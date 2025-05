¿Deberías desvincular tu tarjeta de crédito a tu cuenta de Steam?

En los últimos días, una supuesta filtración de datos en Steam encendió las alarmas en la comunidad gamer. Se hablaba de más de 89 millones de cuentas comprometidas y de información personal circulando en la dark web. La noticia se propagó rápidamente por redes sociales y foros, provocando que muchos usuarios consideraran medidas drásticas como desvincular sus tarjetas de crédito o cambiar contraseñas de inmediato. Pero, ¿realmente es necesario?

¿Qué ocurrió exactamente?

Todo comenzó cuando una empresa de ciberseguridad israelí, Underdark.ai, afirmó haber detectado la venta de una base de datos con información de millones de cuentas de Steam en la dark web. Según sus reportes, los datos incluían números de teléfono y códigos de autenticación de un solo uso, lo que sugería una posible brecha de seguridad en los sistemas de Valve.

La reacción de la comunidad fue inmediata. Usuarios preocupados comenzaron a compartir la noticia, y muchos se preguntaban si sus cuentas estaban en riesgo. La idea de que información sensible, como datos de tarjetas de crédito o contraseñas, pudiera estar comprometida generó una ola de incertidumbre.

La respuesta de Valve: calma y claridad

Ante la creciente preocupación, Valve no tardó en emitir un comunicado oficial para aclarar la situación. La compañía confirmó que, tras una exhaustiva investigación, no se había producido ninguna brecha en los sistemas de Steam. Lo que se filtró fueron antiguos mensajes de texto que contenían códigos de autenticación de un solo uso, los cuales ya habían expirado y no estaban vinculados a cuentas específicas, contraseñas ni información de pago.

Valve explicó que estos mensajes eran parte del proceso de autenticación en dos pasos y que, aunque incluían números de teléfono, no había forma de asociarlos directamente con cuentas de Steam. Además, enfatizó que cualquier intento de cambiar información sensible en una cuenta requiere una verificación adicional, ya sea por correo electrónico o mediante mensajes seguros dentro de la plataforma.

La compañía también destacó que continúa investigando el origen de la filtración, señalando que los mensajes de texto no están cifrados en tránsito y pasan por múltiples proveedores antes de llegar a los usuarios. Sin embargo, reiteró que las cuentas de los usuarios no están comprometidas y que no es necesario cambiar contraseñas ni números de teléfono.

¿Qué medidas deberías tomar?

Aunque Valve ha asegurado que no hay motivo de preocupación, siempre es recomendable mantener buenas prácticas de seguridad en línea. Aquí algunas sugerencias:

Activa la autenticación en dos pasos : Utiliza el autenticador móvil de Steam para añadir una capa extra de seguridad a tu cuenta.



: Utiliza el autenticador móvil de Steam para añadir una capa extra de seguridad a tu cuenta. Revisa tus métodos de pago : Aunque no es necesario desvincular tu tarjeta de crédito, es buena idea revisar periódicamente los métodos de pago asociados a tu cuenta y eliminar aquellos que ya no uses.



: Aunque no es necesario desvincular tu tarjeta de crédito, es buena idea revisar periódicamente los métodos de pago asociados a tu cuenta y eliminar aquellos que ya no uses. Mantente informado: Sigue las comunicaciones oficiales de Valve y evita caer en rumores o noticias no verificadas que puedan generar pánico innecesario.



No es necesario que salgas corriendo a desvincular tu tarjeta de crédito de Steam. La información filtrada no compromete la seguridad de tu cuenta, y Valve ha tomado medidas para garantizar la protección de sus usuarios. Sin embargo, siempre es prudente mantenerse alerta y seguir las mejores prácticas de seguridad en línea.

