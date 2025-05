El exfutbolista Gary Lineker abandonará la BBC después de compartir en redes sociales una polémica publicación considerada “antisemita”

Gary Lineker ha confirmado que dejará la BBC tras presentar su último episodio del programa Match of the Day este domingo. El exfutbolista y presentador de 64 años, que tenía previsto liderar la cobertura de la FA Cup y el Mundial de Fútbol de 2026, recibió fuertes críticas la semana pasada tras compartir en redes sociales una polémica publicación.

El post en cuestión incluía un vídeo crítico con el sionismo al que acompañaba el dibujo de una rata, considerado un histórico insulto antisemita.

Lineker, quien trabaja en la BBC desde 1995 y presenta Match of the Day desde 1999, declaró el lunes que no había visto la imagen y “nunca republicaría conscientemente nada antisemita”.

“Sin embargo, reconozco el error y el malestar que causé, y reitero mi profundo pesar. Retirarme ahora me parece la acción más responsable”, sentenció.

El presentador ya había generado polémica antes por sus publicaciones en redes sociales, pero este último caso fue considerado la gota que colmó el vaso para los directivos de la cadena, que consideraron insostenible mantenerlo en su puesto, señaló Katie Razzall, editora de cultura y medios de la BBC.

El director general de la BBC, Tim Davie, declaró que Lineker “ha reconocido el error que cometió” y “por consiguiente, hemos acordado que dejará de presentar después de esta temporada”.

“Gary ha sido una voz clave en la cobertura futbolística de la BBC durante más de dos décadas. Su pasión y conocimiento han moldeado nuestro periodismo deportivo y le han ganado el respeto de los aficionados al deporte en todo el Reino Unido y más allá. Queremos agradecerle su contribución”, concluyó.

Las disculpas de Lineker

Getty Images: Lineker saliendo de su casa este lunes, poco después de que se anunciara su salida de la BBC.

Lineker respondió a la polémica con un comunicado en el que afirma que “el fútbol ha sido fundamental en mi vida desde que tengo memoria, tanto en el campo como en el estudio”.

“Me importa mucho el fútbol y el trabajo que he realizado con la BBC durante muchos años. Como ya he dicho, jamás republicaría conscientemente nada antisemita; va en contra de todo lo que defiendo”, explicó.

Además de la declaración escrita, el exfutbolista también publicó un video en Instagram.

Alegó que “nunca jamás habría compartido” la publicación si hubiera visto el emoji, que “tiene connotaciones horribles”.

“Quiero volver a pedir disculpas sin reservas por el dolor y el malestar causados. Fue un verdadero error y un descuido, pero debería haber sido más diligente”, reconoció.

El mítico exfutbolista del FC Barcelona y la selección de Inglaterra aseguró haber defendido siempre a las minorías y haber combatido todas las formas de racismo en su vida, incluyendo el antisemitismo.

Así, comunicó a sus seguidores que era “lo mejor para todos” que “renunciara por completo a su puesto como presentador de la BBC”.

Lineker describió sus 30 años en la BBC como un “placer y un gran privilegio”, y añadió que Match of the Day se había convertido en “una parte integral de mi vida”.

El presentador concluyó afirmando que su relación con la BBC había sido “larga y maravillosa”, pero que era “hora de que la organización y yo tomáramos caminos separados”.

Otro exfutbolista y comentarista de Match of the Day, Alan Shearer, le dio las “gracias por todo”.

Una semana “difícil y emotiva”

Getty Images: Lineker comentaba los partidos de la FA Cup para la BBC.

Poco después del anuncio, en una carta al personal de la cadena, el director deportivo de la BBC, Alex Kay-Jelski, reconoció que la última semana puede haber sido “difícil y emotiva” para muchos.

Afirmó que es triste despedir a un locutor tan brillante y agradeció a Lineker sus años de servicio.

“Terminemos la temporada con fuerza con el último programa de Gary, disfrutemos de un verano deportivo increíble y miremos con ilusión lo que nos espera”, agregó.

Lineker y la BBC anunciaron el año pasado que dejaría Match of the Day al final de esta temporada, que concluye el domingo.

Sin embargo, estaba previsto que siguiera al frente de la cobertura de la BBC de la FA Cup masculina y el Mundial de 2026.

El exdelantero inglés sustituyó a Des Lynam como presentador principal de Match of the Day en 1999.

En una entrevista reciente con Amol Rajan, de la BBC, afirmó que, durante las últimas negociaciones de su contrato, intuyó que la cadena quería que abandonara el programa de resúmenes de la Premier League.

Roger Mosey, exdirector de BBC Sport y exjefe de noticias de televisión de la BBC, declaró el lunes al programa Today de Radio 4 que creía que la “dificultad” radicaba en que “no se puede ser el presentador mejor pagado y a la vez un activista en redes sociales”.

Lineker fue suspendido temporalmente de la BBC en 2023 tras una disputa sobre imparcialidad por unos comentarios en los que criticó la política de asilo del gobierno británico.

También se encontraba entre otras 500 figuras de alto perfil que firmaron una carta abierta a principios de este año instando a la corporación a a reincorporar al BBC iPlayer el documental, “Gaza: Cómo sobrevivir a una zona de guerra”.

Lineker también es cofundador de Goalhanger Podcasts, que crea contenidos sobre política, fútbol, entretenimiento y dinero.

La ruptura entre Lineker y la BBC también incluye el acuerdo de licencia para los podcasts de Goalhanger en BBC Sounds, que finaliza este año, según informó la agencia de noticias PA.

BBC:

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.