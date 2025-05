Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de mayo de 2025

Aries

Ten cuidado con lo que deseas, porque el universo tiene oído fino y a veces concede lo que no estás listo para manejar. Mantén los pies bien plantados en la tierra y no pierdas de vista tus raíces ni tu destino. La vida comenzará a abrir nuevas puertas, y algunas de esas oportunidades llegarán cuando menos lo esperes, una mujer de signo Piscis o Cáncer podría meterte en líos que ni tú sabías que existían; así que, ojo con a quién le confías tus secretos, no vaya a ser que terminen en el aire por celos, envidia o simple mala leche. Si tienes pareja, podrías enfrentarte a discusiones donde salgan a flote temas del pasado que ya dabas por enterrados, pero que aún arden en el fondo. En lo sentimental, hay amistades que comienzan a verte con otros ojos, pero tú estás en un momento donde desconfías hasta de tu reflejo en el espejo. Se avecinan nuevos proyectos que te entusiasmarán, y ya estás empezando a planear un viaje que cambiará tu perspectiva.

Tienes muchos planes rondándote la mente, pero cuidado con querer imponer tus ideas o querer cambiar la esencia de quienes te rodean, no todos tienen tu visión, y es momento de respetar sus formas de ser. Concéntrate más en ti, porque llevas rato descuidando tu bienestar por atender problemas ajenos que solo te generan dolores de cabeza y estrés.

El universo te está diciendo que no te pongas límites, ve tras lo que deseas con todo tu ímpetu, porque sí, puedes lograrlo. Un familiar se convertirá en una pieza clave en el cumplimiento de tus metas, brindándote apoyo emocional o material. Abre bien los ojos y el corazón, que estás por entrar en una etapa decisiva donde todo puede cambiar a tu favor si te mantienes enfocado y determinado.

Tauro

Una oportunidad en el área de ventas podría ser la clave para darle un giro positivo a tu economía, así que mantente alerta y no le tengas miedo a arriesgarte un poco. Si tienes pareja, una noche intensa de pasión podría ser el fuego que reavive esa llama que parecía apagarse. Pero ojo, si permites una falta una vez, no te sorprendas si se repite, necesitas marcar límites claros y mostrar tu lado más firme para que no se quieran pasar de listos contigo. Viene un cambio en tu conducta que te hará ver la vida desde otra perspectiva, pero eso también podría ponerte más sensible o reactivo, así que cuidado con quién te rodeas. No permitas que te alteren ni que te saquen de tus casillas, hay personas que solo están cerca para criticar, tirar la piedra y esconder la mano, ya va siendo hora de que pongas un alto y los dejes bien ubicados.

Has estado rodeado de personas falsas e hipócritas que solo te chupan la energía y tratan de meterte el pie con comentarios malintencionados. En lo laboral, se vislumbran muchos cambios tanto en horarios como en estructuras, y podrías recibir una oferta que te hará dudar, pero que podría ser muy conveniente si la analizas bien. Buena racha en juegos de azar, y hay noticias que vienen desde el extranjero que podrían emocionarte más de lo que imaginas, esa noticia podría ser la chispa que te motive a hacer cambios importantes y a ver el futuro con otros ojos.

Es momento de cambiar tu actitud hacia las personas que realmente te quieren, no merecen tus cambios de humor repentinos ni que los trates con frialdad, a veces te cierras demasiado y no te das cuenta de que con eso puedes herir a quien solo quiere lo mejor para ti, mantén los pies en la tierra, pero permite que el corazón también tenga voz, te esperan días de revelaciones importantes que podrían sacudirte, pero que te dejarán una enseñanza duradera.

Géminis

Una vez que empieces a ver resultados reales de todo lo que has venido soñando y trabajando, te vas a motivar más que nunca, eso que parecía tan lejano comenzará a materializarse, y con eso, tus ganas de ir por más se duplicarán. Prepárate para recibir visitas inesperadas que te sacarán una sonrisa de oreja a oreja y te harán recordar que no todo está perdido ni es tan gris como parece. Vienen cambios importantes, fuertes, de esos que te hacen replantearte muchas cosas, se te caerá la venda de los ojos y verás con claridad las verdaderas intenciones de una persona que ha estado merodeando cerca, queriéndote conquistar o tal vez manipulando tus emociones, no confundas atención con cariño verdadero.

