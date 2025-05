Bad Bunny anunció gira mundial ¿Qué países visitará?

Bad Bunny saldrá de gira a finales de año. Tras días de rumores, el reguetonero puertorriqueño confirmó que visitará ciudades de Latinoamérica y Europa con su Debía tirar más fotos world tour.

A través de sus historias de Instagram, Bad Bunny reveló las primeras fechas y ciudades de su gira mundial, que comenzará en noviembre en Santo Domingo, República Dominicana.

Con su tour el cantante de “Baile inolvidable” también se presentará en Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

Además, Bad Bunny se presentará por primera vez en Australia y Japón.

Con esta gira también será la primera vez que el reguetonero cante en Europa. Hasta el momento, visitará España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

Se espera que las entradas salgan a la venta este miércoles 8 de mayo.

El anuncio del Debía tirar más fotos world tour llega poco después de que dos sillas de plástico, como las de la portada de su disco, aparecieran afuera de importantes estadios en países como México, Colombia, Argentina y España.

Asimismo, el tour comenzará poco después de la residencia del reguetonero No me quiero ir de aquí en el Coliseo de Puerto Rico entre julio y septiembre.

Detalles sobre la residencia de Bad Bunny

En enero, tras el lanzamiento de su álbum Debí tirar más fotos, el reguetonero puertorriqueño compartió que este año hará una residencia en el Coliseo de Puerto Rico.

A través de su cuenta de Instagram, Bad Bunny compartió un video en el que recuerda algunos de los países que ha visitado gracias a la música y a los que espera volver pronto; sin embargo, aseguró que –por el momento– se queda en Puerto Rico y no se quiere ir.

“Gracias a la música y al amor que ustedes me dan a través de ella, he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo. Y es algo que aprecio y me gusta mucho. Hay lugares que me llevo en el corazón y quisiera volver”, asegura Bad Bunny, quien menciona países como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, incluso menciona lugares en los que no se ha presentado como Brasil o Japón.

Serán diez fines de semanas, de viernes a domingo. En total, son 30 shows los que ofrecerá Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico entre julio y agosto.

La residencia del reguetonero comenzará el viernes 11 de julio y –hasta el momento– se espera que el último show sea el domingo 14 de septiembre.

