El adelanto de 'Reputation (Taylor's Version)' genera un gran salto en las ventas del álbum

Han pasado ya 18 meses desde que Taylor Swift lanzó una de sus regrabaciones bajo el proyecto Taylor’s Version, iniciativa que busca recuperar el control de su música tras la venta de los derechos de sus primeros álbumes.

Hasta ahora, ha relanzado cuatro de sus seis primeros discos, dejando pendientes su álbum debut homónimo y Reputation. Entre los fans, crece la especulación de que este último podría ser el próximo en llegar.

Sin embargo, la estrella compartió el adelanto de unas de sus canciones y esto disparó la venta de álbum ‘Reputation’ en Estados Unidos, de acuerdo a lo reportado por Forbes.

Ahora, se presume que la intérprete de ‘Cruel Summer’ anuncie la regrabación durante los AMAs 2025.

Taylor Swift se ha mantenido bajo perfil en los últimos meses.

Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

¿Qué se sabe de Reputation (Taylor’s Version)?

Aunque no hay confirmación oficial, múltiples indicios sugieren que Reputation (Taylor’s Version) está en camino. El más reciente y contundente apareció el 20 de mayo, cuando Hulu incluyó una versión regrabada de “Look What You Made Me Do” —sencillo principal del álbum original (2017)— en un avance de El Cuento de la Criada.

La reacción en redes fue inmediata: los seguidores de Swift interpretaron el fragmento como una señal del inminente relanzamiento. Además de eso, el internet enloqueció con la llegada del video.

La artista, fiel a su estilo, no ha confirmado ni desmentido los rumores, pero el entusiasmo es tal que la canción original resurgió en las listas de iTunes, alcanzando el puesto #53 en EE.UU., un logro notable para un tema de hace casi siete años.

Sumado a esto, otros discos de la estrella también están aumentando sus números de ventas como, por ejemplo, ‘The Tortured Poets Department: The Anthology’ también subió más de 30 puestos tras el avance del tráiler.

Mientras tanto, ‘1989’ (Taylor’s Version), la edición de lujo, se sitúa solo un puesto por delante de Reputation . Otros trabajos de Swift como ‘Lover’ y ‘Midnights’ (Til Dawn Edition) también figuran en el ránking de 200 álbumes y EP más vendidos en Estados Unidos en la tienda de descargas.

El impacto del proyecto Taylor’s Version

Con este proyecto, Swift no solo reivindica la propiedad de su obra, sino que también revive éxitos pasados, demostrando su influencia duradera en la industria. Si Reputation es el próximo álbum en ser relanzado, consolidaría aún más su legado como una de las artistas más estratégicas y empoderadas de la música actual.

Por ahora, los Swifties permanecen atentos a cualquier nueva pista, mientras el mundo espera el anuncio oficial.

