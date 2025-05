Camarón Zepeda pretende noquear a Stevenson: “Salir y arrasar”

William ‘Camarón’ Zepeda declaró que pretende noquear a Shakur Stevenson el 12 de julio cuando disputen el título de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el Estadio Louis Armstrong de Queens, Nueva York.

En una entrevista con The Ring, Camarón Zepeda comentó que no piensa dejarle la decisión a los jueces y predijo que podría acabar con Stevenson en los rounds finales del combate.

“Mi mentalidad es detenerlo. Quizás podría ser en el décimo asalto. Quizás podría ser antes, quizás podría ser un poco más tarde. Pero sé que tengo que lograrlo. Voy a Nueva York. Esta es su ciudad natal. Los jueces están a su favor y sé que no puedo dejar esto en manos de los jueces. Así que mi mentalidad es solo esa: salir y arrasar. Es algo que trabajé mentalmente en el gimnasio. Sé que por mucho que diga que va a pararse ahí y a intercambiar golpes, no lo hará”, dijo.

Shakur Stevenson está seguro de que vencerá al Camarón Zepeda. Crédito: Golden Boy Promotions | Cortesía

“Sé que tengo que hacer que esta pelea sea física. Sé que tengo que hacer que esta pelea sea una pelea de perros. Pero tengo que ser inteligente al hacerlo. Tengo que ser inteligente al hacerlo, y no puedo simplemente abalanzarme, no puedo cometer los errores que cometí con Tevin Farmer. Pero sí sé que una vez que sienta el poder, una vez que empiece a tocar su cuerpo, no hay forma de que se quede ahí parado y me intercambie golpes”, agregó.

Después de muchas trabas por fin el enfrentamiento entre el mexicano y el estadounidense, ya es un hecho. Recordemos que el CMB ordenó la pelea obligatoria entre Stevenson y el Camarón Zepeda, pero no se había concretado.

Esta disputa debió haberse realizado el año pasado, pero diversas situaciones retrasaron el combate. Tras una cirugía en su mano, el estadounidense regresó a la acción en febrero y noqueó a Josh Padley en una cartelera en el Riad.

En cambio, el Camarón Zepeda concretó una revancha contra Tevin Farmer y repitió el resultado de la primera pelea. Con esta victoria, el mexicano defendió su puesto como retador obligatorio y ahora es un hecho que peleará con Shakur Stevenson a continuación.

Camarón Zepeda y Shakur Stevenson en su primer cara a cara. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

William ‘Camarón’ Zepeda, de 28 años, retuvo su título interino de peso ligero del CMB ante Farmer otra vez y sigue invicto en el deporte. El peleador mexicano tiene marca de 33 victorias sin derrotas, 27 de ellas por nocaut.

Por su parte, Shakur Stevenson, de 26 años, viene de vencer a Josh Padley, quien sustituyó al lesionado Floyd Schofield Jr., y defender su campeonato absoluto del CMB. El estadounidense posee récord de 22 triunfos, 11 por la vía rápida, y ningún revés.

