Bob Arum critica a Canelo: Solo busca cobrar un gran cheque y no entretener al público

Bob Arum, promotor de Top Rank, criticó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez porque solo busca cobrar un gran cheque y no entretener al público, por lo que cuestiona si la superpelea con Terence Crawford será un duelo interesante.

En declaraciones a FightHub TV, Arum expresó que Canelo Álvarez se convirtió un hombre de negocios en los últimos años y por eso se ha vuelto un peleador aburrido que no se arriesga.

“¿Quién es Canelo y qué Canelo va a aparecer? El Canelo que busca cobrar un buen sueldo o el Canelo que realmente quiere pelear como un boxeador. Ahora bien, el Canelo que hemos visto en los últimos dos años no solo es aburrido, sino que no tiene ningún incentivo para entretener a la gente con una buena pelea”, dijo.

Canelo Álvarez defenderá su campeonato indiscutido ante Terence Crawford. Crédito: John Locher | AP

“Si tuviera que pagar para ver esa pelea, no lo haría porque Canelo ha demostrado en sus últimas peleas que solo es un hombre de negocios. No está ahí para entretener al público. Solo se lleva el gran cheque. Por otro lado, si Canelo realmente pelea, porque, sin duda, Terence siempre pelea. No sabe nada más. Entonces, podría ser una pelea realmente interesante”, añadió.

El campeón indiscutido de peso supermediano ha sido criticado en los últimos años por elegir oponentes de categorías más pequeñas o que puede vencer con facilidad. El mexicano ha ganado una gran suma de dinero por estas peleas, pero sus actuaciones han dejado mucho que desear y la gente se cuestiona si ya su carrera está llegando al final.

Canelo Álvarez se ha defendido diciendo que está en una etapa de carrera donde puede hacer lo que quiera porque ya ha logrado todo, pero en su duelo con William Scull el pasado 3 de mayo quedó en evidencia que el tapatío podría estar en decadencia. Por ello, Bob Arum y los conocedores del deporte creen que Terence Crawford podría vencerlo a pesar de que subirá dos categorías para enfrentarlo.

Terence Crawford quiere ganar y demostrar que es el mejor. Crédito: Frank Franklin II | AP

El mexicano y Crawford se enfrentarán el próximo 13 de septiembre para disputar el campeonato indiscutido de peso supermediano. De ganar el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Bud y mandarlo al retiro.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

