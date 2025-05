Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de mayo de 2025

Leo

A veces te tomas las cosas demasiado a pecho y te ofendes con facilidad, porque sientes todo con mucha intensidad, no es para menos: eres un signo hecho de amor, de emociones profundas, y eso puede llevarte a estados melancólicos con más frecuencia de lo que quisieras, sin embargo, es importante que aprendas a soltar, a no engancharte con quien no lo merece y, sobre todo, a no dar segundas oportunidades a quien ya te falló, no necesitas de nadie para ser feliz: lo que necesitas es creer en ti, confiar en tu luz y en esa capacidad que tienes para lograr absolutamente todo lo que te propones, vive con intensidad, ríe, llora, ama… pero hazlo desde la libertad y sin depender de nadie.

Cuídate especialmente de caídas o golpes, y no solo físicos: también de esos tropiezos emocionales que a veces te hacen perder el rumbo, la vida es una y está hecha para gozarla, así que enfócate en disfrutar como nunca antes, este es el momento de tomar las riendas de tu existencia y no permitir más faltas de respeto, ni manipulaciones disfrazadas de cariño. Tienes el poder de conquistar a quien se te antoje, pero no lo uses a la ligera: tu entorno familiar podría verse afectado por comentarios fuera de lugar que no aportan nada positivo, aprende a cerrar la boca cuando sea necesario y a no engancharte con chismes. Se acercan amistades muy intensas y también cambios inesperados en personas del pasado, especialmente en ex amores que podrían reaparecer con algún favor bajo la manga, no te dejes manipular por nostalgias; mejor visualiza con claridad qué necesitas y qué deseas para ser feliz de verdad y ve tras ello sin dudar. Si alguien llega a criticarte o lanzarte comentarios malintencionados, respira hondo y no permitas que eso te contamine. Cambias mucho de opinión últimamente, y eso se debe a que aún no defines bien lo que realmente quieres. Tómate tu tiempo, pero no dejes que el miedo te paralice.

Nunca dejes que nadie robe tus sueños ni trate de cambiar esa esencia tuya que tanto te distingue. Es momento de agarrar el toro por los cuernos y lanzarte por cada oportunidad que la vida te ofrece. Si el amor no llega todavía, no te agobies: enfócate en construir tu mejor versión y deja que el universo te sorprenda.

Virgo

Ese problema que últimamente te ha traído con la cabeza vuelta un ocho finalmente comenzará a dar señales de solución, no te desesperes si al principio las cosas no pintan tan bien como esperabas, recuerda que justo cuando todo parece más oscuro es cuando estás a punto de ver la luz, es momento de cambiar el chip y comenzar a ver la vida con una actitud más positiva, tienes que aprender a soltar lo que no puedes controlar y enfocarte en lo que sí está en tus manos, solo así encontrarás nuevas formas de enfrentar los obstáculos que se te presentan.

Pon atención a tu entorno: podrían surgir traiciones de parte de amistades en las que confías más de la cuenta, las apariencias engañan, y más vale que abras bien los ojos antes de llevarte una decepción, algunos sueños que tengas en los próximos días podrían ser señales premonitorias, escucha a tu intuición porque te va a indicar qué camino seguir, sobre todo en lo económico, donde vienen mejoras importantes, pero cuidado con un amor de tierras lejanas que no termina de comprometerse y solo te va a enredar emocionalmente.

Es tiempo de pensar primero en ti, segundo en ti, y al final también en ti, ya basta de querer salvar relaciones que no dan frutos, que no avanzan y solo te roban la paz, no permitas que nadie apague tu luz ni desequilibre tu estabilidad emocional, que es tu mayor tesoro, deja de buscar amores exprés o romances de temporada, primero sana, después enfócate en amarte y, con eso en orden, lo demás llegará solito. Necesitas también descanso físico y mental: deja de gastar energía en personas o situaciones que no te aportan nada. Habrá muchas caras falsas cerca de ti esta semana, personas que se hacen pasar por amigas o amigos, pero que en realidad no dudan en hablar mal de ti a tus espaldas, no te enganches, simplemente aléjate, si tienes pareja, no dejes que la rutina desgaste lo que han construido, es momento de innovar, sorprender y redescubrir qué fue eso que los unió en primer lugar. La pasión también se cultiva, y tú tienes todo para encender de nuevo esa chispa.

