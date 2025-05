Rafael Araneda habla por primera vez del fin de ‘Enamorándonos USA’: “Para mí no es un sorpresa”

Aunque tanto él, como Ana Patricia Gámez, habían guardado silencio sobre los rumores que perseguían al programa ‘Enamorándonos USA’, Rafael Araneda ya rompió el silencio y en entrevista se sinceró sobre lo que pasará con la emisión una vez que llegue a su fin la presentadora.

El carismático presentador, quien tiene contrato vigente con Univision, compartió en una conversación que tuvo con el periodista venezolano Osman Aray en el programa ‘¡Se Pone Caliente!’ detalles de lo que se ha venido diciendo sobre la emisión que desde el 2019 se emite por medio de la pantalla de UniMás.

En la plática dijo desconocer si estaba autorizado para hablar del tema, pero pese a ello confirmó lo que hace unos días se ventiló sobre el programa que tenía como objetivo unir corazones.

“Yo no sé si estoy autorizado para decir esa información, pero si tú me lo preguntas. Hasta donde yo sé no se habría llegado a un acuerdo entre la casa productora y la señal que emite el programa y de ser así nosotros terminamos la temporada y yo sigo en Univision”, inició diciendo.

A continuación dejó abierta la posibilidad de que el show pueda continuar, aunque ya no lo haría de la mano de una nueva plataforma, pero no quiso ahondar en detalles, pues no es algo que ya sea un hecho, además de que dejó entrever que él no formaría parte de esa nueva etapa.

“Creo que la casa productora de Enamorándonos está pensando salir por otra señal, más no puedo decir. Estoy siendo transparente contigo. Es una situación donde en el fondo hay dos empresas que no llegan a acuerdo y ya”, señaló sobre la situación actual entre Soho Entertainment y Univision.

A pesar del gran cariño que le tiene a la emisión, Rafael Araneda es consciente de que nada es para siempre, por lo que con el pasar de los años ha aprendido a soltar.

“Para mí no es una sorpresa, pero nunca es una linda noticia porque uno genera familia, uno genera día a día con los equipos, uno genera comodidades con los equipos y hay que rehacerlas. No será la primera, ni la última vez. Así es la vida”, compartió en la conversación que tuvo y con la que confirmaría todos los rumores.

