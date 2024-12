Fher, de Maná, se pronuncia en contra de Bad Bunny y el reguetón: “Aquí sí se hacen letras”

Fher Olvera, cantante del grupo mexicano de rock Maná, criticó abiertamente al reguetonero Bad Bunny, refiriéndose a éste como “Bugs Bunny” y diciendo que su banda sí hace música.

Todo sucedió en el concierto de Maná en Guadalajara, el 30 de noviembre. Durante la canción “Clavado En Un Bar” Olvera presentó a la banda y, como parte de su un improvisado discurso, dijo: “Talentosísimos músicos. Aquí no es como en el pin*** reguetón, que es una ma****. Aquí sí se hace música, aquí sí se hacen letras. Que el pin*** Bugs Bunny no m***, ca****. Yo digo, bueno, nosotros hacemos nuestra luchita”.

No es la primera vez que el vocalista mexicano critica al Conejo Malo. Hace algunos meses Fher comentó a Leila Cobo de Billboard que el género urbano no es de su agrado: “Que a mí no me guste o que me guste un poquito el reguetón, pues quizá para bailar. El que sí de plano no lo puedo escuchar mucho es al Bad Bunny, y de veras lo respeto. Él se ha hecho muy famoso, ha llegado a lugares donde nadie ha llegado de los latinos, y pues eso tiene un mérito por un lado, pero no por eso te va atener que gustar”.

En otra entrevista, para el diario español El Mundo, Fher Olvera descartó trabajar con el reguetonero: “A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bad Bunny…El lenguaje del reguetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor. Creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento”. Hasta el momento, Bad Bunny no ha hecho ningún comentario sobre las críticas del músico mexicano.