Evita desquitar tus frustraciones o enojos con quien no lo merece, tu carácter explosivo suele arrasar con quien se te ponga enfrente, y podrías terminar lastimando a personas que no tenían vela en ese entierro, hay momentos que debes vivir sin prisa, sin saltarte etapas, no quieras llegar a la meta sin haber aprendido lo necesario en el camino, cada paso cuenta y cada experiencia tiene su propósito. Accidentes en casa podrían estar a la orden del día, así que sé precavido con objetos cortantes, resbalones o distracciones, habrá días en los que vas a querer desaparecer del mapa, alejarte de todo y vivir solo para ti, aunque suena tentador, también es necesario enfrentar lo que estás evitando.

Un nuevo ciclo se abre para ti, uno lleno de oportunidades laborales, emocionales y hasta espirituales, aprovéchalo al máximo, porque llegarán sorpresas que te van a emocionar, en el amor, si tienes pareja, los celos podrían encender la mecha del drama, y todo gracias a una persona de piel blanca que se acerca demasiado a tu pareja, no caigas en juegos mentales, pero tampoco te hagas de la vista gorda. Te tocará decidir si alimentas esa relación o si le das un respiro, confía en tu intuición y en todo lo que has aprendido de ti en los últimos meses, recuerda que a veces, lo que parece una pérdida, en realidad es un reacomodo del universo para algo mucho mejor.

Cancer

Siempre firme, siempre fuerte, siempre con la mirada al frente y los puños listos para lo que venga, se aproxima una oportunidad laboral que podría implicar una mejora en tu puesto actual o incluso un cambio de trabajo que te beneficiará enormemente, este movimiento no solo traerá más dinero a tu cartera, sino también una reducción notable en el estrés que venías arrastrando desde hace tiempo. No dejes nada para mañana, porque lo que postergas hoy puede convertirse en un problema más grande después, ponte las pilas y termina todo lo que tienes pendiente, se avecinan días de introspección, en los que será crucial que analices qué estás haciendo bien y en qué debes mejorar, algunos aspectos negativos que llevas cargando desde hace tiempo ya es hora de soltarlos.

No le tengas miedo a los nuevos caminos que se te presentan, la vida está lista para darte lo que has pedido, pero deberás ser muy inteligente al tomar decisiones, podrías perder algo valioso por irte con la finta de algo que parece prometedor pero que, en realidad, es puro humo, usa tu intuición, que pocas veces falla. Personas del pasado regresarán, pero esta vez no lograrán sacudirte ni mover tus emociones como antes, te darás cuenta de lo mucho que has madurado y crecido, ya no eres el mismo ni estás para los mismos juegos de antes, estás entrando en una etapa en la que prefieres paz a drama, y eso se nota.

Es tiempo de cerrar ciclos con personas que ya no suman, que solo están por costumbre o por compromiso, este tipo de limpieza emocional abrirá la puerta a muchas mejoras en tu vida: nuevas amistades, nuevas oportunidades, nuevas metas y lo mejor, te sentirás más ligero, más tú. Recuerda que la vida es demasiado corta para seguir arrastrando arrepentimientos o relaciones tóxicas, lo que deseas está más cerca de lo que crees, pero tienes que enfocarte, dejar de perder el tiempo en lo que no vale la pena, y echarle todas las ganas, el éxito no es cuestión de suerte, sino de decisión. Y tú ya decidiste que esta vez, nadie te detiene.

Leo

Estás en un punto crucial en el que debes tomar decisiones importantes que podrían cambiar el rumbo de tu vida, el famoso “se te cae el veinte” llegará de golpe, y con él, la caída de la máscara de una persona que considerabas clave en tu vida, esa decepción será fuerte, pero también necesaria para que finalmente abras los ojos y veas las cosas como son, no como tú querías que fueran. No sigas complicándote la existencia por quien no lo merece, aprende a disfrutar más de tu vida, a vivir el momento y a no quedarte con ganas de nada, esta etapa es para que te enfoques en ti, en lo que deseas, en lo que te hace feliz, no dejes que nadie meta las manos en tus planes, porque si permites que interfieran, terminarás postergando tus sueños.