Libra

Es el momento ideal para mirar hacia atrás y reconocer todo lo que has superado, has llegado lejos, pero nada de eso ha sido gratis: todo ha sido a base de esfuerzo, tropiezos y aprendizajes, agradece lo que tienes hoy, porque es el resultado de todo lo que has aguantado y luchado. Se avecina una noticia dentro del entorno familiar que podría sacudirte emocionalmente y hasta hacerte sentir enojo o resentimiento hacia alguien cercano, respira, analiza antes de reaccionar y recuerda que no todo merece respuesta inmediata. Vas a estar más sensible que de costumbre, y eso puede hacerte caer en tentaciones con personas que no valen la pena, cuidado con dejarte llevar por la hormona loca, porque podrías terminar enredado con alguien que solo te viene a causar dolores de cabeza, también es tiempo de aterrizar esos sueños imposibles que no te llevan a ningún lado, no se trata de dejar de soñar, sino de poner los pies en la tierra y enfocarte en metas realistas que sí te den frutos.

Aprende a detectar a quienes solo te buscan por interés, no todos los que se te acercan lo hacen con buenas intenciones, y tú tienes una vibra que atrae de todo, viene una reunión o fiesta familiar en la que te vas a distraer, pero también será un buen momento para observar actitudes y sacar tus conclusiones, cuida tu alimentación, especialmente esas bebidas azucaradas que tanto te encantan pero que te están haciendo subir de peso sin que lo notes.

Estás dejando pasar muchas oportunidades que la vida te pone de frente por miedo, indecisión o simplemente por flojera. ¡Ya basta! Hay que moverse, actuar y dejar de esperar el momento perfecto, porque nunca llega, si alguien de tu familia te falló antes, que no te vuelva a pasar: mantén la guardia alta y no confíes tan fácilmente, también se marca un accidente o caída en tu entorno familiar, así que estén alertas y tomen precauciones.

Tienes que aprender a ser más cabrón o cabrona con quien quiere verte mal, y más cariñoso o cariñosa con quien ha estado ahí sin pedir nada a cambio, no todos merecen tu energía, se más frío con los indiferentes, y más cálido con los que te aman sin condiciones, la clave de tu bienestar está en el equilibrio, y tú, como buen Libra, sabes perfectamente cómo encontrarlo… solo te falta decidirte a aplicarlo.

Escorpión

Tienes un mar de sueños revoloteando en tu cabeza, todos queriendo salir al mismo tiempo, pero el problema es que no te has enfocado, si sigues perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena, nunca vas a llegar a donde de verdad quieres, ya basta de posponer lo importante, ponte las pilas y ponte serio con tus metas, porque el tiempo no te va a esperar, si quieres algo, tienes que ir por ello con todo. Mucho cuidado con lo que sale de tu boca, un comentario fuera de lugar podría herir a una persona que te quiere de verdad, y después podrías lamentarlo, en el terreno económico, es hora de apostar por algo más estable, aunque al principio parezca aburrido o poco atractivo, lo que necesitas ahora es seguridad, no fuegos artificiales.

Basta de andar rogando amor, cariño o atención a quien ni las gracias te da, si no te valoran, tú tampoco tienes por qué seguir ahí. Aprende a caminar con la frente en alto y sin mendigar afecto, también debes cuidar tus espaldas, porque hay personas cerca que están buscando la forma de fregarte la existencia con chismes, envidia o malas vibras, no les des armas ni razones para meterse en tu vida.

Una cita con alguien nuevo se vislumbra en el horizonte y puede darte una buena sorpresa, pero ojo, no idealices demasiado, si tú, pero mantén una pizca de misterio. En temas de pareja, si ya tienes una relación, cuida de no caer en la rutina y deja de estar fastidiando por tonterías, en vez de buscarle defectos a tu pareja, busca cómo reconquistarlo o reconquistarla como lo hiciste al principio. Evita meter tu lana en negocios raros que te prometen el cielo, puede que inviertas un dineral y no veas ni un miserable peso de vuelta, analiza bien antes de soltar tu dinero, también, cuidado con juzgar a quienes acabas de conocer, no sabes qué historia traen ni qué pueden aportar a tu vida, podría nacer una amistad muy chingona de donde menos te lo esperas. Número de la suerte: terminación 32, 23 y 78.

