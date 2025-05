Republicanos alistan segundo round para ley de impuestos, incluido a remesas, y recortes en salud y ayudas sociales

El proyecto de ley presupuestal y de recortes de impuestos tendrá esta semana un segundo round en la Cámara de Representantes, donde los republicanos liderados por Mike Johnson (Luisiana), buscarán aprobarlo en el Comité de Presupuesto, luego del fracaso de la semana pasada.

El plan conocido como “El único, grande y hermoso proyecto de ley”, apoyado por el presidente Donald Trump, incluye un aumento del 5% en los aranceles, además de recortes en programas de salud, ayudas de alimentos, como SNAP, entre otros.

“Esta es, posiblemente, la legislación más importante en la que el Congreso ha trabajado”, dijo Johnson ante periodistas en el Congreso. “Probablemente, una de las más importantes en la historia del país durante generaciones. Hay muchos factores en juego y muchas preferencias e ideas sobre cómo manejar todo esto. Así que, durante todo el proceso, anticipamos que llegaríamos a este punto, con algunas modificaciones menores. Tenemos algunos problemas que resolver, pero estamos trabajando con todas las partes interesadas para lograrlo”.

Diversas organizaciones civiles que defienden el acceso a la salud, la educación, alimentación de niños, derechos reproductivos, entre otros, han advertido de los riesgos de que el proyecto avance, debido a los recortes que supone.

One Fair Wage publicó este lunes un nuevo informe que detalla las consecuencias para los trabajadores de bajos salarios, curiosamente un grupo al que el presidente Trump afirma apoyar.

Más de 1.2 millones de trabajadores de restaurantes y con propinas podrían perder su cobertura de Medicaid bajo el proyecto de presupuesto.

“Casi dos tercios de los trabajadores con propinas no ganan lo suficiente para pagar impuestos federales sobre la renta, lo que significa que no se beneficiarían en absoluto”, indica el informe “Serving While Sick: The Effect of Trump Medicaid and Benefits Cuts on Restaurant Workers & Public Health”. “Estos trabajadores, que ya ganan tan solo $2.13 dólares por hora, se verían obligados a ir a trabajar enfermos, contraer deudas médicas o quedarse sin atención médica, lo que agravaría la crisis de asequibilidad y salud pública”.

La organización señala que los congresistas están avanzando con el proyecto de ley sin audiencias, sin la opinión de expertos y prácticamente sin tiempo para debatir.

La semana pasada, varios republicanos se unieron a los demócratas para evitar el paso del proyecto de ley en el Comité de Presupuesto, donde obtuvo 16 votos a favor contra 21 en contra.

Los demócratas destacan esa derrota provisional de los republicanos, quienes se reagrupan para incluir las preocupaciones de representantes y senadores.

“El presupuesto de Donald Trump y los republicanos de la Cámara de Representantes es una bofetada a todos los trabajadores estadounidenses del país. Obligar a niños y familias a morir de hambre, eliminar la atención médica y destruir las economías locales solo para dar a los ultrarricos otra ronda de ayudas fiscales no es ‘Estados Unidos Primero”, sino una agenda que prioriza a los multimillonarios”, consideró Ken Martin, presidente del Comité Demócrata Nacional.

Alertas para familias de menores ingresos

Urban Institute publicó un reciente reporte donde alerta sobre los recortes de impuestos y beneficios fiscales para empresas, lo que significará implementar reducciones en distintos programas, como Medicaid y SNAP, por un monto de $880,000 millones y $230,000 millones, respectivamente, durante los próximos 10 años.

El reporte fue realizado con un Modelo de Microsimulación del Centro de Política Tributaria de Urban-Brookings, el Modelo de Microsimulación de Pólizas de Seguro Médico (HIPSM) del Urban Institute y datos públicos del Modelo de Ingresos por Transferencia, Versión 3 (TRIM3), lo que arrojó tres cambios en las familias de todos los grupos de ingresos.

“Las familias en la mitad de la distribución de ingresos (con ingresos de $50,000 a $75,000) experimentarían una pequeña ganancia de $680 (o 1.3%)”, reconoce el reporte. “Las familias con ingresos más bajos sufrirían pérdidas significativas en sus ingresos netos. En concreto, las familias con ingresos brutos ajustados modificados inferiores a $10,000 perderían más de $2,700 (una reducción de casi el 15% en sus ingresos)”.

En promedio, indica el informe, las familias con ingresos inferiores a $30,000 estarían en peor situación con el proyecto de ley republicano.

“Al mismo tiempo, las familias con ingresos más altos experimentarían ganancias netas sustanciales”, se indica. “Por ejemplo, las familias con ingresos superiores a $200,000 al año obtendrían ganancias de $13,200 o un 4.1% en sus ingresos después de impuestos y transferencias”.

La Casa Blanca presume respaldo

Un reporte distribuido en Fox News y defendido por el presidente de la Cámara, Mike Johnson, afirma que el proyecto de ley presupuestal y de impuestos tendrá un impacto de “largo término” en los próximos cuatro años, ya que se crearán 4.2 millones de más empleos de tiempo completo; se aumentarán los salarios entre $5,900 y $11,100 dólares anuales; promoverá inversiones de más de $100,000 millones de dólares.

“Esta es una oportunidad única en una generación para ayudar a restaurar la grandeza de nuestra economía y consolidar la nueva era dorada de Estados Unidos”, dijo Johnson en un mensaje en X.

La Casa Blanca difundió mensajes a favor del proyecto, incluida Anne Bradbury, directora ejecutiva del Consejo Americano de Exploración y Producción (AXPC).

“En nombre de los principales productores independientes de petróleo y gas natural de Estados Unidos, AXPC insta a todos los republicanos de la Cámara de Representantes a aprobar la conciliación presupuestaria e impulsar la agenda del presidente Trump para impulsar la energía estadounidense”, expuso.

Alfredo Ortiz, director ejecutivo de Job Creators Network, calificó el proyecto como “ambicioso y atractivo”.

“[El proyecto] ayuda a personas de todos los orígenes, pero especialmente a las pequeñas empresas, la columna vertebral de nuestra economía, al hacer permanente y ampliar la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos”, afirma.

La Casa Blanca también recibió respaldo de NumbersUSA; de Ajit Pai, presidente y director ejecutivo de la CTIA—The Wireless Association, y Karen Kerrigan, presidenta y directora ejecutiva del Consejo de Pequeñas Empresas y Emprendimientos.