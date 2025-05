Trump se muestra optimista sobre un posible acuerdo nuclear con Irán

El presidente Donald Trump se mostró este domingo optimista de que se pueda alcanzar un acuerdo nuclear con Irán, y afirmó que la próxima ronda de conversaciones se celebrará “muy pronto”.

“No puedo decirles qué pasará mañana”, señaló, para acto seguido agregar que las conversaciones “han ido muy bien”, tras celebrarse la quinta ronda de negociaciones el pasado viernes en la ciudad de Roma, las cuales según EE.UU. “han avanzado de forma constructiva”.

Trump se retiró de un acuerdo nuclear anterior entre Irán y otras cinco potencias mundiales en 2018.

Incluso, a su regreso de este segundo mandato, había advertido sobre una posible acción militar contra las instalaciones nucleares de Irán si el nuevo conjunto de conversaciones, que comenzó en abril, no tenía éxito.

Pese a ello, ahora el magnate neoyorquino sigue un distinto tono del discurso y aseguró a su vez que “muy pronto” habrá una nueva ronda de negociaciones sin ofrecer más detalles al respecto.

“Me encantaría que eso sucediera (el acuerdo), porque me encantaría ver que no cayeran bombas y que muriera mucha gente. De verdad que me gustaría que eso sucediera, y creo que hay muchas posibilidades de que suceda”, dijo el mandatario a su llegada a la base Andrew, procedente der su campo de golf en Bedminster, en Nueva Jersey, donde pasó el fin de semana.

Tras concluir las conversaciones el viernes, EE.UU. aseguró que “aún queda trabajo por hacer” para alcanzar el acuerdo con Irán, aunque su ministro de Exteriores, Abás Araqchí, fue más optimista al afirmar que “existe una posibilidad de progreso”

Araqchí recordó a su vez que las negociaciones, que arrancaron el pasado 12 de abril y que por parte estadounidense están encabezadas por el enviado especial Oriente Medio, Steve Witkoff, son “demasiado complejas” como para ser resueltas en unas pocas reuniones.

*Con información de EFE.