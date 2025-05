Republicanos fracasan en avanzar con plan de impuestos, incluidos a remesas, y recortes de fondos a Medicaid

Aunque el presidente Donald Trump pidió esta mañana a sus colegas republicanos apoyar el proyecto de impuestos y presupuestal en la Cámara de Representantes, los congresistas no lograron consenso y fallaron en su intento.

Luego de un intento de suspensión en la reunión del Comité de Presupuesto, los representantes del comité finalmente votaron 16 a 21, debido a una unidad entre demócratas y republicanos en contra del plan.

Esto representa un fracaso en el plan del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (Lousiana), quien defiende el proyecto referido como “El único, grande y hermoso proyecto de ley”, que incluye un plan de aumento de 5% a las remesas que inmigrantes envían a sus países.

El plan también contempla serios recortes a los programas Medicaid, Medicare, así como a las ayudas alimentarias, impactando a niños en todo el país.

El representante Chip Roy (Texas) ha sido uno de los más críticos a los planes de recortes presupuestales y en esta ocasión incluso señaló que el proyecto requiere modificaciones “serias”, para que él pueda apoyarlo.

Esta mañana, el presidente Trump publicó en Truth Social un mensaje para alentar a sus colegas de partido a votar por el plan.

“¡Los republicanos DEBEN UNIRSE a favor de ‘¡EL ÚNICO, GRANDE Y HERMOSO PROYECTO DE LEY!’. No solo recorta los impuestos a TODOS los estadounidenses, sino que expulsará a millones de inmigrantes indocumentados de Medicaid para protegerlo de quienes realmente lo necesitan”, dice parte de su mensaje. “El país sufrirá mucho sin esta legislación, con un aumento del 65% en sus impuestos. Se culpará a los demócratas, pero eso no ayuda a nuestros votantes. No necesitamos ‘fanfarrones’ en el Partido Republicano. ¡DEJEN DE HABLAR Y HAGANLO! Es hora de arreglar el desastre que Biden y los demócratas nos causaron. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.