bunny no fue sencillo llegar a un resultado que fuera de su agrado: “Por un momento estuve triste y pensé que este tema no iba a suceder, porque tenía la idea, el coro y el ritmo que quería en la mente, pero no arrancaba. Luego de haber creado el arreglo de “BAILE INoLVIDABLE” con Jay, me mantuve trabajando con él otras cosas y este fue uno de los temas. Al par de días nos volvimos a reunir y me dijo, “mira, trabajé algo en la canción de ‘WELTiTA’. No sé qué le hizo que empezó a sonar súper cabrón”, indicó.

“Es la canción favorita de mucha gente que conozco. No hay forma de que ponga esta canción y no me cause alegría. Me lleva para la costa de Puerto Rico: el sol sale, el cielo se ve bonito, las olas se ven bonitas, todo se ve bonito“, expresó emocionado.

EL CLúB

“EL CLúB” fue el primer single de este proyecto que se completó, convirtiéndose en uno de los favoritos del famoso: “. Cuando salió la canción fue magia, la escuchamos como quinientas veces de corrido, y mientras más la escuchábamos, más nos gustaba. Me encanta, tengo la memoria bien presente de ese proceso, hermano, de montarnos en el carro y ponerla. Cuando hicimos esa canción ya no hicimos más nada por ese día. Fue como, ‘acho, bro, vamos a quedarnos quietos, vamos a disfrutar nuestra canción y mañana seguimos trabajando. Vamos a comer’. Y eso fue lo que hicimos”, detalló.

DtMF

La canción con más alma del disco, así es como el denominado ‘conejo malo’ describe uno de los mayores éxitos de su nuevo material discográfico.

“Es un tema de fusión con plena, sentimental, de casi cuatro minutos, tú no piensas que va a llegar al número uno global, a impactar al mundo entero, y que el mundo entero va a abrazar la canción y la va a hacer suya. Yo por lo menos no lo imaginé, y es de los regalos más bonitos que me ha dado la música: que una canción que se hizo con tanto amor, con tanto corazón, sin esperar nada a cambio, sin esperar un número uno, sin esperar que se pegara a nivel mundial, nos regalara eso”, apreció.

A la par de las canciones mencionadas anteriormente, Bad Bunny también hizo mención de las piezas: “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”, “EoO”, “PIToRRO DE COCO”, KLOuFRENS”, “BOKeTE”, “KETU TeCRÉ”, PERFuMITO NUEVO”, “VeLDÁ”, “LA MuDANZA“ y “TURiSTA”.

Disfruta de este especial Track by Track, exclusivo de Apple Music, de forma gratuita por la estación Apple Música Uno: apple.co/_Uno o con una suscripción a Apple Music AQUI.

Seguir leyendo:

• Bad Bunny suma nuevos shows de su gira en México: ¿Cuándo se presentará?

• Bad Bunny anunció gira mundial ¿Qué países visitará?

• Bad Bunny regresará a Saturday Night Live para cerrar la temporada 50