Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, entre otros, reaccionan a la partida de Luka Modric del Real Madrid

En cuanto se dio a conocer la noticia de la partida del Real Madrid de Luka Modric, las reacciones alrededor del mundo no se hicieron esperar, principalmente de parte de sus excompañeros en el club merengue, como Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo e Isco Alarcón, aunque otros jugadores icónicos del equipo con los que aún comparte la cancha también le dedicaron mensajes alusivos en redes sociales, como Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Rodrygo y Jude Bellingham.

Sergio Ramos, excapitán del Real Madrid y actual jugador del Monterrey mexicano, despidió con cariño al mediocampista, a quien situó entre los “más grandes” de la historia madridista.

“Dice adiós al Real Madrid un genio, un amigo, un hermano que ha hecho del fútbol un arte. Uno de esos jugadores por los cuales el madridismo llena el estadio y el mundo se para delante de la pantalla en cada partido”, escribió Ramos hacia su gran amigo Modric en sus cuentas oficiales en las redes sociales.

“Un jugador extraordinario por su calidad futbolística y humana, una de esas personas de las que me siento orgulloso de poder llamar amigo. Los focos del Bernabéu no se volverán a encender para verte sobre el verde, pero los libros de historia del Real Madrid siempre te tendrán junto a los más grandes“, añadió.

Ramos agradeció todo lo compartido a Luka y le deseó la mejor de las suertes en su siguiente equipo, con el objetivo de Modric de llegar a disputar con Croacia el Mundial 2026.

“Brother, los madridistas solo tenemos una palabra para dedicarte: Gracias. Todo lo mejor en el siguiente capítulo. Seguro que lo viviremos de cerca. El Churu que te quiere mucho, Lukita mío“, sentenció.

“El Comandante” e Isco Alarcón dedicaron mensajes a Modric

Cristiano Ronaldo no quiso quedarse atrás y, aunque no fue tan apasionado como Sergio Ramos, le agradeció el tiempo compartido en la cancha y le envió sus mejores deseos.

“Gracias por todo, Luka! Ha sido un honor compartir tantos momentos contigo en el club. ¡Mucho éxito en lo que venga!“, le deseó el portugués.

Por su parte, Isco elogió lo elogió como profesional y como amigo.

“Que te quiera todo el mundo es lo más difícil y tú lo has conseguido con tu fútbol y con tu forma de ser! Eres grande amigo!“, escribió Isco en los comentarios de la publicación de Modric.

Otros jugadores que también se involucraron en la despedida fueron sus compañeros actuales: Mbappé, Bellingham, Vinícius Jr. y Rodrygo.

El actual goleador de LaLiga, Kylian Mbappé, lo calificó de “leyenda”.

“Brate, tuve la suerte de poder jugar y compartir vestuario contigo esta temporada. Vi de cerca lo que significa la grandeza… Antes de ser uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, eres una persona maravillosa”, escribió Mbappé en sus redes sociales junto a fotografías junto a Modric.

“Escribiste la historia del mejor club del mundo durante más de una década y lo ganaste todo. Pero ganaste algo que no tiene precio: el respeto y la admiración del mundo. Gracias por todo, leyenda”, sentenció.

Rodrygo, quien asegura que su relación profesional con Modric es como la de un padre y un hijo, le dedicó un mensaje en este sentido.

“Papá. Hoy es un día muy triste para mí y para todos los madridistas, al saber que pronto ya no te tendremos más en el campo, con el 10“, inicia el texto compartido por Rodrygo en sus redes sociales.

“Es difícil poner en palabras todo lo que significas para mí desde que llegué a este club. Aprendí contigo dentro y fuera del campo. Tu clase, liderazgo y garra me marcaron para siempre. Gracias por cada pase, consejo y ayuda. ¡Fue un sueño compartir todos estos años a tu lado!”, prosiguió.

“Que disfrutes esta nueva etapa, ¡leyenda! Te quiero”, concluyó.

Papá 🥲 Hoy es un día muy triste para mí y para todos los madridistas, al saber que pronto ya no te tendremos más en el campo, con el 10.



El brasileño Vinícius Júnior agradeció su “trato” con él, “cada consejo” y su “generosidad diaria”.

“Qué difícil decir adiós, Luka… Fueron años compartiendo vestuario con una leyenda. Su historia en Madrid es incomparable: 13 temporadas, 28 títulos, y todo escrito con elegancia, talento y una humildad que me enseñó más que mil palabras“, escribió Vinicius en sus redes sociales.

“Gracias por cada consejo, por tu forma de jugar y también por tu forma de ser. Tu fútbol fue arte. Tu trato conmigo, un regalo. Aprendí observando tus pases con él, pero sobre todo aprendí con tu generosidad diaria. Te voy a extrañar. Gracias por todo, maestro. Te quiero mucho”, concluyó en una publicación junto a una recopilación de fotos de ambos en el Real Madrid.

Jude Bellingham, quien compartió el medio campo del Real Madrid con el croata en los dos últimos años le dedicó un cariñoso mensaje de despedida.

“Lo único que supera mi tristeza en estos momentos es la gratitud que siento por haber tenido el honor de ser tu compañero de equipo”, dedicó Bellingham en un mensaje emotivo en las cuentas oficiales de sus redes sociales.

“Tantos buenos recuerdos dentro y fuera del campo que guardaré para siempre. Tu magia nunca fue una sorpresa y no hay nada que pueda decir que no se haya dicho ya sobre tus increíbles logros, pero tu humildad, franqueza y el tiempo que dedicabas a cada persona en cualquier circunstancia me han dejado boquiabierto, eres un recordatorio constante de todo lo que es bello en el fútbol”, resaltó.

“Brate, desde el fondo de mi corazón, gracias por cada pase (ya fuera con el interior o con el exterior), cada regate, cada gol y cada disparo, pero lo más importante para mí es cada charla, cada abrazo, cada cena y cada consejo que nos has dado. Mucha suerte en lo que venga para ti y tu familia. ¡Te quiero muchísimo! ¡Te voy a extrañar!”, escribió junto a unos iconos de tristeza y un corazón.

Luka Modric jugará en el Santiago Bernabéu por última vez el próximo sábado, lo hará ante la Real Sociedad y el club le rendirá un merecido homenaje previo al juego.

