Detenidos por ICE en Los Ángeles incomunicados por no conocer números de familiares

Cuando un inmigrante es detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o por otra agencia migratoria, permanece incomunicado sobre todo por no conocer los números telefónicos de sus familiares, aseguraron activistas defensores de inmigrantes indocumentados.

La directora de Derechos Migrantes en la organización POC, Laura Moreno, recomendó a miembros de la comunidad inmigrante a que memoricen por lo menos uno o dos números telefónicos de sus familiares.

“Especialmente si están saliendo mucho, si van a buscar trabajo o simplemente si se encuentran en la calle, apúntense el número (telefónico) en alguna parte del cuerpo“, dijo Moreno a la cadena Univision.

La activista aseguró que la oportunidad de comunicarse rápidamente con un familiar si se presenta una detención por agentes de migración puede ser la diferencia entre una respuesta inmediata para rescatar al inmigrante involucrado o que tenga un aislamiento prolongado.

Moreno dijo que, en situaciones de detención, es vital conocer y memorizar datos personales, como nombre completo de un familiar, su fecha de nacimiento y, sobre todo, conocer su número telefónico.

Cuando un inmigrante es detenido, las autoridades les permiten efectuar llamadas o contactar con su consulado respectivo. Sin embargo, si no conocen la información o no la tienen a la mano, no pueden aprovechar estos recursos y permanecen incomunicados.

De acuerdo con la defensora de los derechos de los inmigrantes, la falta de preparación de los miembros de las comunidades inmigrantes es más común de lo que se puede pensar.

“En los centros de detención pueden pedir contacto con su consulado. A veces, ellos pueden ayudar a ubicar a la familia o a otro contacto en el país de origen, pero eso toma tiempo”, reconoció Moreno.

Obstáculos para los familiares

La falta de comunicación no solo afecta al inmigrante detenido, sino también a sus familiares, quienes deben enfrentar infinidad de obstáculos para obtener información sobre su ser querido, confirmar si está bajo custodia y, de ser así, conocer en qué centro de detención se encuentra.

Una pieza crucial de información es el “Número A”, o “Alien Number”, que es una referencia administrativa que permite al gobierno rastrear casos migratorios individuales.

El “Número A” también representa una información clave para identificar cuál de las agencias de migración ejecutó la detención.

“Si una persona es detenida por la Patrulla Fronteriza y después la transfieren a ICE, pueden pasar de dos a tres días antes de que aparezca en el sistema. Incluso, para los abogados es difícil localizarlos”, declaró Moreno.

Campaña de Trump contra inmigrantes

Desde que tomó el cargo, el 20 de enero, el presidente Donald Trump impulsó una política en contra de inmigrantes que no tengan papeles para confirmar su estancia legal en Estados Unidos, por lo que son deportados.

Durante las semanas más recientes, grupos de activistas defensores de inmigrantes indocumentados denunciaron una mayor actividad de agentes federales de inmigración que detienen a miembros de comunidades en Los Ángeles con el riesgo de ser deportados.

Tan solo, del 4 al 10 de mayo, los agentes de ICE detuvieron a 239 inmigrantes indocumentados en el área de Los Ángeles, algunos de ellos con antecedentes criminales.

Los activistas recomendaron a los miembros de la comunidad inmigrante memorizar al menos uno o dos números telefónicos de familiares cercanos y llevar consigo una pequeña lista escrita con datos personales clave, en caso de ser detenidos por agentes federales de migración.