Aries

Una amistad cercana la va a estar pasando del nabo por broncas amorosas y aunque tú quieras ayudar, no te metas de más o vas a terminar embarrado en un drama que ni te toca, en temas del corazón, ese amor a distancia solo te está desgastando mental y emocionalmente, si no da el paso, ni se decide, ¿qué haces ahí esperando migajas? Ponte las pilas, porque no estás para andar rogando atenciones, tu vales mucho más que un mensaje leído sin respuesta. Te estás conformando con tan poco que ya ni te reconoces, a veces te humillas sin darte cuenta, y eso solo te hace perder tu brillo. Al finalizar el día, podrías andar melancólico recordando a gente que ya no está en tu vida, está bien sentir, pero no te estanques, el pasado no vuelve, y si vuelve, es con las mismas mañas.

La vida no se ha olvidado de ti, todo lo que diste de corazón, aunque no te lo hayan pagado, el universo te lo va a devolver con interese, en lo laboral, no te cierres a nuevas oportunidades, explora otras opciones sin dejar de valorar lo que ya tienes, es hora de pensar más en lo que te conviene a largo plazo. En el amor, hay cierta inestabilidad que ya vienes cargando desde hace rato, y eso está afectando todo, necesitas una pareja que te quiera completo, no a ratitos ni por conveniencia, si solo te ofrecen tiempo compartido, mejor que se vayan con su plan de renta. No descuides tu cuerpo criminal, porque si bien el físico no lo es todo, sí ayuda si andas buscando pescar algo bueno y tu ya sabes que con buen empaque, todo entra por los ojos.

Aguas con los chismes, porque si sigues de bocón o bocona, vas a estar en boca de todos, no todos los que te sonríen son tus amigos, y algunos solo esperan a que confíes para ir a regar tu vida como si fuera jardín público, así que ya deja de ser tan confiado y abre bien los ojos el que se quema una vez con leche, hasta al jocoque le sopla.

Tauro

Si sigues mendigando amor, no te quejes cuando termines con el corazón vacío y el orgullo por los suelos, el amor no se implora, se merece, recuerda quién eres y de dónde vienes, porque a veces te subes a un ladrillo y ya andas creyéndote el monumento, esa actitud te puede alejar de personas que sí te quieren bien, pero ya no te aguantan tus aires de diva o divo. La energía de estos días puede nublarte el juicio y hacerte tomar decisiones bien tontas, así que antes de soltar el “sí” o el “ya fue”, piénsalo dos veces, estas en un punto en el que puedes conseguir lo que quieras, pero necesitas enfocarte y no andar repartiendo tu atención como si fuera volantes.

Amores fugaces se van a aparecer, y aunque la tentación está sabrosa, no todo lo que brilla es oro (a veces es puro aluminio pintado), dependerá de ti si les das entrada o no pero recuerda: lo que se da fácil, se va más fácil, no aflojes tan rápido y menos si apenas lo estás conociendo que no todo se resuelve con el “vamos a ver qué pasa”. ¡Tú vales mucho como para ser prueba gratuita! Viene buena racha en juegos de azar, así que si te animas, unos números bien pensados te podrían dar una sorpresa, también se empieza a gestar un viaje que será todo un desestrés para ti, aprovecha para reconectar contigo y con lo que realmente deseas.

No sigas esperando a quien ya se fue, esa persona no va a volver como tú esperas, y aunque vuelva, será con los mismos errores, date tu lugar y entiende que a veces cerrar ciclos duele, pero abrir nuevos caminos emociona más en lugar de mirar hacia atrás, concéntrate en lo que sí puedes construir desde hoy.

Te vienen reencuentros familiares que te van a hacer bien al corazón, aunque no falte el comentario que te saque de quicio, respira profundo y no caigas en provocaciones, a veces es mejor sonreír y callar que bajarte al nivel de quien solo sabe chingar.

Géminis

Te encanta ayudar, pero aguas, que hay gente que solo se arrima cuando le conviene si no te pones buzo, seguirán exprimiéndote como limón en taquería, no todo el que sonríe es tu amigo y no todo el que te escucha lo hace por interés genuino, aprende a leer entre líneas y a distinguir quién te quiere bien y quién te quiere usar. Últimamente has sentido una flojera, de esas que ni bañarte quieres, esa energía pesada viene de lo que cargas emocionalmente y lo que sueñas en la noche, pon un vaso de agua con tres limones bajo la cama y dale una limpia a tu espacio… y de paso a tus pensamientos que si tu entorno está chueco, tú también te tambaleas.