La vida te va a poner en una situación donde vas a tener que demostrar de qué estás hecho, cuida tu entorno, porque hay gente que parece buena onda, pero solo quiere arrastrarte a su drama, no te mezcles con la plebe que solo quiere ensuciar tu nombre, no vale la pena que te quemes por gente que ni aporta ni construye. Se aproxima un evento importante donde destacarás como nunca, pero para eso, tienes que sacar tu versión más perris, mostrar tu seguridad y brillar con toda la intensidad que sabes manejar, hay propuestas laborales en camino y cambios en tu estado de ánimo que podrían impulsarte o frenarte; depende de ti aprovechar esa energía.

Una persona de tez morena clara podría entrar en tu vida, y aunque al principio parecerá inofensiva, terminará metiéndote en un conflicto con tu familia, pon atención a quién dejas entrar a tu círculo íntimo, si vas a hacer cambios, que sean para mejorar, si no, mejor ni te muevas, porque podrías perder algo valioso por andar tomando decisiones impulsivas. Probabilidad de visitas inesperadas, encuentros que no veías venir y que podrían remover emociones que creías dormidas, también se marcan distancias con amistades importantes si no cuidas esos lazos, no te aísles tanto, porque podrías perder gente que realmente vale la pena, recuerda que aunque puedes con todo, no tienes que hacerlo solo.

Virgo

¡Aguas con esas amistades fiesteras que solo aparecen cuando hay chupe, música y desorden! Es hora de hacer una limpia en tu círculo cercano y quedarte solo con los que están en las buenas, en las malas y en las peores crudas, hay un embarazo no deseado en la familia que traerá revuelo, así que mantente al margen si no quieres terminar dando consejos que nadie pidió.

Ten mucho cuidado con ir tan a prisa en tus negocios o proyectos, porque podrías cometer un error que te cueste dinerito, a veces por querer abarcar mucho terminas soltando lo que sí vale la pena, viene un amor de una noche que podría surgir de una amistad cercana… tú decides si cruzas esa línea o te haces el que no entendió las señales. Deja que el tiempo cure lo que aún no cicatriza, forzar las cosas solo abrirá más la herida, en el amor y en el trabajo, tómatelo con calma, porque los cambios se darán a su ritmo, hay planes que se caen a última hora, y te enteras de que una amistad anda hablándote por la espalda, no te desgastes aclarando chismes, el que te conoce sabe quién eres.

Un familiar se enferma, pero no te preocupes, saldrá adelante con los cuidados necesarios, eso sí, pon atención a tus pies y rodillas porque podrías tener caídas o torceduras, no te descuides, y si puedes evitar subir escaleras como cabra loca, mejor, es momento de ponerte firme en tus decisiones y no permitir que nadie juegue contigo ni con tu tiempo. Hay un viaje en puerta que podría ayudarte a relajarte y ver las cosas desde otra perspectiva, si tienes pareja, la relación mejorará y algo inesperado podría unirlos más que nunca, quizás una situación difícil que los haga trabajar en equipo.

Cuidado con los cambios repentinos en tu actitud, porque podrías herir a alguien de tu familia con tu tono seco o tu forma tajante de decir las cosas, días pesados en lo laboral y pensamientos medio oscuros podrían invadirte si no pones un alto a tanto rollo mental, se más positivo, enfócate en lo que sí está funcionando, y recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu realidad. Nadie más lo va a hacer por ti.

Libra

Si tienes una relación, prepárate porque la distancia emocional se va a hacer notar, la rutina los está asfixiando y si no hacen algo pronto, terminarán más fríos que desayuno recalentado. Una escapadita fuera de la ciudad podría ser la chispa que necesitan para reconectar, pero si no le pones ganas, ni la luna los salva. No dejes pendientes, por más pequeños que parezcan, eso que estás ignorando podría convertirse en un problemón si no lo resuelves a tiempo, una amistad que creías incondicional te dará la espalda justo cuando más la necesitas, y aunque dolerá, será la sacudida perfecta para que abras los ojos y depures tu lista de “gente de confianza”.

Deja que la vida te sorprenda, pero también ponte las pilas, tienes proyectos rondando en la cabeza desde hace semanas (o meses), pero no te decides a arrancar, ya es hora de dejar el “luego lo hago” y pasar a la acción, porque si no, alguien más te va a ganar esa idea y luego vas a andar quejándote de que “a mí se me ocurrió primero”.

