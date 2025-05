Gobernador de Jalisco asegura que los asesinos de Valeria Márquez aparecen en videos

El feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido al interior de su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok ha dado un giro.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro afirmó que se trata de dos agresores y no uno, quienes escaparon en dos vehículos distintos: una motocicleta y un automóvil, tomando rutas separadas tras cometer el crimen.

Las cámaras del sistema de videovigilancia Escudo Urbano C5 en Zapopan, Jalisco, lograron captar la huida de los presuntos responsables del asesinato de Valeria Márquez, confirmó el gobernador del estado.

El mandatario aseguró que los dispositivos funcionan correctamente y que los videos han sido fundamentales para avanzar en las investigaciones.

“El sistema sí está operando. De hecho, fue gracias a las cámaras del C5 que se identificaron las rutas que tomaron tras el ataque”, explicó Lemus, en entrevista con Quadratín.

Avanzan las investigaciones

La Fiscalía General del Estado ha realizado más de 20 entrevistas a personas del entorno cercano a Valeria, incluyendo familiares, amigos y testigos. Entre los citados está la influencer Vivian de la Torre, amiga de la víctima, quien presuntamente le pidió que se quedara en el local el día de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a un sospechoso directo, pero se investiga la posibilidad de que el agresor haya sido contratado, ya que, según la Fiscalía, preguntó por Valeria al llegar al lugar, lo que sugiere que no la conocía personalmente, expuso a la agencia de noticias Associated Press.

Líneas de investigación

El vocero de la Fiscalía, Denis Rodríguez, indicó que se manejan al menos tres líneas de investigación y descartó vínculos directos de la víctima con el crimen organizado, pese a versiones que circularon en redes sociales.

Tenemos mucha información, hay tres líneas de investigación que se están trabajando de forma paralela”, afirmó Lemus, sin ahondar en detalles.

Además, el funcionario descartó públicamente elementos que vincularan a la víctima con grupos criminales, particularmente una relación con Ricardo Ruiz Velasco, alias “Doble R”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