En el amor no hay panorama estable, no porque estés salado, sino porque atraes lo que no te conviene, estás en el momento perfecto para aflojar el gaznate… pero ojo, eso no quiere decir que te lances con cualquiera, si hay alguien que te gusta, dilo, pero con dignidad, si no te corresponde, a otra cosa mariposa, el tiempo es oro y tú no estás para andar invirtiendo en acciones que no suben. Hay riesgo de enredarte con una persona equivocada, y cuando te das cuenta, ya estás metido hasta el cuello, mejor usa la cabeza (la de arriba, por favor) antes de involucrarte, tu sabes lo que vales, no aceptes migajas emocionales ni te metas en juegos que terminen fregándote el corazón… otra vez.

En lo económico, se viene movimiento, tramita, arregla, firma, cierra ciclos, lo que dejes pendiente ahora se te puede convertir en un problemón más adelante. ¡Y no dejes todo para el último minuto como sueles hacer! Organízate mejor, porque si te agarra la vida en curva, no vas a tener ni para el Uber de regreso. Estás en un punto donde tienes que centrarte y definir qué quieres de verdad, tus metas están a la vista, pero si no te enfocas, se te van a pasar como oportunidad en borrachera: rápida, confusa y sin saber si fue buena o mala.

Cáncer / Especial

Hoy te toca dejar de cargar muertos que no son tuyos, basta de andar resolviendo la vida de medio mundo mientras la tuya está patas arriba a veces ayudar está bien, pero cuando ya parece que eres terapeuta, consejero, salvavidas y banco personal… pues no, mi ciela, pon límites antes de que termines drenado como pila de celular vieja. Emocionalmente estás en modo montaña rusa: subes, bajas, gritas, y al final te mareas solo, esto es porque estás guardando cosas que deberías soltar ya, no es sano tragarte tanto; si no lo dices, te lo acabas creyendo, saca lo que traes atorado, aunque sea frente al espejo o con tu planta del cuarto pero sácalo.

Si tienes pareja deja de ser tan aprensivo o aprensiva con ella porque lo estás artando, desde tu falta de confianza hasta el querer controlar toda su vida, no lo dejas respirar y en cualquier momento terminará explotando como olla de presión. En caso de estar soltero, hay alguien que te piensa, pero no se atreve a dar el paso y tu , como buen cangrejito, te haces el difícil mientras por dentro te mueres de ganas. ¿Y si dejas de jugar al misterio? A veces un “oye, me gustas” puede abrir puertas… o al menos ventanas para que entre el aire. Cuidado con los ex que quieren volver a picarte el caparazón, no confundas nostalgia con ganas reales, si ya terminó, fue por algo, no reescribas la historia que ya te dejó llorando con psicólogo una vez. Tu intuición anda afilada como cuchillo nuevo, escucha esas corazonadas que te llegan de la nada, porque ahí está la guía que tanto has buscado en Google, si algo no vibra bonito, ni lo intentes.

En lo laboral, hay oportunidades que parecen chiquitas pero esconden oro, no subestimes propuestas solo porque no vienen envueltas en moño grande, revisa bien los detalles, porque ahí puedes encontrar el empujoncito que te falta para brillar como foco LED. Hoy es buen momento para hacer limpieza: de cosas, de gente y de pensamientos, no acumules lo que ya no te sirve.

Números de la suerte 12, 23 y 45, tu día será el martes y tu color de la semana será el amarillo y el blanco, úsalo para cerrar proyectos o para juntas laborales.

Piscis

Deja de pensar que las personas van a cambiar por ti o por alguien más, no lo harán. En temas de salud, toma precauciones, es justo lo que menos cuidas, pero es el centro de tu universo y la base para que todo salga como deseas.

Es momento de ponerte en primer lugar, te preocupas demasiado por el qué dirán, cuando eso debería valerte madre. La vida ha sido justa, pero han sido tus errores los que te han desviado del camino.

Deja de vivir en el pasado, concéntrate en el presente, porque es lo único seguro que tienes ahora. Atención: un familiar podría sufrir una caída o un golpe, mantente alerta. No dudes de tu capacidad para lograr lo que quieres estás muy cerca de conseguirlo. Fortalece tus tu fe en lo divino; eso te dará la fuerza y la esperanza para enfrentar cualquier problema.

