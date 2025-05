Venta de boletos en Toluca para la final de la Liga MX se desquicia

Ningún aficionado del Toluca quisiera perderse la gran final vs. América del torneo Apertura, 2025, el próximo domingo en el estadio Nemesio Diez y por esa razón ante la falta de boletos generaron este jueves serios conflictos viales a causa de varios bloqueos que realizaron en la capital mexiquense.

El deseo de festejar un título después de 15 años de sequía, ha hecho que los seguidores de los Diablos Rojos, busquen el ansiado boleto para estar presentes en las tribunas de la antigua Bombonera, donde se jugará el duelo definitivo entre la escuadra escarlata y el América, en busca del título del actual torneo.

🔴Aficionados del Toluca, bloquean calles por falta de boletos para la final del torneo clausura 2025



— Milenio Estado de México (@milenio_edomex) May 22, 2025

El estadio de los Diablos Rojos del Toluca tiene capacidad para 30,000 aficionados y de acuerdo a los reportes de la directiva de los escarlatas, todas las entradas están agotadas y por esta razón la gente que se formó durante las últimas 48 horas en busca del preciado boleto de entrada, mostró su desacuerdo y enojo, realizando bloqueos, así como varios actos vandálicos, afectando a la ciudadanía en la capital del Estado de México.

Por esa razón, los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la policía del ayuntamiento de Toluca, implementaron un operativo para que pudieran circular de nueva cuenta los vehículos y así evitar mayores conflictos y roces por la molestia e indignación de los seguidores escarlatas.

La movilización comenzó alrededor de las 11:30 de la mañana, los aficionados bloquearon la calle José María Morelos, esquina con Aurelio Venegas, justo a un lado del estadio. — Milenio Estado de México (@milenio_edomex) May 22, 2025

De acuerdo a reportes periodísticos los aficionados reclamaron por diferentes medios a la directiva del Toluca por no dejar boletos para la venta al público en las taquillas, lo cual desde el momento mismo en que se supo que el Toluca regresaba una gran final después de 15 años de ausencia, los boletos, prácticamente fueron bloqueados y agotados por los aficionados que ingresaron al sistema de venta de boletos electrónica pudieron encontrar su entrada.

Por lo que ahora para poder acceder a este partido y estar presente en este hecho histórico en las tribunas del estadio Nemesio Diez, pues se tendrá que recurrir a la famosa reventa de boletos, cuyos precios están por las nubes arriba de los $3000 mil pesos (aproximadamente $160 dólares.

Los aficionados de Toluca irán con todo a apoyar a su equipo como lo hicieron contra Tigres en la semifinal. Crédito: Jesús Esquivel | Imago7

Así que habrá que esperar que solución le encuentra la dirigencia de los rojos mexiquenses para sus aficionados, pues la mayoría se queja de que los seguidores de cada jornada no pudieron encontrar las preciadas entradas en las taquillas al ser acaparados por la venta electrónica por los aficionados de ocasión y que quisieron no perderse esta final con el América que no acontecía desde hace 54 años.