El amor está envuelto en niebla, tienes dudas, miedos, ganas de avanzar y de correr al mismo tiempo, con el paso de los días, sabrás si es momento de jugártela o de darle carpetazo a eso que ya no avanza ni empujándolo entre dos, encuentra el equilibrio, y sobre todo, no permitas que chismes baratos o comentarios de gente sin oficio ni beneficio te arruinen el ánimo. Se avecina un reencuentro con alguien del pasado, con quien hubo fuego, pasión y drama, pero ojo, lo que parecía candela podría convertirse en incendio, no es sano y lo sabes, así que decide si vas a jugar con fuego sabiendo que te puedes quemar. Recibirás una noticia laboral que podría ser el empujón que necesitabas, si tienes pareja, podrían venir discusiones por tonterías, no hagas tormentas en vasos de agua porque podrías terminar arrepintiéndote de palabras que no podrás recoger.

Además, se marcan tensiones con un familiar cercano por diferencias de opinión, trata de ser diplomático, pero firme, a veces te caes, sí, pero siempre te levantas con más fuerza, prepárate, porque la vida te pondrá una prueba que, aunque difícil, te dejará una enseñanza poderosa y ya sabes, tú no solo sobrevives… tú aprendes, creces y te vuelves más perr*.

Escorpión

Ten cuidado con querer jugar a ser quien no eres solo para encajar o caerle bien a alguien, recuerda que cuando finges mucho, tarde o temprano se te cae el teatro… y la decepción que puedes provocar será tan fuerte como una cachetada con guante blanco, la autenticidad es tu mejor carta, no la dobles por nadie. Amores del pasado reaparecerán como fantasmas en noche de brujas, pero no te preocupes, ya estás más curtido o curtida y sabrás exactamente qué hacer para mandarlos de regreso al olvido, no te dejes envolver por esos “y si…” del corazón, tienes claridad para decidir quién se queda y quién se va con todo y sus mentiras.

Números de la suerte: 7 y 8, pueden parecer simples, pero en los juegos de azar o en decisiones importantes, podrían darte ese empujoncito extra que necesitas, si te pones listo o lista, podrías conocer a una persona que te cambie la vida, o al menos la forma en que la estás viendo últimamente y si ya tienes pareja, no te quedes callado o callada: exprésate, habla desde el corazón, que nadie adivina lo que sientes si lo escondes tanto. Un detallito inesperado podría sorprenderte y mover las fibras que creías oxidadas, no desaproveches ese momento, cuidado con tus actitudes, porque sin darte cuenta podrías decepcionar a personas que te admiran y confían en ti a veces tu carácter tan explosivo arrasa con todo, y quien te busca… te encuentra y eso está bien, pero no siempre.

Eres de los que no tienen pelos en la lengua, y dices lo que piensas con todas sus letras, pero no todos están preparados para tanta sinceridad, muchas veces te sientes solo o sola, y eso es porque no has aprendido a convivir contigo mismo sin juzgarte tanto, te cuesta aceptarte tal cual eres, con luces y sombras, con fortalezas y heridas que aún no sanan. Tu corazón está duro no porque seas frío, sino porque te han fallado tantas veces que ya no sabes si confiar o cerrar la puerta con candado, pero eso no significa que no puedas volver a amar, solo necesitas encontrar a alguien que entienda tus tiempos y no tenga miedo a tus emociones tan intensas. Aprovecha estos días para reconectar contigo, dejar de pensar tanto en los demás y enfocarte en ti, la vida te pondrá frente a situaciones donde tendrás que elegir entre seguir en piloto automático o despertar y tomar el control, tú decides.

Sagitario

Cuidado con lo que deseas, no todo lo que brilla es oro ni todo lo que se mueve es oportunidad, pon los pies sobre la tierra y no te olvides de dónde vienes ni hacia dónde vas, porque cuando pierdes el norte, cualquier viento te puede desacomodar la melena, la vida comenzará a ponerte en bandeja nuevas oportunidades, pero ojo, no todas serán confiables ni convenientes. Una mujer de signo Piscis o Cáncer podría meterte en un rollo del que saldrás raspado si no cuidas lo que cuentas, no todo el mundo merece tus secretos, y mucho menos tus planes, porque la envidia es sorda pero muy chismosa… y por celos podrían aventarte toda la sal que tienen guardada desde años atrás. No te dejes sorprender, y antes de confiar, observa. Si tienes pareja, podrían presentarse enfrentamientos intensos, cuidado, porque podrían terminar sacando los trapitos del pasado que ya estaban más guardados que tu regalo de Navidad sin abrir, no te enganches, hay heridas que no vale la pena reabrir por un arranque de coraje. Algunas amistades te ven con otros ojos, y no precisamente de “compa”. Hay quien se anda enamorando en silencio, pero tú estás en una etapa donde ni tú te entiendes, desconfías hasta de tu reflejo, tranquilo, tranquila, ya vendrá claridad y sabrás distinguir el cariño sincero de los amores con fecha de caducidad.