Aléjate de quienes solo te buscan para llevar chismes, porque lo único que provocan es que te amargues. Bájale a la ilusión de que el mundo es color de rosa, no lo es, y al final, a todos nos va a cargar la Shinghada. Solo aprende a vivir lo mejor que puedas y sin esperar nada de nadie. Esta semana es favorable para trámites y arreglos de documentos. Cuidado con dos personas cercanas a tu pareja, lo están sonsacando para que haga cosas que no quiere. Se avecinan cambios importantes, la vida te dará una oportunidad para corregir el rumbo y resolver un problema que te ha quitado el sueño.

Acuario

No dejes que las amistades te vean la cara. Aléjate de la gente pendej4 que no te aporta nada y solo te da dolores de cabeza. Cambia de actitud y aprende a priorizarte. Si no has conseguido lo que quieres, es porque desde el principio tomaste el camino equivocado. Es momento de corregirlo y enfocarte en lo que realmente deseas. Los problemas económicos pueden sentirse intensos, pero verás la luz hacia principios del mes de junio, solo necesitas estar listo para no repetir los mismos errores. No te atontes ni hagas promesas que no piensas cumplir, tampoco cierres la puerta al amor, si estás estás soltero o soltera, podrías comenzar a sentir algo por alguien nuevo, si no es lo que buscas, no ilusiones ni des falsas esperanzas.

Deja que la vida te sorprenda y no vivas tan aprisa. Pon atención a tu salud, en especial con la presión arterial o la diabetes, estas en riesgo. Si tienes pareja, no dejes que la monotonía arruine la relación. Un amor del pasado podría regresar, y se avecinan cambios laborales que, poco a poco, te beneficiarán.

Ten cuidado con lo que deseas, incluso con lo negativo, sin darte cuenta, sueles atraerlo.

La vida no te va a cobrar dos veces por el mismo error, pero solo si aprendes la lección, deja de repetir las mismas estupideces.

Capricornio

Una noticia del extranjero llegará, trayendo consigo nuevas oportunidades, si ya tienes pareja, cuidado, hay alguien que se está llevando muy bien con él o ella, y podría empezar a calentarle la oreja. No dejes que tu pasado arruine tu presente, aprende a disfrutar los altibajos, siempre manteniéndote firme en lo que eres y en lo que quieres lograr. Aprovecha lo que la vida te está ofreciendo en este momento, disfrútalo como nunca. Debes aprender de tus errores, sueles repetirlos con demasiada frecuencia y eso ya no es sano, recuerda quién eres y no pierdas tu humildad por querer agradar a personas a las que no les importas ni les importarás, es tiempo de cambiar tu manera de ver la vida, sé más positivo para atraer lo bueno. En el amor, vienen dos personas importantes, ambas te moverán el piso y sacarán lo mejor y lo peor de ti, una de ellas tiene piel blanca y quizá ojos claros.

Los pensamientos negativos pueden deprimirte, aléjate de personas que solo traen tristeza y te frenan en tu camino, necesitas ser más c4brón o c4brona si quieres salir adelante, el mundo es de los que no se dejan. Atiende tus sueños, te van a revelar cosas importantes, especialmente sobre dinero o un cambio de casa. Una mujer de piel blanca se acercará con malas intenciones, cuídate y no compartas nada, porque podría usarlo en tu contra.

Sagitario

Una noticia familiar los unirá más, también se visualiza el fin de una relación de alguien cercano, viene un reencuentro muy intenso con alguien del pasado, dosfrutalo sin remordimientos. Podrías sentirte melancólico estos días, pero la luz volverá poco a poco. Deja que la vida te sorprenda y aprende a ser feliz con lo que eres y con lo que pronto tendrás. Cuida tu cuerpo y tu esencia, te distraes mucho y escuchas a personas que no aportan nada. No permitas que nadie se meta en tus planes de vida ni en tus relaciones. Podría surgir un pleito familiar que te altere, no reacciones impulsivamente, respira, medita y cuenta hasta diez antes de explotar.

Nunca es tarde para expresar lo que sientes, si heriste a alguien en el pasado y te pesa, pide perdón, eso habla bien de ti, una amistad cambiará su actitud y se volverá distante, no te claves, deja de pensar en quien ya se fue, si no quiso quedarse, que le vaya bien, tu vales mucho, y no cualquiera puede pagar el precio de estar contigo. Aléjate de amistades chismosas que podrían meterte en problemas, una situación mejorará el ambiente familiar. No le tengas miedo a los cambios, vendrá con mejoras importantes para tu vida y tu entorno.