El devastador impacto económico de las deportaciones masivas en Estados Unidos

Expulsar del país a 11 millones de inmigrantes indocumentados no sólo reducirían el PIB hasta en 7,4% sino que podría costar al Gobierno y los contribuyentes más de $150 mil millones.

La firma Eagan Inmigration presentó un análisis sobre el impacto negativo de las deportaciones en la economía y los contribuyentes ante la amenaza de la Administración Trump de llevar a cabo un plan de deportación masiva de unos 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula viven el país.

Los datos, recopilados de múltiples fuentes oficiales, demuestran que tales políticas tendrían consecuencias económicas graves y de largo alcance al afectar no sólo a millones de contribuyentes fiscales y trabajadores esenciales, sino también a emprendedores e innovadores que impulsan la economía.

En momentos donde enfrentamos desafíos económicos significativos, implementar políticas que reducirían nuestro PIB en más del 7% resulta de efecto devastador y trunca los sueños de millones de familias que llegaron a Estados Unidos buscando una oportunidad.

Impacto en el crecimiento económico

Las deportaciones masivas reducirían el producto interno bruto (PIB) real hasta en un 7,4% para 2028, afectando particularmente a estados como California, Texas y Florida. Esta reducción se explica, en parte, por el papel crucial que juegan los inmigrantes en la innovación y el emprendimiento:

– Los inmigrantes tienen un 80% más de probabilidades de iniciar un negocio que los ciudadanos nativos

– Más del 40% de las empresas Fortune 500 fueron fundadas por inmigrantes.

– Los inmigrantes han contribuido al desarrollo del 30% de las patentes en industrias estratégicas en los últimos años.

Impacto en los ingresos fiscales

Las deportaciones masivas resultarían en una disminución sustancial de los ingresos fiscales:

– Los inmigrantes indocumentados aportan $96.7 mil millones en impuestos federales, estatales y locales.

– Seis estados recaudan más de mil millones de dólares anuales cada uno en ingresos fiscales de inmigrantes indocumentados: California: $8,500 millones; Texas: $4,900 millones; Nueva York: $3,100 millones; Florida $1,800 millones; Illinois: $1,500 millones; Nueva Jersey: $1,300 millones.

Consecuencias para la fuerza laboral estadounidense

La inmigración ha sido el principal motor del crecimiento de la fuerza laboral estadounidense durante los últimos 20 años:

– 78% de los nacidos en el extranjero tienen entre 18 y 64 años, en comparación con solo el 59% de los nacidos en el país.

– Una deportación masiva eliminaría trabajadores de sectores clave: 1.5 millones en la construcción; un millón en la hostelería; 870,400 en la manufactura, y 224,700 en la agricultura.

Este déficit laboral podría provocar un aumento del 10% en los precios de los alimentos.

Altos costos de implementación

Implementar deportaciones masivas impondría costos significativos al gobierno y los contribuyentes:

– En el año fiscal 2023, ICE gastó $420 millones de dólares en solo 142,580 deportaciones.

– Expulsar a 11 millones de inmigrantes indocumentados podría costar más de $150 mil millones de dólares.

Estos datos evidencian lo que muchos economistas han señalado durante años: las deportaciones masivas representarían un perjuicio económico sin precedentes para Estados Unidos. Necesitamos soluciones migratorias que reconozcan la realidad económica y las contribuciones fundamentales que los inmigrantes hacen a nuestra nación.

(*) Lauren Eagan, nombrada para la edición 2025 de Los Mejores Abogados de América® para la Ley de Inmigración, es fundadora y directora ejecutiva de Eagan Immigration. Para una evaluación telefónica gratuita y confidencial, llama al 202-709-6439.

Los datos fueron recopilados de: Peterson Institute for International Economics PIIE; Economic Innovation Group EIG; American Inmigration Council; Immigration Policy Institute MPI; Institute on Taxation and Economic Policy ITEP; Center on Budget and Policy Priorities CBPP; Massachusetts Institute of Technology MIT; National Inmigration Forum.

Los textos publicados en esta sección son responsabilidad única de los autores, por lo que La Opinión no asume responsabilidad sobre los mismos.