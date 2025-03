Bad Bunny explica el impacto de “Yo Perreo Sola” y la razón de su orgullo

Desde sus inicios en la música, Bad Bunny ha destacado por desafiar las normas del reggaetón, tanto en su sonido como en su estética.

Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta evolución es el video de “Yo Perreo Sola”, un tema que trascendió las pistas de baile para convertirse en un símbolo de empoderamiento y libertad de expresión.

En una entrevista reciente con la revista GQ España, el artista puertorriqueño recordó la experiencia de grabar el videoclip y cómo esta producción marcó un antes y un después en su carrera. Más allá del éxito del sencillo, lo que más le enorgullece es la forma en que logró plasmar su visión artística de manera auténtica.

El video, estrenado en 2020, presentó a Bad Bunny en un rol inédito: transformado en drag queen con tacones, maquillaje llamativo e implantes falsos de senos. El artista confesó que este proceso fue una experiencia inolvidable y que, al verse en el espejo, sintió una conexión especial con su alter ego visual. “Cuando me puse los props de los senos, los tacones y me maquillé, literalmente me volví mujer. Fue algo súper aesthetic“, expresó.

Más allá de la estética del video, el intérprete de “Callaíta” destacó que el mensaje detrás de la canción es lo que la hace realmente significativa. Su intención siempre fue celebrar la independencia de las mujeres en la pista de baile y cuestionar los estereotipos dentro de la industria musical.

Bad Bunny también resaltó su implicación en la producción del video, asegurando que su visión fue respetada en cada detalle. “Yo estuve detrás de todo el proceso creativo del video, y el director se encargó de cumplir y respetar absolutamente todas las expectativas que yo tenía“, afirmó con orgullo.

El impacto de “Yo Perreo Sola” sigue vigente, consolidándose como un himno de libertad y diversidad. Con millones de reproducciones en YouTube, la canción sigue recordando que en la música no hay límites y que el arte puede ser un vehículo poderoso para el cambio.

“Así se crean más o menos la mayoría de mis videos, pero este específicamente es uno de mis favoritos porque el concepto yo lo entregué completo al director, detalle por detalle, y él cumplió con cada uno de los detalles y todo quedó exactamente como lo pensé“, finalizó el artista.

