Cruz Azul y Boca Juniors se disputan los servicios del técnico Guillermo Almada

Mientras Guillermo Almada, técnico uruguayo, sigue entrenando a los Tuzos del Pachuca para el Mundial de Clubes, no obstante el anuncio de su salida de la escuadra hidalguense, ahora se pudo conocer que el Cruz Azul y el Boca Juniors se disputan los servicios del estratega sudamericano.

De acuerdo a versiones del Diario Olé de Argentina, Almada sería el tapado en caso de que no lleguen a un acuerdo con Miguel Ángel Russo, quien es el candidato con quienes han estado negociando y que esperan llegar a un acuerdo.

Dicho rotativo expuso la siguiente formación en el sentido de que cualquier cantidad es negociable para poder generar la llegada desde México a Argentina del cotizado técnico argentino y destacó cuáles fueron las razones para que se pueda concretar.

Con Pachuca, si se trata de plata, no se puede escapar. Pero todo es negociable”, aseguraron que una fuente les expuso la siguiente idea desde México respecto de cómo sería una posible llegada de Almada a Boca contemplando esta situación.

Lo cierto es que la misma fuente aclara que la salida del DT de los Tuzos puede responder tanto a una chance laboral como al desgaste que venía arrastrando con el plantel, independientemente de la chance inminente de dirigir el equipo Mundial de Clubes.

La realidad es que las versiones sobre un posible fichaje del Boca Juniors se han generado desde México, sobre todo alimentadas por la noticia de que el técnico uruguayo puso sobre la mesa su renuncia a la dirección técnica del Pachuca después de una ríspida discusión con el dueño de la organización tuza Jesús Martínez.

En dichas noticias se asegura que la raíz de la petición de la salida de Almada de la escuadra hidalguense se deben a que los jugadores ya se cansaron de la disciplina casi militar del estratega uruguayo, quien no quiso darles vacaciones a los jugadores después de concluir su participación en la Liga MX y de cara al Mundial de Clubes.

Estos factores tensaron la relación, pues además se generó la versión extraoficial que a Almada no le cayó nada bien que la directiva haya contratado al brasileño Kennedy sin avisarle, por lo cual no hubo buena relación entre ambos, no obstante que el delantero amazónico se convirtió en un delantero productivo con nueve goles, solo tres anotaciones detrás del bicampeón goleador, el portugués Paulinho.

La directiva de Pachuca frente a la renuncia extraoficial de Almada, publicó un comunicado de prensa en redes sociales donde asegura que el técnico charrúa tiene contrato vigente y que en caso de que alguien se interese por sus servicios deberá pagar la cláusula de rescisión de contrato de cuatro millones de dólares.

El interés de Cruz Azul

En este sentido, la otra supuesta oferta por Guillermo Almada proviene del Cruz Azul, quien no ha escondido el interés que existe por el técnico uruguayo para ocupar el sitio que actualmente tiene Vicente Sánchez y quien dirigirá a la Máquina Celeste en la gran final de la Concachampions.

A Vicente Sánchez extraoficialmente el Cruz Azul le comunicó que no le renovará el contrato después de la forma como fueron eliminados en la semifinal contra el América, generando un gran descontento entre los aficionados celestes, por lo cual se han alimentado las versiones de un probable acuerdo con Guillermo Almada.

De esta forma, en los próximos días se sabrá que equipo tiene más poder de negociación con Almada, si el Boca Juniors y el Cruz Azul, para alcanzar un acuerdo, siempre y cuando se concrete la renuncia de Guillermo Almada al Pachuca.

