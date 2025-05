Exigen que policía de Santa Ana avise a concejales de alertas de ICE

Concejales y activistas se unieron para empujar la aprobación de una ordenanza que exija al Departamento de Policía de Santa Ana avisar al Concejo de dicha ciudad sobre las alertas de operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en su jurisdicción.

“Mi familia emigró de Jalisco, México y para mí es muy importante proteger a los residentes en estos tiempos difíciles porque somos una Ciudad Santuario que no trabaja para el ICE”, dijo el concejal Jonathan Hernández, autor de la medida.

“A través de un artículo periodístico, nos enteramos que nuestro departamento de policía lleva meses recibiendo estos mensajes y se quedaron con esa información en lugar de compartirla”, señaló.

La ordenanza haría obligatoria la publicación en 48 horas de todos los avisos que el Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD) reciba del ICE o del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)/

“Lo que queremos es que el Departamento de Policía nos notifique para publicar estos avisos en la página web del Concejo de Los Ángeles”, dijo el concejal.

“Esto es algo importante para los residentes de Santa Ana. Tenemos una comunidad de refugiados vietnamitas muy grande en Santa Ana, y también nos están pidiendo proteger a las familias latinas. Es mucha la diversidad”.

Hizo ver que se necesitan cuatro votos a favor de los siete miembros del Concejo para aprobar la ordenanza que ordena publicar las alertas del ICE.

“Esperamos que si no es hoy a más tardar en un mes, la ordenanza sea aprobada para que entre en vigor de inmediato”.

Dijo que no veía razones para que no fuera votada a favor ya que no representa ningún costo para la ciudad de Santa Ana.

“Ya tenemos un sitio web, y una sección con recursos para que la comunidad inmigrante conozca sus derechos. Además como Concejo aumentamos la asistencia legal para los inmigrantes de $200,000 a $300,000”.

Señaló que tienen el apoyo del vicealcalde, el concejal Benjamín Vázquez, cuya familia es de Guadalajara, y de otros funcionarios electos como el supervisor Vicente Sarmiento y el congresista Lou Correa.

“Los miembros de la comunidad merecen información oportuna y precisa sobre la actividad de ICE en sus vecindarios”, dijo el concejal Hernández.

“Garantizar la transparencia en las comunicaciones de ICE con el Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD) contribuirá a generar confianza en el gobierno municipal”.

Datos publicados recientemente muestran que el ICE y el DHS notificaron al Departamento de Policía de Santa Ana sobre sus planes de estar dentro de los límites de la ciudad al menos 42 veces desde el 20 de enero.

El SAPD ocultó esta información a la comunidad, y todo salió a la luz cuando la publicación Inadvertent presentó una solicitud de registros públicos.

El vicealcalde Benjamín Vázquez declaró que Santa Ana se enorgullece de ser una Ciudad Santuario y esta política reforzaría el espíritu de las leyes locales y estatales vigentes, incluyendo la Ley de Valores de California o Ley Santuario (SB 54), al garantizar que las familias inmigrantes se sientan seguras en sus comunidades.

“En el clima político actual, es responsabilidad de los líderes de la ciudad tomar medidas que inspiren confianza en su compromiso de hacer todo lo posible por sus residentes inmigrantes y refugiados”, afirmó Indigo Vu, gerente de operaciones y programas de la organización VietRISE.

“Esta política lograría precisamente eso, y solicitamos al Ayuntamiento su apoyo”.

De acuerdo al análisis de los datos del sitio Inadvertent, los agentes de inmigración solían alertar al SAPD entre las 5:00 a. m. y las 9:00 a. m. No está claro si esto significa que los agentes de ICE/DHS también ingresaron a la comunidad en esos horarios.

El SAPD declaró que no colabora en los operativos del ICE y DHS y que la información se les proporciona como cortesía, la cual utilizan para la seguridad de los agentes y el conocimiento de la situación.

Sin embargo, si hacen públicas sus incautaciones semanales de armas de fuego o narcóticos.

En la reunión del Concejo municipal del 4 de febrero, el jefe del SAPD, Robert Rodríguez, no mencionó estas alertas, a pesar de que la alcaldesa Valerie Amezcua le preguntó directamente sobre las medidas de control migratorio en la ciudad.

Algunos de los operativos realizados señalan que entre el 14 de febrero y el 29 de marzo, agentes federales llevaron a cabo una movilización en la cuadra 400 de North Eastwood Avenue al menos seis veces. La cuadra está compuesta por viviendas multifamiliares, casas unifamiliares y un taller de llantas.

Entre el 11 y el 24 de abril, ICE rondó la cuadra 600 de North Western Avenue, donde comparten la calle una escuela religiosa y varias viviendas.