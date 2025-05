Henry Martín niega indisciplina o roces con el “Vasco” Aguirre en la selección de México

Henry Martín, delantero de las Águilas del América aclaró en la conferencia de prensa de día de medios de la gran final que no tiene ningún conflicto o mucho menos haya generado un acto de indisciplina o roce con el técnico de la selección de México, Javier Aguirre, como se había especulado.

No obstante, que no era un tema inherente al duelo de la gran final contra el Toluca, el delantero yucateco aceptó referirse a este asunto que ha generado muchas versiones, alimentadas, sobre todo por una reciente declaración del técnico nacional, en el sentido de qué solo a un jugador no volvería a llamar al Tricolor de cara a la preparación para el Mundial, 2026, pero sin revelar el nombre de este jugador, por lo cual especulaciones no tardaron en encontrar como blanco al artillero americanista.

En ese momento el “Vasco” Aguirre dijo claramente que a un jugador le había mencionado de frente que no entraba en sus planes y obviamente por todo lo que pasó en el duelo eliminatorio de la Nations League contra Honduras, todo mundo especuló que se trataba de Henry Martín.

Por esa razón, Henry dijo: “Realmente sí me gustaría aclarar ese tema de las actitudes. Nunca sentí que falte al respeto a nadie, si fue así, pido disculpas públicamente, porque así he sido en mi carrera con todos los técnicos que he tenido, se lo pueden preguntar a todos “.

“Jamás fui grosero, ni fue decir o exigir, quiero jugar, ni fue decir algo al respecto, siempre he preguntado qué tengo que mejorar, porque es la manera de como mejorar, porque a lo mejor yo pienso que en mi camino es este, pero tú dices por aquí, pero ¿Cómo lo voy a saber si no le pregunto? Siempre me ha gustado hablar de frente para poder competir y ser considerado, eso fue lo que hice“.

El artillero americanista, señaló que sus palabras fueron sacadas de contexto: “Se sacó de contexto, no sé si hacía él o la prensa, después de eso (no he hablado con Aguirre). Nunca falte al respeto a nadie, nunca dije algo u ofendí, solo fui a preguntar que tenía que mejorar“.

¿Henry Martín está descartado para el Mundial?

De sobra se sabe que Javier Aguirre es un técnico de pocas pulgas y con cualquier indicio de que el jugador no está metido de lleno en lo que busca para armar su lista mundialista, habría que preguntar si Henry Martín está descartado para formar parte el Tricolor.

Por lo pronto, la posibilidad de que juegue su segundo mundial en su carrera está muy lejos, sobre todo porque adelante de él parecen estar Raúl Jiménez del Fulham y Santiago Giménez del AC Milán, así como Julián Quiñones del Al-Qadisiya de la Liga de Arabia Saudita, así como Alexis Vega del Toluca.

Pero no todo parece perdido, porque Aguirre el lunes pasado incluyó a Martín en la lista de 60 jugadores elegibles para la Copa Oro 2025, siempre y cuando el América no compita en el Mundial de Clubes, de lo contrario el artillero priorizará acompañar a su equipo a esta justa universal.

Previo a la Final de Ida entre América y Toluca, Henry Martín aprovechó para hablar sobre la polémica que surgió con Javier Aguirre y su "exclusión" de la Selección Mexicana.



Hasta el momento Henry Martín suma 46 partidos con la selección de México, con 11 goles, ocho asistencias para un total de 2 mil 142 minutos con la playera nacional, lo cual hace que el cuadro nacional no se pueda dar el lujo de prescindir de un jugador de este nivel y experiencia.

