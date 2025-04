Bad Bunny regresará a Saturday Night Live para cerrar la temporada 50

Bad Bunny cerrará la temporada 50 de Saturday Night Live. El cantante puertorriqueño será el invitado musical del último episodios del late night.

De acuerdo con Billboard, Bad Bunny volverá al 30 Rock el próximo 17 de mayo con un episodio conducido por Scarlett Johansson.

El regreso de Bad Bunny a Saturday Night Live ocurre poco más de un año después de hiciera de conductor y artista invitado en octubre de 2023.

En febrero, Bad Bunny se presentó en el concierto especial por el comienzo de la temporada 50 de Saturday Night Live.

El reguetonero puertorriqueño fue el encargado de ponerle toque de sabor al concierto que se realizó en el Radio City Music Hall de Nueva York y se retransmitió en vivo a través de Peacock.

En ese momento, Bad Bunny interpretó dos de las canciones más populares de su nuevo disco Debí tirar más fotos: “DtMF” y “Baile inolvidable”.

En octubre del año pasado, Bad Bunny debutó como presentador de uno de los episodios de la temporada 49 de Saturday Night Live.

La participación del puertorriqueño fue especial porque parte de su intervención fue en español. Una apuesta arriesgada del programa dirigido a una audiencia norteamericana y, en su mayoría, angloparlante.

Durante el monologo del puertorriqueño, Pedro Pascal entró al juego como su traductor. El protagonista de The Last of Us hizo una supuesta mala traducción del mensaje del cantante al decir: “Tengo la suerte de estar aquí con mi actor favorito, Pedro Pascal”.

Esa no era la primera aparición de Bad Bunny en el programa. En 2021, el cantante puertorriqueño participó en el late night junto a Rosalía. Ambos interpretaron su tema “La noche de anoche”.