Tienes en mente nuevos proyectos y hasta un viajecito en puerta, planea con tiempo y no te dejes llevar por la emoción del momento, eso sí, deja de querer cambiar a las personas que te rodean como si fueran personajes de tu propia novela, cada quien es como es, y si no aprendes a respetar su forma de ser, te seguirás estresando a lo tonto, mejor atiende tu propia vida, que últimamente la has tenido más descuidada que planta sin sol, has estado invirtiendo tu tiempo y energía en cosas que ni te suman ni te hacen bien, solo te dejan dolores de cabeza y frustraciones. Es momento de que te sueltes, te quites las cadenas mentales y te lances sin miedo por eso que tanto has soñado, no te limites, porque tienes el poder de cumplir todo lo que te propongas, un familiar será pieza clave para lograrlo, te tenderá la mano justo cuando más lo necesites, y esa ayuda será un impulso poderoso. La vida te va a poner en el centro del escenario, así que más te vale que salgas con todo y no desaproveches ni un segundo de atención, tu naciste para brillar, no para andar apagado por tonterías.

Capricornio

Oportunidades de negocio, sobre todo en ventas, se te van a presentar como pan caliente, y si eres listo o lista, sabrás agarrarlas antes de que se te enfríen, este giro puede ser clave para mejorar tu economía, pero eso sí: no andes dudando tanto ni esperando que todo se alinee como si fuera eclipse lunar, que el dinero no espera. Si tienes pareja, una noche de pasión intensa podría ser justo lo que necesitan para revivir la llama y si no tienes, pues también… que no se diga que no sabes encender fuegos aunque sea con cerillos prestados pero ojo, si ya dejaste que se pasaran una vez contigo, no te quejes si se quieren pasar de listos otra vez, es hora de ponerte dominante, marcar límites y dejar claro que contigo no se juega.

Un cambio de conducta se asoma con fuerza, y será para bien, estas en ese punto en el que o explotas o te reinventas, ten cuidado con las personas con las que te estás rodeando: no permitas que te saquen de tus casillas ni que te hagan dudar de tu valor, hay gente que solo está esperando que te caigas para grabarte y subirlo a redes. Ya va siendo hora de ponerle un alto a esas personas que tiran la piedra y esconden la mano, has tolerado demasiado a falsos e hipócritas que te chupan la energía como vampiros emocionales, ellos se alimentan de tus enojos, así que no les des el gusto.

En el ámbito laboral, vienen cambios importantes: movimientos en puestos, horarios y hasta la posibilidad de una oferta que te hará dudar de lo que ya tienes, piensa bien tus decisiones, pero no cierres puertas por miedo, te llegará una noticia del extranjero que te va a poner a brincar de gusto o al menos a sonreír como si te hubieras ganado un premio, además, podrías tener suerte en juegos de azar, no se trata de apostarlo todo, pero un billetito podría traerte alegría, eso sí, cambia la actitud con las personas que te quieren, no merecen que les respondas con tu carácter de montaña rusa, que a veces sube y a veces arrasa con todo, recuerda que, aunque seas perfeccionista y exigente, no todos están hechos para soportar tus oleadas emocionales. Aprende a reconocer quién vale la pena y quién solo te busca por interés. Es tiempo de limpiar tu entorno y quedarte con lo auténtico.

Acuario

Una vez que empieces a ver frutos de tus sueños, nadie te va a parar y es que cuando te decides, eres imparable, aunque a veces te tardes más que trámites en oficina pública. Visitas inesperadas te sacarán una sonrisa sincera, de esas que te hacen olvidar los pendientes y recordar lo bonito de la vida, se vienen cambios fuertes, de esos que no avisan y te sacuden de pies a cabeza, la venda se te cae de los ojos, y por fin verás a esa persona que anda detrás de ti con más hambre que buenas intenciones, no todo lo que parece amor lo es, y tú vas a descubrirlo de la manera menos romántica posible, prepárate para poner límites antes de que te terminen envolviendo con palabras bonitas y acciones dudosas. Cuidado con desquitar tus corajes con quien no tiene vela en el entierro, tu carácter explosivo puede hacer que termines diciendo cosas que ni querías decir, y llevándote de encuentro a gente que solo pasaba por ahí a veces te gana el ímpetu, pero recuerda que no todo se arregla con gritos o portazos.

