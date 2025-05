Teófimo López apuesta que Crawford vencerá a Canelo

Teófimo López, campeón de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), expresó que Terence Crawford vencerá a Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre cuando disputen el campeonato indiscutido de peso supermediano.

En una transmisión en vivo en su Instagram, López explicó que quiere que Canelo Álvarez pierda porque no dejó que Eddy Reynoso lo entrenara para su pelea contra Arnold Barboza Jr.

“Yo elijo a Crawford (para vencer a Canelo). El equipo de Canelo no quiere a Teófimo, no es culpa nuestra, es lo que quiera el campeón, y está bien, yo no quiero ser pesado, de pies planos, de pies plantados, de todos modos soy un muy buen boxeador”, dijo.

Terence Crawford quiere hacer historia frente a Canelo Álvarez. Crédito: Frank Franklin II | AP

Bud tenía tiempo pidiendo una oportunidad con Canelo Álvarez y -luego del acuerdo de cuatro peleas entre el tapatío y Alalshikh- su deseo se hizo realidad. La disputa con Crawford se anunció después de la victoria del mexicano sobre William Scull y se celebrará el 13 de septiembre en una sede aun sin confirmar.

De acuerdo con algunos de los pronósticos de los expertos en el deporte, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

De ganar el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez defenderá su campeonato indiscutido ante Terence Crawford. Crédito: John Locher | AP

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

