Pato O’Ward arrancará en primera fila de las 500 Millas de Indianápolis

Pato O’Ward volverá a ser protagonista en las legendarias 500 Millas de Indianápolis. Este domingo, el piloto mexicano aseguró un lugar en la primera fila de salida para la edición 109 de la carrera, al clasificarse tercero en el Fast Six, el último y más exigente segmento de la sesión clasificatoria.

O’Ward, al volante del auto de Arrow McLaren, demostró una vez más su talento en los óvalos. Luego de avanzar con solidez en las rondas previas, brilló también en el Fast 12, donde obtuvo el segundo mejor registro.

En la ronda final, fue el penúltimo en salir a pista y alcanzó una velocidad promedio de 232.490 millas por hora, lo que lo colocó en una excelente posición de partida: lado exterior de la pista, pegado al muro, lo que le ofrece opciones estratégicas importantes de cara a la largada.

We’re not crying, you’re totally crying. 🥹 pic.twitter.com/RzsBABN84z — Arrow McLaren IndyCar Team (@ArrowMcLaren) May 18, 2025

Shwartzman hace historia; Sato sorprende

Pero el gran golpe del día lo dio Robert Shwartzman, piloto israelí de Prema Racing, quien en su debut en esta competencia consiguió la pole position con una media de 232.790 millas por hora. Con ello, se convirtió en el primer novato desde Teo Fabi en 1983 en largar desde la posición de privilegio en Indianápolis.

“No puedo creerlo, cerré los ojos y dije ‘es un sueño, no puede ser verdad’. El auto estuvo fantástico. Venir aquí por primera vez nunca me lo imaginaría, es increíble. Gracias a los aficionados que me animaron”, declaró emocionado el joven piloto de 25 años tras asegurarse la pole.

El japonés Takuma Sato, veterano de la IndyCar y ganador de las 500 Millas en 2017 y 2020, sorprendió al clasificar segundo con el equipo Rahal Letterman Lanigan Racing, confirmando que sigue siendo una amenaza en esta mítica carrera.

Detrás de los tres primeros, la segunda fila la ocuparán nombres de peso: Scott Dixon (Ganassi), ganador en 2008; Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing); y Álex Palou, actual líder del campeonato con cuatro victorias en cinco carreras y 248 puntos acumulados.

El español, sin embargo, no pudo mantener el ritmo del sábado —cuando había liderado la clasificación— y terminó sexto, con una velocidad de 231.378 millas por hora. Pese a su dominio en la temporada, Palou sigue en busca de su primer triunfo en Indianápolis.

La carrera más importante del calendario de la IndyCar se correrá el domingo 25 de mayo en el Indianapolis Motor Speedway.