No corras tanto, la vida no es una carrera, y tú te estás queriendo brincar etapas como si fuera videojuego con trucos, no puedes llegar al final sin haber subido el primer escalón, vive los procesos, aunque duelan o cansen, porque esos son los que más te van a enseñar, el premio llega, pero no lo fuerces. Cuídate de accidentes caseros, que estarán al acecho: desde golpes tontos hasta tropiezos que te dejen más que un moretón, anda con calma, con los ojos bien abiertos, y sobre todo, sin distracciones innecesarias. A veces te dan unas ganas de largarte lejos y no saber de nadie, y es válido, solo que no puedes huir de tus propios pensamientos, así que mejor enfréntalos, en poco tiempo, muchas piezas encajarán y comprenderás por qué pasaron tantas cosas que parecían sin sentido. Te viene un ciclo muy positivo, cargado de sorpresas agradables y oportunidades tanto en lo laboral como en lo sentimental, la vida va a empezar a devolverte lo que mereces, pero tú también debes estar dispuesto o dispuesta a recibirlo sin miedo ni culpas.

Si tienes pareja, los celos estarán al acecho, y todo por culpa de una persona de piel clara y unas amistades de tu pareja que parecen estar demasiado pendientes de ustedes, antes de explotar, habla, la comunicación será la clave para no convertir un chisme en tragedia griega. Es tu momento, brilla con ese encanto natural que traes de fábrica, pero no permitas que el drama te desvíe del camino.

Piscis

Siempre de pie, siempre fuerte, con la mirada al frente aunque por dentro estés hecha o hecho pedazos, pero así eres tú: aguantas, resistes y renaces como si tuvieras pacto con el inframundo, se te viene la oportunidad de una mejora laboral o hasta un cambio de trabajo, y no cualquiera, este giro promete mejorarte los dineros y bajarte el estrés que ya te traes arrastrando como si fuera cadena perpetua. No dejes nada para mañana, ni el cafecito ni los pendientes, ponte las pilas, resuelve tus asuntos y deja de patear los problemas como si fueran latas en la banqueta, vienen días intensos donde tendrás que reflexionar sobre lo que has hecho, lo que has permitido y lo que ya no estás dispuesto a aguantar, esa introspección te ayudará a soltar lastres que ya no te dejan avanzar.

No tengas miedo de nuevas oportunidades laborales ni amorosas, la vida te quiere dar en bandeja lo que antes te negó, pero tú también debes estar listo para recibir sin autosabotearte, aguas con irte por lo brillante y rápido si eso te va a hacer perder lo que realmente vale, no todo lo que brilla es oro, y tú bien lo sabes porque ya te has cortado antes con papel de regalo. Personas del pasado aparecerán como si fueran fantasmas en temporada de Halloween, pero tú ya no eres el o la de antes, esta vez no te va a temblar el pulso para ponerlos en su lugar, es tiempo de madurar, de ponerte serio o seria y enfrentar lo que venga sin miedo, has pasado muchas, y todavía estás aquí: más fuerte, más sabio, más tú.

Es momento de cerrar ciclos, tirar la basura emocional y sacar a quienes no suman ni con calculadora científica, esos cambios que tanto temías serán justo lo que necesitabas para abrir la puerta a lo nuevo y ojo, que cuando tú te decides, el universo se alinea porque sabe que no andas jugando, además, tu intuición estará afilada como navaja, así que hazle caso a ese sexto sentido que rara vez falla, si algo o alguien no te vibra, no insistas, mejor solo que mal acompañado, y tú ya estás para compartir, no para mendigar atención ni respeto. La vida te pondrá pruebas, sí, pero también recompensas solo asegúrate de estar rodeado de quien sí vale la pena, porque cuando Piscis se entrega, lo hace sin medias tintas, pero cuando se cansa… ¡adiós, muy buenas!